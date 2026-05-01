“Mucha conexión con él”. La curiosa actividad que Minerva Casero comparte con su famoso padre

Una mudanza inminente; el estreno de Anastasia, el musical el 5 de mayo; su cumpleaños número 27 el día 10; los ensayos para Viudas negras… Los días de Minerva Casero están en ebullición. “Me pasa todo junto, pero es un gran momento de crecimiento. Un terapeuta me dijo que alcancé el 100 en la escala de estrés; por suerte, lo estoy atravesando”, dice ella a ¡HOLA! Argentina, feliz de este presente. Muchos de los logros de hoy surgieron tras un quiebre –un susto médico– que la llevó a replantearse sus prioridades: “Me di cuenta de que no debía dar por sentada ni la juventud ni la salud. Y, si bien yo siempre he estado alineada conmigo, sentí la necesidad de reafirmar mis deseos. Me comprometí fervientemente con lo que quería construir. Fui ganando confianza: antes, algunas cosas que me encantaban me asustaban mucho. Hoy gana la alegría por animarme a hacer las cosas. ¡Y acá estoy!”.

Desde que debutó en televisión, con Esperanza mía, en 2015, no paró. En estos últimos años, no solo hizo cine y teatro, sino que lanzó un disco con su música. Y ahora desembarca en la Avenida Corrientes con el musical con Anastasia, una de las obras icónicas de Broadway foto: Tadeo jones

-¿Cómo atravesás este momento de tanta exigencia?

–Mi vida es un equilibrio entre el ruido y el silencio. Antes era más ermitaña; hoy, para bajar la ansiedad, elijo algo así como una meditación activa: pinto, escribo o leo [es una ávida lectora y, en sus redes, suele hacer recomendaciones de libros]; miro tele o tejo [su mamá y su hermana Guillermina le enseñaron; hace chalecos y bufandas], me pinto las uñas, voy al gimnasio… o hago las actividades que me propone mi papá. Él, que es como un hombre del Renacimiento, es mecánico; cuando lo visito, me pide que lo ayude a pintar, masillar o lijar. Puedo estar horas así.

–¿Sabés de mecánica?

–¡No! [Se ríe]. Soy un soldado: él me da órdenes y yo cumplo. No tengo el conocimiento, pero sí me presto a aprender. Hace poco estuvimos pintando un camión viejo, un Dodge M37, y me pasé días con el aerógrafo y el pincel. Mi papá tiene esa cosa desbolada del artista, pero con sus autos es un cirujano. Me hace preparar la pintura, se queda al lado mío y me marca cómo mejorar. De chica, estas actividades me resultaban aburridas, pero al crecer se transformaron en algo meditativo y de mucha conexión con él. Al igual que la música, nos vincula a través del intercambio de saberes.

Talentosa, Minerva fue galardonada en 2002 con el Cóndor de Plata por su participación en la serie Iosi, el espía arrepentido. En 2024, se alzó con el premio a la mejor actriz en el Festival de Ostia Antica por su rol en la película Sin Salida foto: Tadeo jones

–¿Qué tenés de él?

–El tesón. Soy una persona muy voluntariosa. Siento que heredé de mi papá esa voluntad de ir para adelante, de ir lento, pero seguro. Él, además, es un hombre muy cordial: conecta genuinamente con todo el mundo, desde el panadero hasta cualquier persona que se cruce. Y tiene esa pulsión vital de siempre estar mirando al futuro, de reciclarse y seguir construyendo. Yo trato de dar mi mejor versión conmigo y con los demás.

–¿Qué tenés de tu mamá?

–La disposición a mejorar. Siempre dice: “Es la primera vez que soy madre; puedo equivocarme. Decime y lo mejoro”. Ella escucha desde el corazón y sonríe un montón.

"Mi mamá ha sido un referente para mí en cuanto a los parámetros estéticos. Ella es muy natural... ¡ni siquiera se pinta las uñas! No sabés lo que la tuve que pelear para que, de chica, me dejara pintarme las uñas", dice ella divertida foto: Tadeo jones

–Como hija menor, ¿sos la más mimada?

–Sí, pero no soy para nada caprichosa. Con Guillermina y Nazareno [sus hermanos mayores son hijos del matrimonio de Casero con Claudia Galar], tengo un vínculo muy lindo; mi papá incentivó mucho nuestra unión: somos hermanos, nos queremos, nos cuidamos. Son parte fundamental de mi vida. No hay competencia entre nosotros. Durante mucho tiempo, nos juntábamos los fines de semana; ahora es difícil coordinar, pero hoy nadie se lo toma mal ni reclama. Con Nazareno, ahora nos acompañamos mucho con el estudio de los guiones: yo con Viudas y él, con Bebé Reno.

–¿Qué sentís al verte en esas gráficas inmensas en las avenidas más importantes de la ciudad? [Desde 2023, es embajadora de Cher Beauty y protagoniza las campañas de Dieciocho]. ¿Cómo te llevás con el cuerpo?

–Verse en lugares como la avenida Lugones impacta, aunque lleve tiempo haciendo campañas. Cuando te ves así, en una gigantografía o en un primer plano en el cine, empezás a preguntarte: ¿salí bien?, ¿no había una foto mejor? Tu presencia acapara miradas y no tener algún tipo de reflexión sobre eso sería medio loco. Este medio es muy exigente con lo físico y entendés lo desestructurante que puede ser para alguien verse tan expuesto. Nunca desarrollé un trastorno alimenticio ni planeo cirugías en los próximos 35 años. Los preceptos de mi mamá fueron clave para distinguir lo que viene de afuera y protegerme.

"Este medio es muy exigente con lo físico y entendés lo desestructurante que puede ser para alguien verse tan expuesto. Los preceptos de mi mamá fueron clave para distinguir la presión que viene de afuera y protegerme" foto: Tadeo jones

–¿De dónde viene tu pasión por la moda?

–Me encanta la moda. Mi mamá fue vestuarista y mi abuela Sarita era muy coqueta y espléndida. Mi papá también tiene mucho ojo. Tiene un lado femenino muy desarrollado: a pesar de ser tan masculino, está muy conectado con el universo fashion. Me hacía ver a las divas de antes: Sofía Loren, Brigitte Bardot u Ornella Muti. Me decía: “Mirá cómo se maquillan”. Hoy, a veces, me comenta “Qué linda tela” o “Qué lindo bordado”. Hace poco se compró una auténtica kilt escocesa y la usa con una campera de cuero. Le presta atención a lo bello como concepto.

–¿Estás de novia?

–Sí, es un novio misterioso. [Se ríe]. No quiero decir su nombre porque no es del medio. Es ingeniero y tiene mi edad. Lo conocí a través de la hija de una amiga de mi mamá. Muchos dicen que no saben qué lo enamoró del otro; bueno, yo sí sé: es una persona increíble y de corazón noble; tiene gran sensibilidad, dibuja muy lindo y disfruta mucho del aire libre y de la comida rica. Ha visto mi crecimiento y yo, el de él. Nos hemos acompañado en las carreras de ambos. Y nos fuimos complementando sin querer cambiar cosas del otro.

"Me encanta la moda. Mi mamá fue vestuarista y mi abuela Sarita era coqueta y espléndida. Mi papá también tiene mucho ojo", dice ella. Protagonista de campañas, está considerada como una de las influencers de moda de la Argentina. En 2024, fue nominada para los Martín Fierro de la Moda foto: Tadeo jones

–¿El casamiento está en los planes?

–Llevamos casi cuatro años juntos y por ahora no. Sus padres están casados; los míos no se casaron. No tengo mandatos ni me desespera. En este momento, estoy como mucha gente de mi generación: ¡a ocho manos! Y tengo ganas de hacer muchas cosas más. Lo que sí tengo en claro es que quiero ser madre.

–¿Es un sueño a corto o largo plazo?

–Tal vez después de los 30. Quiero pasar por la experiencia del embarazo: pienso que tener un propósito y trascender hace que la vida sea mejor y más linda para los que vienen. En mi caso, al crecer tomé conciencia de todo lo que mis padres hicieron por mí: me dieron amor, acompañamiento con honestidad y las herramientas para que me desarrollara. Fui una privilegiada.

“Tengo un novio misterioso.No quiero decir su nombre porque no es del medio. Es ingeniero y tiene mi edad”, cuenta foto: Tadeo jones

–La palabra “privilegio” hoy tiene una connotación negativa.

–Sí, es cierto, pero no encuentro mejor palabra para la cantidad de estímulos que recibí. Nací en una casa con un montón de puertas que antes no estaban abiertas; fueron mis padres quienes las abrieron. Acceder a sets de filmación, conocer gente y que la gente me preste atención –para bien o para mal– por cómo me llamo es una de ellas. No me hice de cero y eso no me hace sentir mal. Negar eso sería invisibilizar el esfuerzo de ellos, de mis abuelos y de una cadena de gente que pudo darme una vida con posibilidades. ¿Por qué criticar que un padre le facilite a su hijo esas posibilidades? Para mí, crecer pudiendo dibujar, pintar y estar al lado de grandes artistas fue superformativo. No puedo más que agradecer.

Minerva, en todo su esplendor, en un plano más amplio de la foto de apertura de esta nota foto: Tadeo jones

“Mi papá me regaló su oficio y me hizo parte de su mundo. La mecánica o la música son lugares que nos vinculan desde la amistad y el compartir intereses”, dice ella. Acá, padre e hija con el Dodge que pintaron juntos Tadeo jones

Producción: Paola Reyes Andaur

Maquillaje y peinado: Estefanía D’ Angelis para Sebastián Correa Estudio @sebastiancorreaestudio

Agradecimientos: Fabián Zitta @fabianzittaofficial y Joti Harriague @jotio.harriague, Rubi Rubi @rubirubioficial y Oggi zapatos @oggizapatos y Costa 7070 @costa7070.ba