Ranking: cuáles son las 10 obras más vistas en la taquilla

Indudablemente, la postal emblema del circuito del teatro comercial de Buenos Aires es la avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, en donde, a lo largo de siete cuadras, están salas como Astral, Metropolitan, Lola Membrives, Multiteatro, Politeama, Premier o Broadway. Además, de los teatros San Martín y Presidente Alvear.

En las otras siete cuadras del bajo Corrientes, del Obelisco a la avenida Leandro N. Alem, hay menos salas teatrales. En orden, según la dirección del tránsito, El Nacional, Ópera, Gran Rex, Multitabarís y Astros. A metros de Corrientes, está ubicado el Maipo y en la esquina de la avenida y Esmeralda hay dos salas fantasmas que nunca abrieron: las ubicadas en el mismo lote en donde estaba el histórico Teatro Odeón.

Pero mayor cantidad de salas no implica mayor cantidad de butacas. Solamente los más de 3000 asientos del Gran Rex cambian el eje de la balanza. Por eso, desde el estreno de Charlie y la fábrica de chocolate que se presenta en esa gran sala, la mayor cantidad de espectadores hoy −y así lo será durante las vacaciones de invierno− circula por las primeras cuadras del bajo Corrientes que pica en punta.

Charlie y la fábrica de chocolate, el montaje que se presenta en la sala con mayor cantidad de butacas y que lidera tanto el registro de audiencia como el de recaudación Gentileza Soy Prensa

Los datos de cantidad de público que dio a conocer Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de sala del circuito teatral, así lo confirman. Charlie y la fábrica de chocolate, con Agustín “Rada” Aristarán y un numeroso elenco encabeza el listado de mayor cantidad de audiencia y el dedicado a la recaudación. Por la preventa, era de esperar.

Llegó a la función de prensa del 9 pasado con casi 40.000 entradas vendidas de esta megaproducción del mismo equipo que conquistó a medio millón de espectadores que vieron Matilda, School of Rock y La sirenita. Esto demuestra que se trata de una maquinaria teatral sumamente ajustada a juzgar por la repercusión lograda.

Billy Elliot, el otro gran musical de la avenida Corrientes al 800 MELINA ERCOLI

En segundo lugar del listado de Aadet aparece justo el título que se presenta frente al Gran Rex: Billy Elliot, la gran producción de los hermanos Romay, que venía de encabezar los registros de audiencia y que está haciendo temporada en el Ópera. Y apenas a una cuadra, en El Avenida, el tercer montaje según las preferencias de la gente es la comedia Sottovoce, que protagonizan Fernán Mirás, Carla Peterson, Adrián Suar y Lorena Vega.

El cuarto lugar tampoco lo ocupa un montaje ubicado en el sector más tradicional del eje de la avenida Corrientes. Se trata de Hairspray, el musical con Damián Betular, Alejandra Radano y Sofía Morandi, entre otros, que se presenta en el Teatro Coliseo.

Rocky, el tanque de Nicolás Vázquez que sigue dando pelea entre tantos otros títulos nacidos y criados esta misma temporada Gentileza

Recién a partir del quinto puesto al décimo esta vez se ubican los grandes tanques que se presentan en el sector más tradicional de Corrientes. En este otro lote aparece primera la obra Desde el jardín, protagonizada por Guillermo Francella, que para el momento del estreno supo liderar la taquilla; seguida por dos obras que vienen de la temporada pasada: Rocky, con Nicolás Vázquez, que también supo encabezar las preferencias; y El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D`Elía.

Lizy Tagliani encarna a la villana, Miss Hannigan Gentileza

En el octavo lugar según las preferencias del público aparece la comedia musical Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo; seguida por La función que sale mal, con Diego Reinhold, Héctor Díaz y Freddy Villarreal; y cierra el top ten La cena de los tontos, que protagonizan Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi que supo liderar la taquilla tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires.

La función que sale mal, la comedia que no cuenta con figuras sumamente convocantes pero que, semana a semana, siempre aparece en el listado de las propuestas con mayor cantidad de espectadores

Como se ve, tanto productores como espectadores vienen apostando por grandes títulos de comedias musicales con pasados exitosos en Nueva York o Londres, como en sus versiones en cine. En muchos de los elogiosos comentarios críticos que vienen cosechando estos montajes se suele apelar a afirmaciones como Broadway en la avenida Corrientes como sinónimo de calidad y de prestigio.

Pero, en tren de comparaciones del circuito porteño con el de Nueva York cabe consignar que las grandes salas del circuito comercial de Buenos Aires están ubicadas sobre la misma avenida Corrientes antes o después del Obelisco. En Nueva York, no. La gran mayoría de los teatros en donde se presentan las grandes producciones realizan funciones en salas ubicadas en la cercanía de la avenida Broadway. Esa gran arteria que es algo así como la avenida Corrientes de la Gran Manzana.