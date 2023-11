escuchar

Sin duda alguna, el show de Taylor Swift es uno de los eventos más esperados de los últimos años. La intérprete de “All Too Well” se presentará el jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de noviembre en el Estadio Monumental con localidades agotadas y sus fanáticos esperan ansiosos por su llegada al país. Aunque de momento no hay datos precisos sobre su alojamiento en la ciudad de Buenos Aires, se estima que arribará en las próximas horas en uno de los exclusivos aviones que usa para movilizarse en el marco de su gira.

Con 275 millones de seguidores en Instagram, múltiples Grammys y una decena de discos, Taylor Swift es indiscutidamente una de las artistas musicales más reconocidas de todos los tiempos. The Eras Tour sigue rompiendo récords y en 48 horas llegará por primera vez a la Argentina. Los fans llevan meses acampado afuera del Estadio de River, a la espera de tener la mejor ubicación posible, preparando sus outfits y armando los friendship bracelets para intercambiar durante el concierto.

Taylor Swift sigue sumando espectadores a su The Eras Tour Instagram @taylorswift

Asimismo, en las redes sociales, los fandoms están pendientes de la llegada de la cantante y ansiosos por saber dónde se hospedará. Si bien aún no hay datos respecto a cuándo arribará a Buenos Aires, sí es se puede determinar cómo sería el super avión privado que la trasladará al país.

Como otras estrellas de su calibre, la intérprete de “Shake it Off” no se moviliza en aviones comerciales, sino que lo hace en sus dos jets privados. Según consignó el sitio Insider, la artista es dueña de un Dassault 900, un avión con capacidad para trasladar a 12 pasajeros y requiere los servicios de dos tripulantes.

En una imagen provista por el fabricante Dassault Aviation se pudo advertir cómo es el interior de un jet Dassault 900, similar al que compró Taylor. Si bien es probable que el suyo esté customizado, este avión puede tener una cama de dos plazas, sillones y prácticos muebles, todo lo necesario para viajar con todas las comodidades.

Así es por dentro un avión modelo Dassault Falcon 900 (Foto: Dassault Aviation / Insider)

Asimismo, según dicho medio, la empresa Taylor también tiene un avión Dassault 7X, que cuenta con una cabina más grande que el anterior modelo y tiene espacio para 16 personas. Por su tamaño, el mismo está pensado para distancias un poco más largas.

Aunque aún se desconoce cómo será el cronograma de actividades de la artista durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, de lo que sí hay certezas es de que la cuenta regresiva está a punto de llegar a su fin. Los fanáticos que tienen sus entradas cuentan las horas para por fin cantar en vivo con Taylor sus mejores hits, como lo son “22″, “I Knew You Were Trouble”, “You Belong With Me”, entre tantos otros.

The Eras Tour arribó a Latinoamérica el 24 de agosto. La cantante dio cuatro conciertos en la Ciudad de México. Ahora le llega el turno a Buenos Aires. El 9, 10 y 11 de noviembre la cantante se presentará en el Monumental con localidades agotadas. Sus teloneros serán Sabrina Carpenter, quien la acompaña en su gira América Latina, y el cantante Louta quien se presentará en los tres shows.

Después de pasar por Buenos Aires, Taylor Swift tiene su próxima cita en Brasil, donde cantará el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro y el 24, 25 y 26 de noviembre en San Pablo.