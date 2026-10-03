Streaming para adultos: diez producciones de Netflix que elevan la temperatura

Netflix se consolida como el servicio de streaming predilecto en la Argentina. Dentro de su vasto repertorio, las propuestas con pasajes audaces y de alto contenido erótico ganan cada vez más terreno entre las preferencias de la audiencia.

Desde jóvenes que exploran su sexualidad en plena juventud, tal como se refleja en Sexify o en la flamante incorporación de El club gastronómico, hasta adultos dispuestos a romper esquemas para satisfacer sus fantasías más profundas, como sucede en la serie Te conozco: a continuación, un repaso por diez títulos ideales para calentar la pantalla desde cualquier dispositivo.

Una por una: las diez producciones encendidas de Netflix

1. Oscuro deseo

Ambientada en México, esta ficción de suspenso y drama sigue a Alma Solares, una destacada abogada y docente universitaria que aprovecha un fin de semana junto a su mejor amiga para acompañarla tras su separación. Durante el viaje, se cruza con Darío Guerra, un joven de 23 años con quien protagoniza un encuentro fogoso. Al volver a su hogar con su familia y convencida de dejar atrás la aventura, su cotidianidad se convierte en un verdadero laberinto: un desliz casual da paso a una obsesión peligrosa que destapa secretos ocultos. Cuenta con dos temporadas. Ver Oscuro deseo.

Trailer de 'Oscuro deseo'

2. Sexify

Lanzada en 2021, esta producción polaca escaló rápidamente en el top de lo más sintonizado en el país. La trama gira en torno a una estudiante universitaria sin experiencia en el ámbito erótico que debe idear una aplicación innovadora para ganar un certamen tecnológico. Motivada por su propia curiosidad, decide enfocar el proyecto en potenciar los orgasmos femeninos. Acompañada por dos compañeras, se embarca en un viaje de autodescubrimiento y exploración de la intimidad. Dispone de dos temporadas. Ver Sexify.

Trailer de 'Sexify' - Fuente: Netflix

3. Sexo/Vida

¿Hasta dónde llegarías para materializar tus deseos más ocultos? Bajo esta premisa se desarrolla esta apuesta de la plataforma, disponible desde 2021. La historia expone un triángulo pasional entre una mujer, su marido y un antiguo amante, abordando con un tono provocador y toques de humor la complexión del deseo femenino. Está basada en la novela de B.B. Easton y cuenta con las interpretaciones de Mike Vogel, Sarah Shahi, Adam Demos y Margaret Odette. Ver Sexo/Vida.

Tráiler oficial de la serie Sexo/Vida

4. El club gastronómico

Este título se sumó recientemente al catálogo para aportar frescura y un recorrido singular por los vínculos modernos, combinando la exploración personal con situaciones donde la sensualidad y el pulso cotidiano se entrelazan de maneras inesperadas. Una propuesta diferente que enriquece la selección con dinámicas atrapantes y personajes memorables. Ver El club gastronómico.

El club gastronómico, tráiler

5. Gypsy

Jean Holloway, interpretada por Naomi Watts, es una experimentada terapeuta con consultorio en Manhattan, una vida acomodada y una familia estable. Sin embargo, su rutina le resulta insatisfactoria. Fascinada por las fantasías complejas, adopta una doble identidad con la que entabla lazos íntimos, arriesgados y complejos con personas cercanas a sus propios pacientes. Consta de una única entrega de diez episodios. Ver Gypsy.

Trailer oficial de Gypsy

6. Love

Creada por Judd Apatow, esta comedia romántica examina con ingenio y desparpajo las complejidades de las relaciones y los gajes del oficio sexual, como el desafío de animarse a un trío. Sus protagonistas son Gus (Paul Rust), un joven tierno y de perfil querible, y Mickey (Gillian Jacobs), una mujer desprejuiciada que se define sin filtros como una apasionada del amor y la intimidad. Se extiende a lo largo de tres temporadas y 24 capítulos con pasajes sumamente divertidos y candentes. Ver Love.

Trailer de 'Love'

7. Easy

A través de entregas breves que no suelen superar la media hora, esta antología retrata a diversos residentes de Chicago mientras lidian con los dilemas contemporáneos del afecto y el erotismo. Desde acuerdos de parejas abiertas hasta experiencias ligadas al universo fetichista, la serie indaga en la sensibilidad humana con un elenco estelar que incluye a Orlando Bloom, Dave Franco, Elizabeth Reaser, Jake Johnson, Aubrey Plaza y Malin Akerman. Ver Easy.

Trailer de 'Easy'

8. Bonding

Una estudiante universitaria en Nueva York que se gana la vida de incógnito como dominatriz decide convocar a un viejo amigo de la secundaria para que actúe como su asistente en el circuito del BDSM. Inspirada en vivencias de su propio creador, la serie sigue a la dupla —conocidos artísticamente como “Mistress May” y “Master Carter”— mientras intentan equilibrar su reputación en el terreno erótico con sus metas personales. Cuenta con dos temporadas. Ver Bonding.

Trailer segunda temporada de Bonding

9. Te conozco

Esta reciente incorporación al catálogo de Netflix propone una mirada fresca y actual sobre los vínculos afectivos no tradicionales y la evolución del deseo en las parejas contemporáneas. Con un enfoque dinámico y giros inesperados en su trama, explora los matices de la intimidad moderna, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan historias audaces y reflexivas sobre el amor y la libertad. Ver Te conozco.

Te conozco, tráiler

10. Valeria

Basada en el universo literario de Elisabet Benavent, esta producción española sigue los pasos de una escritora inmersa en una encrucijada creativa y sentimental. Apoyada en su grupo de amigas —Lola, Carmen y Nuria—, las cuatro mujeres transitan juntas un camino de maduración personal plagado de romances fugaces, desamores y momentos de alto voltaje emocional. Ver Valeria.