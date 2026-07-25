La Velada del Año 6 en Twitch en vivo: cómo ver el evento de Ibai online hoy

Llegó el día tan esperado para la comunidad hispanohablante de Internet. Este sábado 25 de julio, la atención global se centra en Sevilla, España, donde se desarrolla La Velada del Año 6, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por el streamer Ibai Llanos. La cita, que tiene lugar en el estadio de la Cartuja, promete ser una jornada maratónica de enfrentamientos entre creadores de contenido de España y Latinoamérica, combinando el espectáculo deportivo con shows musicales en vivo de primer nivel internacional.

Publicidad de La Velada del Año 6 (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Dónde ver La Velada del Año 6

Para los espectadores en la Argentina, el acceso al evento es sencillo. La transmisión oficial comienza a las 14.00, hora local, y se puede seguir en directo a través de los canales oficiales de Llanos en YouTube (@IbaiLlanos) y Twitch (ibai).

Ibai Llanos sobre La Velada del Año 6 - @ibaillanos

Según reportan medios españoles, la edición de este año, al igual que la quinta realizada en 2025, podría extenderse hasta altas horas de la madrugada debido al cronograma de peleas y presentaciones musicales, por lo que no existe un horario de finalización definitivo. Además de la emisión oficial, diversos medios españoles realizan un seguimiento minuto a minuto con comentarios especializados sobre el desarrollo de cada uno de los duelos.

Quiénes participan de La Velada del Año 6

La cartelera de esta edición es particularmente atractiva para el público argentino. El primer enfrentamiento es entre el periodista argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre, un duelo que captura la atención a poco más de una semana de la finalización de la Copa del Mundo.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul en La Velada del Año - @ibaillanos

Asimismo, el cantante Lit Killah se mide ante Kidd Keo, en un cruce que generó una gran expectativa en redes sociales tras diversos intercambios previos. Por otra parte, la argentina Angie Velasco protagoniza un combate frente a la puertorriqueña Alondrissa, mientras que el atleta Gero Arias se enfrenta al español Virzz en una pelea sin casco, siendo este un desafío especial para Arias, quien apunta a participar en los Juegos Olímpicos de 2028.

Lit Killah vs. Kidd Keo en La Velada del Año - @ibaillanos

El resto de la grilla incluye combates de gran relevancia regional: Fabiana Sevillana contra La Parce, Clersss frente a Natalia MX, Roro contra Samy Rivers, el enfrentamiento entre Marta Díaz y Tatiana Kaer, el choque de gigantes entre Plex y Fernanfloo, y finalmente el esperado duelo entre los pesos pesados del streaming español, IlloJuan y Thegref. La producción confirmó que el show musical contará con la presencia de artistas de renombre como Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo Lucho RK & La Pantera.

La Velada del Año 6 en detalle

La magnitud del evento se refleja en la venta de tickets: las 80.000 entradas disponibles para el estadio se encuentran totalmente agotadas. Este hito consolida al evento como la referencia principal de la industria del streaming, destacando por su estructura de cinco peleas femeninas y cinco masculinas. La expectativa por conocer el resultado de cada contienda y las sorpresas musicales planeadas para la jornada mantienen a la audiencia en vilo durante todo el sábado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA