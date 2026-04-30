Quién es Belén Bilbao, la protagonista de Hairspray junto a Damián Betular: “Hay que estar a la altura”

Cuando Fernando Dente adquirió los derechos de Hairspray ya sabía que quería a Damián Betular en el rol de Edna Turnblad, ese que en la película de 2007 interpretó John Travolta o que en 2008 personificó Enrique Pinti en las tablas del Teatro Astral. Lo que el director de esta nueva adaptación argentina del musical de Broadway no tenía definido aún era quién sería —y cómo debía ser— su Tracy Turnblad, la enérgica y bondadosa protagonista de esta historia que llega el 6 de mayo al Teatro Coliseo.

Damián Betular y Belén Bilbao como Edna y Tracy Turnblad en Hairspray, el musical Bruno Ilusorio

Fue a través de una audición abierta que dio con la indicada. De las cientos de chicas que se presentaron para el papel principal, once fueron seleccionadas para un entrenamiento del que resultó electa Belén Bilbao, de 28 años. “No sabía muy bien qué estaba buscando. Siempre trabajo con el talento que se acerca y trato de ver dónde está eso que con nuestro equipo sabemos que queremos para la historia”, explicó Dente a LA NACION. “Lo que tenía Belén —destacó— y que era imposible de negar, era un deseo absoluto en su mirada. Ella tenía esa mirada de que todo puede cambiar en cualquier momento y eso es Tracy. Es muy increíble lo que hace, aparte del talento enorme que tiene".

La audición de Belén Bilbao para Hairspray

“Fue una experiencia difícil”

“Fue muy loco, nunca había vivido un casting así. Fue una experiencia increíble, difícil y muy nutritiva, aprendí mucho de mí misma en esa situación y de lo que ellos me iban enseñando todo el tiempo. La llevé con el apoyo de mi familia y amigos porque también eran muchos nervios”, dijo a este medio la flamante protagonista sobre lo que será su primer protagónico en un escenario. Sus otros trabajos en escena incluyen el musical de Broadway La tiendita del horror (Teatro Astral, 2022-2023), que marcó su debut en calle Corrientes, y el musical argentino Bienvenide a tu final, con música de Marcelo Andino, donde ofició de swing (reemplazaba a todos los personajes femeninos).

“Cuando me dijeron que era la Tracy elegida realmente no lo podía creer. Era como ‘por favor, que alguien me confirme que esto que me están diciendo es verdad’. Fue espectacular, lo guardo como un recuerdo soñado. Que te confirmen que vas a poder hacer algo que siempre soñaste es un privilegio enorme y sentí una felicidad absoluta en el cuerpo. Lo digo y me emociono”, agregó con lágrimas en sus ojos la actriz y cantante, integrante del trío musical Vocat.

La elección de Tracy en Hairspray

“El personaje de Tracy para mí es un honor. Es muy especial tener la oportunidad de interpretar a alguien con valores tan nobles, con un mensaje tan importante para todos, que es que somos todos iguales. La admiro, así que es un honorazo y la obra me encanta, la conozco desde que soy muy chica. Es un sueño poder estar haciéndola", aseguró.

Respecto a los desafíos que implican llevar a cabo este personaje, Bilbao aseguró que lo más difícil es saber dosificar la energía porque prácticamente no se baja del escenario: “Hay que tener una preparación para poder bailar, cantar y actuar con la energía que tiene Tracy, que es muy alta, y hacerlo todos los días. Estoy entrenando un montón hace tiempo porque es un material muy exigente y hay que estar a la altura”.

Damián Betular y Belén Bilbao

“Una dupla hermosa”

"Belu y Betu hacen una dupla hermosa y van a tocar el corazón de todos”, remarcó Dente, orgulloso, teniendo en cuenta que la química entre ambos es otro condimento importante para la obra. “A Betu lo amo”, sumó Bilbao con ternura, esa cualidad que comparte con Tracy. “Es un compañero soñado, muy divertido. Hace chistes todo el tiempo, pero también logra un clima súper profesional y siempre está listo para actuar. Juega en escena y nos divertimos un montón”, apuntó. Pero su compañía verdaderamente soñada, sin restarle mérito al chef, es la de su amiga íntima Paula Chouhy, que también se presentó al casting abierto de Hairspray y resultó elegida para el rol de Penny Pingleton.

Belén Bilbao y Paula Chouhy tras ser elegidas para Hairspray

“Con Paula jugábamos a esto desde que éramos chiquitas. Después, las dos fuimos estudiando y profesionalizándonos, también de la mano, porque trabajamos juntas hace 10 años en Vocat. Es mi hermana, mi socia y mi mejor amiga. Eso es lo especial, es algo con lo que soñábamos, veíamos videos de actores y actrices interpretando a nuestros personajes y moríamos por ser nosotras”, relató, intentando contener las lágrimas. “Que sea con ella es muy significativo para mí. Cuando salimos de la audición y nos dijeron que habíamos quedado los dos, nos miramos y dijimos: ‘Esto es una película’”.