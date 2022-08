Café concert. Andy Ini: “Decidí dedicarme al teatro cuando me echaron de todos los otros trabajos”

¿Cuál es la diferencia entre creerse un pavo real y ser realmente un pavo? A partir de un interrogante difícil de tomarse en serio, el comediante, cantante, autor y compositor Andrés Ini regresa a los escenarios en la piel de un Pavo real, como se llama su flamante espectáculo de stand up comedy, donde convida al público con un show “policromático” de monólogos, canciones y músicos en vivo , en la flamante sala Castor y Pólux, de San Telmo.

Se trata de un show para reír, pero también para reflexionar sobre un mundo repleto de gente que, según asegura el propio autor, “en el afán de no ser invisible, sale a relucir sus plumas de colores –muchas veces inexistentes–, dejando al descubierto que no somos unos pavos reales sino realmente unos pavos”.

“ Pavo real es un espectáculo que se propone cortejar al público entre monólogos de humor, canto y músicos en vivo . También es mi dicotomía, entre el cantante y el comediante, entre el pavo real que pretende deslumbrar con su voz, cual plumas de colores, y el comediante, cuya fragilidad en su manera de ver el mundo lo vuelve realmente un pavo. También somos cada uno de nosotros, en esa dualidad entre lo que aparentamos para agradar y nuestras vulnerabilidades internas. Todo es en tono de humor, las canciones, las observaciones e incluso la cuota de reflexión. Es muy fácil de entender, excepto que seas un pavote”, dispara el comediante, que de la mano del productor Lino Patalano , subirá una vez más a escena con su particular estilo.

Nacido y criado en Buenos Aires, cuenta que de chico se portaba mal en la escuela, pero sin que se den cuenta (“lo camuflaba con cara de pavo bueno y porque tenía excelentes notas”), y que se inició en el mundo artístico cantando con su guitarra canciones de amor en diferentes bares.

“Entre tema y tema me ponía a hacer monólogos de humor, porque no me gustaba el clima de solemnidad que genera el romanticismo y tampoco podía sostenerlo. En 2005 vi de casualidad el primer espectáculo de stand up en el Paseo La Plaza y me enamoré del género, no lo podía creer: era lo que hacía yo entre canción y canción, sin saber que existía como género aparte. Así que me puse a escribir monólogos, dejé la guitarra por una cuestión de practicidad, y ya para 2007 estaba actuando en ese mismo lugar del Paseo La Plaza. Nunca estudié stand up, pero sé que en muchos cursos me utilizan como referente de un estilo. Así que no estudié, pero de alguna manera, enseño”, asegura el multifacético comediante, que desde hace 15 años viene presentándose en distintos teatros de Buenos Aires como el Maipo, el Liceo o el mismo Paseo La Plaza, y también llevó sus espectáculos de gira por varios países del continente como Uruguay, Chile, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y los Estados Unidos.

A la hora de escribir sus monólogos, asegura que va por la vida grabando ideas, frases, canciones y observaciones en las notas de voz del celular. “Lo hago desde que los celulares permiten eso. Tengo más de diez mil notas de voz. Hasta ahí todo muy lindo. El problema es cuando tengo que desgrabarlo y pasarlo al Word. Ahí el cantante, el comediante y el pavo real se transforman en data entry”, bromea. En cualquier caso, reconoce que decidió dedicarse a la música y la actuación cuando lo echaron de todos los otros trabajos.

“ Mi estilo es hacer humor sin groserías , para pensar, que identifica, con algo de irónico y naíf al mismo tiempo. El plus o mi marca está en la fusión con la música, donde se genera la duda de si soy un comediante que canta o un cantante que hace humor”, sigue Ini, que a lo largo de su trayectoria también grabó especiales para Comedy Central, Cadena Caracol Colombia, participó en el IX Festival internacional de Stand Up en San José de Costa Rica y fue nominado a los Premios ACE y Hugo 2019 como mejor Unipersonal.

“El humor es un súper poder para cambiar el estado anímico de las personas y alegrarlas. Es mi conexión con la gente. Me gusta mucho esa función social. También es mi desahogo, mi catarsis, el lugar donde transformo mis desventuras, y sobre todo, el humor para mí es ahorrar terapia”, admite.

En su faceta como cantante, Andy abrió conciertos de Ricardo Montaner en el Estadio Nacional de Costa Rica y durante 2020 ha creado nuevo material y nuevas canciones que han dando vida a su último show, Éxitos virales, con el que se presentó en 2021 y 2022, en las salas Neruda y Picasso del Paseo La Plaza; y también en Miami, Barcelona y Madrid.

Ahora bien, ¿qué cosas ponen de muy mal humor a un comediante como Andy Ini? “Los conmutadores telefónicos –asegura sin dudarlo–, sobre todo cuando quiero hacer algún reclamo. Me pone de muy mal humor las mil opciones, el ‘aguarde y será atendido’ y que, luego, la llamada se corte o vuelva al menú principal. También me pone de mal humor el tránsito y que no haya dónde estacionar en toda la ciudad, que todo sea cordón amarillo... y las grúas”, concluye el comediante.

Jueves, a las 20.30. En Castor y Pólux, Tacuarí 955 (San Telmo). El valor de la entrada es 2500 pesos (por Plateanet).