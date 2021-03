Alejandro Ibarra: de los showchoirs al Teatro Picadilly

¿Un musical titulado Teresita, una vida de mierda? Ya de arranque, la obra que escribieron Alejandro Ibarra y Chechu Vargas exige una complicidad del espectador para la aventura humorística. Una sátira de perfil escatológico que se desarrolla íntegramente en el reducido espacio de un baño a través de un singular viaje interior en el que la protagonista se descubre a sí misma: no es una trama muy común para el género, pero con apenas cuatro funciones en 2020 de un proceso en el Off que quedó interrumpido por la cuarentena, este particular espectáculo dirigido por Ibarra obtuvo ocho nominaciones para los premios Hugo (que todavía no se entregaron). Y ahora desembarca en Corrientes: habrá ocho funciones, los martes de marzo y de abril, a las 21, en el Teatro Picadilly (Corrientes 1524). “Esta obra es un disparate, pero lo hicimos todo con mucho amor y mucho respeto –asegura Ibarra–. Tanto Chechu como yo somos amantes de la comedia musical. Con mi hermano [Matías Ibarra], que es el autor de la música de la obra, fue algo que mamamos desde chicos. Teresita... es un gran homenaje a la comedia musical en el que también nos permitimos reírnos del género con un cariño sincero”.

"Nos permitimos imaginar la historia de una mujer que se intoxica tomando Pinolux", cuenta el director y coreógrafo Alejandro Ibarra PATRICIO PIDAL/AFV

Ibarra cuenta también que su principal motivación para pensar en este proyecto fue trabajar codo a codo con Chechu Vargas. Lo hicieron a lo largo de dos años en los que fueron afinando el tono de una comedia realmente atípica: “Yo le digo siempre a Chechu que ella es la próxima Karina K. Para mí es genial laburar con ella. Nos permitimos imaginar la historia de una mujer que se intoxica tomando Pinolux y entra en una especie de delirio místico/escatológico, pero gracias a eso también termina resolviendo muchos de sus conflictos mundanos y cotidianos en este ámbito tan poco convencional donde se desarrolla la historia, un baño. Eso es lo bueno del Off: uno se anima a ir a lugares, a tocar temas, incluso a pronunciar palabras que no son un camino necesariamente seguro. Quizás a alguna gente le pueda chocar el planteo, pero si entran en el mundo de Teresita se van a dar cuenta de que todo tiene una lógica, una coherencia. Lo escatológico es sólo una parte de la línea argumental”.

Los talentosos Nahuel Adhami y Mariano Magnífico acompañan a Chechu Vargas en escena. La escenografía es de Magalí Acha, quien tuvo la tarea complicada de resolver las características de un espacio tan particular para una comedia musical.

Chechu Vargas, en Teresita Fiorella Romay - Gentileza

Formado con Ricky Pashkus y Chet Walker –un reconocido coreógrafo de Broadway–, Ibarra se apasionó con el musical a una edad temprana, gracias al encuentro con películas como A Chorus Line y La novicia rebelde. “Cuando las vi supe de inmediato que quería dedicarme a eso”, explica.

Su carrera se desarrolló mayormente en el circuito alternativo: trabajó en Perfectamente Inocentes, ¿Dónde está Liza? (con el grupo Pepper Top Singers, del cual era parte) y La Anticrista– y, con su hermano Matías, creó los showchoirs (espectáculos protagonizados por ensambles de artistas que combinan el canto coral con el baile, algo cercano a lo que muestra la serie Glee) El club del hit, Up Stage y Big Bang. “Sin dudas, en el Off se apuesta más al talento y se asumen más riesgos en las propuestas –sostiene–. En el circuito comercial entran en juego otros valores. Los productores van más a lo seguro, prefieren convocar a figuras famosas, mediáticas porque por ahí pasa el negocio. La gente va sobre todo a ver a tal o cual actor famoso, a un personaje de la televisión. Pero en el Off tenés la grata sorpresa de encontrarte con gente muy talentosa y con propuestas novedosas. Obvio que hay de todo, pero en líneas generales en el Off están la investigación y la vanguardia”.

Para Ibarra, es un momento importante para el teatro: “En términos filosóficos, tiene que estar más presente que nunca. Es vital como espejo de la sociedad, como vía para reflexionar sobre nosotros mismos, incluso con humor, como en Teresita... Podemos desmenuzarnos en nuestras miserias más íntimas, esa es la apuesta de esta obra: entrar a la realidad desde otra ventana”.

Teresita

De Alejandro y Matías Ibarra

Martes, a las 21.

Picadilly, Corrientes 1524.