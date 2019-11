Con Guillermo Francella y Florencia Peña como figuras centrales, se anunció el regreso de Casados con hijos en formato teatral a través de una primera foto oficial Crédito: Instagram Dario Turovelzky

La versión teatral de Casados con hijos ya es un hecho. Así lo confirmó en las redes sociales el director de Contenidos Globales de Viacom/Telefe, Dario Turovelzky, y nada menos que el matrimonio Argento: Florencia Peña y Guillermo Francella.

"¡Con mucha emoción les cuento que la familia Argento llega al teatro! Sí, CASADOS CON HIJOS llega al Gran Rex", anunció Turovelzky. Las entradas estarán a la venta a partir del 1° de diciembre en el teatro mismo, y a través de Ticketek.

Peña (Moni Argento), por su parte, compartió hace unas horas una foto con su partenaire, Francella (Pepe Argento), en la que están muy sonrientes ante la noticia. "Felices de anunciar que el año que viene estaremos en el Gran Rex haciendo #CasadosConHijos. Va a ser una fiesta, cafecitooooooo", escribió la actriz, citando una de las famosas expresiones de Moni.

En la imagen de Turovelzky se lo puede ver también a Darío Lopilato (Coqui), pero no así a Luisana Lopilato (Paola), Marcelo De Bellis (Dardo Fuseneco) y Erica Rivas (María Elena Funeseco). Sin embargo, los Lopilato volverán al ruedo, como lo comunicó tangencialemente Peña al etiquetarlos en su foto. De Bellis, sin embargo, solo compartió en su cuenta de Instagram la frase "Los amo a los 5", e imágenes de la famosa sitcom.

En cuanto a Rivas, LA NACION se comunicó con quienes están a cargo de la prensa de la obra respecto a su incorporación, y a la de De Bellis, que siguen siendo un interrogante. "Todavía no está todo el elenco cerrado, podemos confirmar al momento a la familia Argento", informaron a este medio.

Recordemos que en octubre habían finalizado las negociaciones con parte del cast para la puesta que llevará a las tablas el éxito de Telefe, pero recientemente, en diálogo con LA NACION, Rivas se mostró dubitativa ante el hecho de poner la firma.

"Me cuesta mucho ver qué se va a hacer. Es algo que me preocupa. No solo por mi personaje, sino por toda la serie. ¿De qué nos reímos? Estábamos amparados por un paradigma, ahora que eso cambió es raro. Hay que ver qué es lo que se va a decir. Eso me preocupa", manifestaba la actriz de Relatos salvajes .

El texto de la puesta de Casados con hijos -coproducción fruto de la alianza entre Viacom y RGB en el marco de los 30 años de Telefe- se verá renovado respecto a la serie, y quedará en manos de la misma dupla que se ocupó de llevarla a la televisión, Axel Kutchevasky y Diego Alarcón, quienes también integran la foto del anuncio, junto a Gustavo Yankelevich (representando a su productora).

Hasta el momento, solo se sabe que la historia de los Argento estará adaptada a los tiempos feministas, por lo cual Pepe sería menos machista y Moni regresaría empoderada.

Luisana Lopilato y Guillermo Francella en Casados con hijos - Fuente: YouTube 03:08

Video

Casados con hijos se basó en la sitcom estadounidense Married... with Children, fue transmitida desde el 12 de abril de 2005 hasta el 28 de diciembre de 2006, y no ha perdido impacto desde entonces: sus retransmisiones siempre funcionaron muy bien en la pantalla de Telefe, y las frases del clan Argento ya son parte de la cultura popular.