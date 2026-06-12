Nido de lagarto: una puesta profundamente conmovedora sobre el vínculo de dos amantes

Autor: Franco Verdoia. Dirección: Franco Verdoia. Intérpretes: Horacio Acosta, Silvina Sabater. Diseño de escenografía y vestuario: Cecilia Zuvialde. Diseño sonoro: Ian Shifres. Diseño de iluminación: Matías López Stordeur, Franco Verdoia. Teatro: El Extranjero (Valentín Gómez 3378). Funciones: lunes 20.30. Duración: 65 minutos. Nuestra opinión: Muy buena.

Un espacio singular: en el centro, hay una especie de cama inclinada cubierta con una alfombra de pasto, luces en sitios inesperados, una cortina que cae del techo al piso, pero que solo ocupa el medio de la escena y una bicicleta, al costado. Es una composición difícil de armar. Es necesario acomodar la mirada y el razonamiento para calcular cuál es el sitio representado. En este proceso, ayuda la vestimenta escasa del inicio para intuir que es un hotel alojamiento decadente y extraño.

Un hombre y una mujer septuagenarios se encuentran en ese lugar. Son amantes desde hace muchísimo tiempo, cada uno tiene su pareja y sus hijos. En la conversación aparecen las familias y las hipótesis de lo que hubiera sido una vida juntos. Sin embargo, esta síntesis no resume en absoluto el procedimiento sobre el que se construye Nido de lagarto.

La historia se ubica en un entorno semiurbano, con el campo cerca. Eso explica el juego-figura que propone la cama que además tiene una ventanita iluminada que se abre para que les alcancen cosas o para reclamar otras que faltan.

La acción se desarrolla en el tiempo y el rasgo definitivo de ese paso es la ausencia, entre programada y sorpresiva, de objetos de la escenografía. Los mismos intérpretes los van quitando y poniendo a un costado. Saben que el dueño del hotel tiene planeado cerrarlo para que se construyan en ese terreno viviendas de otra categoría.

Gloria y el Vasco son, a la vez, individualidad pura y representación de toda una comunidad. Se describen a ellos mismos y a todo el pueblo, surgen los chismes, los entredichos, los reproches a los hijos: una sociología de bolsillo potente en cada una de las conversaciones.

Triada

El cierre de la tríada Teatro animal propuesta por Franco Verdoia, junto con Late el corazón de un perro y Matar a un elefante, nos instala de lleno en la articulación que determinan el deseo, las pautas de lo social y la búsqueda de su ruptura.

Describir lo que sucede como una historia de amor que oscila entre lo posible y lo imposible es aportar un rasgo temático y parcial porque la puesta descansa en ello, pero, podríamos decir, solo en la superficie.

Lo escénico con su espesor de signos, al decir de Roland Barthes, habilita un procedimiento entre el desgaste y la persistencia en todos los lenguajes: los objetos escenográficos que se corren y desaparecen paulatinamente no proponen la destrucción total, como algo que se derrumba y ya. Así, primero, desaparece un mueble; luego, el baño; más tarde, una parte de la cama. De ese modo es cómo se focaliza el proceso de deterioro, que se iguala con el agotamiento de esos cuerpos, de las pieles, de los gestos, de la acumulación de los años vividos. Se comprende lo que persiste como lo que se desgasta.

Las actuaciones de Silvina Sabater y de Horacio Acosta son el andamio firme que sostiene el dispositivo complejo de esta dramaturgia que exige silencios, quietudes, ubicaciones extrañas en un espacio enrarecido. ¿Cómo sentarse en esa cama que es pura inclinación, con ese riesgo de deslizamiento, de un resbalarse sobre ese pasto áspero, poco confortable? Y no, la referencia no es literal.

El vínculo entre ellos también es poco común en la ficción: la edad es uno de los ingredientes, los recuerdos fijados, la convivencia fluida entre el pasado y el presente y el deseo.

El desenlace de Nido de lagarto está ubicado en un lugar tan corrido como el resto. Y se agradece.

Las palabras de esta reseña le hacen poco favor a una puesta profundamente conmovedora, inteligente que deja en el espectador toda una serie de decisiones para que termine de armar un rompecabezas al que, necesariamente, le faltan un par de piezas que hay que imaginar en silencio.