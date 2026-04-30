La guerra por la taquilla: las 10 obras más vistas y una preocupación que empieza a surgir

Todo indica que lo que hace Guillermo Francella (sea como padre de una familia argenta, sea el encargado de un edificio de Belgrano o un jardinero de una gran casa en Washington) se transforma en un éxito. Las últimas estadísticas de audiencia y recaudaciones en boleterías confirman esa situación: los números de Aadet, la entidad que congrega a productores y dueños de sala del circuito comercial, lo vuelven a dar como ganador en la cartelera porteña.

Desde el jardín, la obra que protagoniza junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza, entre otros; fue el espectáculo con mayor cantidad de espectadores durante la semana pasada. También fue el que mejor anduvo en términos de recaudación. En la estadística de Aadet, el montaje tuvo a lo largo de 6 funciones una ocupación de sala del 97 por ciento, lo cual debe entender como sala llena ya que esa mínima diferencia responde a entradas por invitación.

Lizy Tagliani como la villana de Annie, uno de los títulos preferidos del público Gentileza

Así como Desde el jardín lidera el ranking en términos de audiencia le siguen otros dos tanques que han desplegado sólidas raíces en el “bosque” del teatro comercial: Rocky, con Nicolás Vázquez; y Annie, con Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo. El primero, está en su segunda temporada y todo indica que se despedirá a fin de año. Desde su estreno siempre tuvo la categoría de un real tanque de la avenida Corrientes. El segundo, Annie, se estrenó en los últimos días del mes pasado y también viene ocupando un lugar de privilegio entre las obras con mayor audiencia.

Pero detrás de estos tanques está el bosque en sí mismo o la foto panorámica del circuito del teatro comercial en la ciudad de Buenos Aires (como se quiera). A pedido de LA NACION, el productor y gestor Sebastián Blutrach, presidente de Aadet y dueño del Teatro El Picadero, aporta datos claves. Lo concreto es que “el acumulado enero/abril se mantiene en niveles similares a 2025, aunque esta paridad se explica exclusivamente por el buen desempeño de enero, siendo el único mes con variación positiva. Desde febrero en adelante, los niveles de asistencia se ubican por debajo del año anterior, lo que confirma una desaceleración en la recuperación observada en el primer trimestre”, señala. De ampliar la mirada con las temporadas anteriores la desaceleración del sector es más significativa: 7% abajo respecto a 2024 y 25 por ciento con signo negativo en comparación a 2023.

Los tres espectáculos que lideran las preferencias de público dan cuenta de una temporada dominada por títulos que, hace años y muchos años, tuvieron sus versiones exitosas en la pantalla grande. Y como esa tendencia continúa, el mes próximo se sumarán otros títulos que fueron taquilleros en salas de cine que probarán suerte en los teatros del eje de la avenida Corrientes y sus alrededores: Secreto en la montaña, con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe; Hairspray, con Damián Betular; y Billy Elliot, con dirección de Rubén Szuchmacher. Al parecer, la fórmula de apelar a viejos éxitos en cine da sus dividendos.

De retomar el reciente registro de espectadores a partir del cuarto lugar prevalecen títulos nativos de la temporada de 2025. En orden de preferencia de público le siguen la comedia Una navidad de mierda, con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi; El jefe del jefe, que protagonizan Diego Peretti y Federico D`Elía; La cena de los tontos, con Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi que durante el verano lideró la temporada en Mar del Plata; y Las hijas, la comedia dramática que dirige Adrián Suar y que protagonizan Pilar Gamboa, Soledad Villamil y Florencia Peña.

Los últimos tres lugares los ocupan Papá por siempre, otro éxito en cine a cargo de Martín “Campi” Campilongo, Dani “La Chepi” y Albana Fuentes estrenado en la actual temporada; La función que sale mal, la comedia con Diego Reinhold, Héctor Díaz y Freddy Villarreal, entre otros; y cierra el listado de los 10 montajes más vistos Ni media palabra, con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y “Bicho” Gómez, que viene de hacer temporada en Carlos Paz.

Prima Facie Nacho Lunadei

Como siempre hay otras fotos posibles sobre lo que está sucediendo en el circuito comercial. En el listado de Aadet sobre el porcentaje de ocupación de sala por fuera de aquellas obras que hacen 4 o más funciones semanales y dejando de lado los stand up aparecen algunas propuestas que se presentan una vez por semana y que están logrando una excelente repercusión. Es el caso de Prima facie, con Julieta Zylberberg que se presenta en El Picadero; de Sarmiento, la clase, con Juan Leyrado en el Centro Cultural de la Cooperación; y de Bernarda de la casa, una propuesta de clown que se presenta en el Auditorio AIC Abasto. En los tres casos, en teatros de distintas capacidades, trabajan casi a sala llena.

Que un jardín no impida ver el bosque

Detrás de títulos y listados con ganadores la cartelera teatral del circuito comercial, el único que maneja cifras auditadas, la foto panorámica del sector aporta otra perspectiva. Ante semejante concentración de figuras que están haciendo teatro lo concreto es que hay árboles caídos (o que están por caer) aunque se traten de proyectos a cargo de actores sumamente reconocidos.

La noche de viernes o un sábado, la avenida Corrientes aporta fotos muy tentadoras que pueden dar una idea un tanto equivocada de lo que está sucediendo en el circuito teatral. Por lo pronto, la temporada en Mar del Plata aportó su propia foto: hubo una baja del 15 por ciento en su comparativa interanual. Los números del primer cuatrimestre apuntan más fotos de este bosque con grandes marquesinas y grandes figuras. La cantidad de funciones registra una baja del 8 por ciento. En abril, la baja fue del 15 por ciento. “Al cierre de abril se contabilizan 229 títulos, una reducción significativa frente a los 261 espectáculos de 2025, aunque el volumen de estrenos y reestrenos continúa en niveles elevados en términos históricos”, apunta el informe de Blutrach.

Imagen de la cartelera 2026: el año en el que las figuras más convocantes están haciendo teatro Hernan Zenteno - La Nacion

Y hay otra foto preocupante del bosque del circuito comercial que ya fue noticia a mediados del año pasado en plena vacaciones de invierno, el momento de mayor concentración de espectadores en términos anuales. “En julio, 219 títulos se presentaron ese mes. Diez de ellos se llevaron el 53 por ciento de público y el 64 por ciento de la recaudación [...]. Si vos tenés 219 títulos, de los cuales el 53 por ciento de los espectadores se lo llevaron 10 implica que tenés 209 espectáculos que se llevaron el 47 por ciento restante”, señaló en aquella oportunidad el productor Carlos Rottemberg.

A fin del año pasado, sumó otro dato en su balance anual marcando la polarización infrecuente: “Entre 218 títulos, los espectáculos más convocantes ocuparon los diez primeros lugares todo el año. En números: el 54 por ciento de los espectadores fue para ese grupo, contra el restante 46 por ciento que se repartió entre los otros 208 títulos. Haciendo una analogía, podría interpretarse que también el teatro se dividió entre macro y microeconomía, y que la lectura de los datos es distinta para los diferentes equipos de trabajo”, posteó en sus redes.

En un intercambio de mensajes con LA NACION, Sebastián Blutrach confirma que esa preocupante concentración en unos pocos sigue en aumento.