Taylor Swift sorprendió a todos con una interpretación en vivo de la canción que escribió para Toy Story 5

Después de algunos rumores, especulaciones y pistas escondidas, la semana pasada se confirmó que Taylor Swift estaría detrás de la banda sonora de Toy Story 5, una de las películas de Disney más esperadas del año que el 17 de junio llega a las salas de cine de la Argentina. El 5 de junio estrenó “I Knew It, I Knew You” y, como era de esperarse, se convirtió en un hit. Pero los fanáticos no solo se emocionaron con la canción, puesto que también los trasladó a los inicios de la artista en la música country, sino que esta semana, durante la premiere mundial de la película, sorprendió a todos al interpretarla por primera vez en vivo.

Taylor Swift dijo presente en la premiere mundial de Toy Story 5 Kevin Mazur - Getty Images North America

En la previa del tan esperado estreno, el 9 de junio se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles la premiere mundial del film, que contó con la presencia de Tom Hanks y Tim Allen, las voces originales de Woody y Buzz Lightyear. También estuvieron Joan Cusack, Scarlett Spears, Greta Lee y Conan O’Brien, las voces detrás de Jessie, Bonnie Anderson y las nuevas introducciones, Lilypad y Smarty Pants. Pero la que desconcertó a todos con su aparición fue Taylor Swift.

Conan O'Brien, Scarlett Spears, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee y Taylor Swift durante la premiere mundial de Toy Story 5 Kevin Mazur - Getty Images North America

Vestida con un vestido corto sin mangas con diseños florales de Erdem, caminó por la alfombra roja y se sumó al resto del cast para fotos grupales. Incluso la intérprete de “The Fate of Ophelia” llevó como accesorio su VHS original de Toy Story de 1995 y durante la alfombra roja le pidió a Tom Hanks y Tim Allen. Ellos, por supuesto, no se negaron al pedido.

Taylor Swift dijo presente en la premiere mundial de Toy Story 5

“No me saqué una selfie, pero le firmé su VHS. Le dije que debería haber traído la reproductora de VHS para que pudiéramos firmarla, porque también podría ir al Instituto Smithsonian”, comentó el protagonista de Rescatando al soldado Ryan en diálogo con USA Today.

Taylor Swift llevó su copia del VHS de Toy Story de 1995 y Tom Hanks y Tim Allen se la firmaron Kevin Mazur - Getty Images North America

Aunque su presencia fue completamente inesperada, lo que sucedió adentro del teatro fue la verdadera frutilla del postre. La intérprete apareció en el escenario con un deslumbrante vestido amarillo bordado, en honor a los colores de la vaquera Jessie, personaje en el que está inspirada la canción. Se sentó en el piano e interpretó por primera vez en vivo “I Knew It, I Knew You”, la cual coescribió junto a Jack Antonoff.

“Significa muchísimo ser una pequeña parte del universo de estas películas. Toy Story 5 es mi favorita de todas las Toy Story. Me siento muy afortunada de poder formar parte de esto”, dijo frente a la audiencia y aseguró que la película es “increíblemente hermosa” y una “obra maestra”.

Taylor Swift interpretó “I Knew It, I Knew You” (Foto: Pixar)

Y es que si alguien sabe de sorpresas, esa, sin lugar a dudas, es Taylor Swift. Además de desfilar por la alfombra roja e interpretar su canción original, también compartió el escenario con Randy Newman y cantaron juntos “You’ve Got a Friend in Me”, la emblemática pieza musical de la franquicia. Incluso, previamente en un posteo en sus redes sociales, le agradeció especialmente al músico “por la magnífica banda sonora de canciones y música que tejiste meticulosamente a lo largo de los años. Creaste el mundo musical de Toy Story, y tenemos la suerte de vivir en él”.

Taylor Swift y Randy Newman interpretaron "You've Got a Friend in Me"

Cómo se gestionó la colaboración de Taylor Swift con Toy Story

Escrita y producida por Taylor Swift y Jack Antonoff, “I Knew It, I Knew You” está inspirada en la historia de Jessie, la querida vaquera que fue introducida allá por 1999 en Toy Story 2. “Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo desafío y, al mismo tiempo, algo muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los cinco años hasta ahora… es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”, expresó la cantante en sus redes sociales con un tierno video en el que se la pudo ver de pequeña, vestida de vaquera.

El posteo de Taylor Swift para anunciar su colaboración con Toy Story 5 (Foto: Instagram @taylorswift)

“Es increíble lo significativo que fue contar con Taylor para escribir e interpretar esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable. La canción está profundamente ligada a Toy Story. Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había estado ahí, como un pariente perdido hace mucho tiempo. Fue el destino”, expresó Andrew Stanton, director y guionista de la nueva entrega, y quien convocó a la artista para la banda sonora.

"I Knew It, I Knew You", la canción de Taylor Swift para Toy Story 5

Aunque hubo pistas, la colaboración de Swift se gestionó en total y “absoluto secreto”, al punto tal que ni el elenco lo sabía. “No lo supimos hasta que, literalmente, llegó el momento”, le reveló Tom Hanks a Variety. “Nos llevaron a una sala insonorizada y nos dijeron: ‘Esta noche a las 21, sonará la verdadera canción de los créditos finales, y es de Taylor Swift’. Y yo pensé: ‘¿Nos lo ocultaron a todos?”, señaló, puesto que ellos previamente vieron la película, pero sin la inclusión de “I Knew It, I Knew You”. “Nos sorprendió a nosotros también. Fue un placer. Es como decir: ‘Por cierto, Judy Garland está cantando ‘Over the Rainbow’ al principio de esto’. Ese tipo de cosas”, advirtió.