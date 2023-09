escuchar

Con un vestido dorado de espalda descubierta de Versace y acompañada por sus dos hijos Sasha y Milan, Shakira desfiló por la alfombra violeta de los premios MTV Video Music Awards 2023, que se realizaron el martes 12 de septiembre en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey. La cantante fue reconocida con el Premio Vanguardia Michael Jackson y además, protagonizó una de las mejores presentaciones de la noche, donde interpretó varios de sus hits. El público estaba fascinado con su performance y una de las artistas que se mostró en “modo fan” fue Taylor Swift, que quedó boquiabierta al verla sobre el escenario y hasta bailó la “Music Session #53″.

Shakira deslumbró en los MTV Video Music Awards 2023 Instagram @shakira

Todo parecería demostrar que hoy la cantante barranquillera atraviesa un gran momento artístico y que la escandalosa separación de Gerard Piqué quedó en un segundo plano. Ella supo tomar el dolor, el enojo y la decepción y convertirlos en hits musicales como lo son “Monotonía” y la “Music Session #53″ con Bizarrap. El martes, Shakira se lució sobre el escenario de los MTV Video Music Awards 2023 y dio una presentación que duró 10 minutos durante los cuales interpretó algunos de sus temas más reconocidos, entre ellos: “She Wolf”; “Te felicito”; “TQG”; “Te aviso, te anuncio”; “Hips Don´t Lie” y “Ojos así”.

Entre el público había reconocidas figuras de la música, entre ellas Taylor Swift, que se llevó el premio a la artista del año. Durante la performance de la barranquillera, las cámaras apuntaron a la intérprete de “All Too Well” y dieron cuenta de que la escuchaba como una verdadera fan. La cantante gritó, alentó, bailó, cantó “Wherever, Whenever” y quedó maravillada con el talento de su colega, no solo vocal sino también corporal, y es que Shakira realizó en todos los números esas vistosas y complejas coreografías que tanto la caracterizan.

Taylor Swift demostró ser fan de Shakira en los MTV Video Music Awards 2023

En las redes sociales, los fanáticos de ambas compartieron los videos donde se pudo ver la reacción de Taylor, literalmente boquiabierta, mientras Shakira movía las caderas sobre el escenario. Como era de esperarse, los usuarios celebraron este gesto.”Taylor Swift viene siendo fan de Shakira de hace años y demostró que todavía lo es”; “Primero Bad Bunny, ¡ahora Shakira! Es Taylor Swift en su ‘Mi gente latino era’”; “Sentimientos encontrados en ver esta espectacular presentación de Shakira en los MTV o la cara de emoción de Taylor Swift, en modo fan, al ver a Shaki mover las caderas”, comentaron los fans en X, el nuevo nombre de Twitter, y hasta pidieron una colaboración entre ambas.

Pero, la actuación de Shakira tuvo un broche de oro, especialmente para los argentinos. La canción que eligió para cerrar fue la “Music Session #53″, que hizo con el productor argentino. Mientras sonaba la música, Taylor Swift bailaba en “modo fan” mientras los fanáticos deliraban: “No me imaginaba ver a Taylor Swift bailando la Bizarrap Session de Shakira jamás. ¡Necesito saber si sabe del chisme que origina esta canción!”; No sabía lo mucho que necesitaba ver a Taylor bailar la sesión de Bizarrap y Shakira”; “Ver a Taylor Swift bailar la sesión de Bizarrap de Shakira no estaba en mi carta astral”.

Taylor Swift bailó al ritmo de la "Music Session 53" en los MTV VMAs 2023

El reconocimiento de Taylor Swift al hit, que tiene un lazo tan fuerte con la Argentina, probablemente aumentó la emoción de los fanáticos que tiene en el país. Cabe recordar que la cantante se presentará en el Estadio Monumental el 9, 10 y 11 de noviembre con localidades agotadas.