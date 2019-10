Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato ya cerraron sus respectivos acuerdos para sumarse a la puesta teatral de Casados con hijos Fuente: Archivo

Cada vez más cerca: los fanáticos de la versión argentina de Casados con hijos podrán volver a disfrutar de los disparatados enredos familiares de los Argento, esta vez en el teatro . Según pudo saber LA NACION, este fin de semana se cerraron las negociaciones con Florencia Peña (Moni), Luisana (Paola) y Darío Lopilato (Coqui) para que participen de la puesta que llevará a las tablas el éxito de Telefe el año próximo.

Guillermo Francella (Pepe Argento) ya había confirmado su participación con el productor Gustavo Yankelevich, aunque aún bastaría confirmar a dos importantes actores del elenco original: Erica Rivas (María Elena) y Marcelo de Bellis (Dardo Funeseco).

Casados con hijos se presentará en el Gran Rex en junio de 2020, por lo que los ensayos empezarían entre abril y mayo del próximo año. Con respecto a la adaptación teatral, quedará en manos de la misma dupla que se ocupó de llevarla a la televisión, Axel Kutchevasky y Diego Alarcón. Ellos escribirán una nueva historia de la familia Argento, pero esta vez adaptada a los nuevos tiempos feministas. Es por esto que en la nueva versión, Pepe sería menos machista y Moni volvería empoderada.

Fue en septiembre pasado que se había anunció el acuerdo entre Viacom (empresa propietaria de Telefe en la Argentina) y RGB (la productora de Gustavo Yankelevich) para producir actividades teatrales, recitales y otros entretenimientos en vivo. Tal como había anticipado LA NACION, el primer proyecto en concretar será Casados con hijos.

Rivas y Peña, sobre la vuelta de la sitcom

Cuando en septiembre Rivas fue consultada sobre sus ganas de volver al personaje de María Elena, ella respondió: "Me da miedo romper eso. Veo que la gente tiene re ganas y todo, pero cumplir un deseo es muy difícil así que no sé. Tengo que ver. Me encantaría que se haga, pero yo no tengo nada hablado por ahora".

Por su parte, en abril, Peña había declarado en Involucrados: " Casados con hijos es machista en un montón de cosas, hay que adaptar, hay que reestructurar [los guiones], porque hemos ido evolucionando, y no puede hacerse como se hacía antes". Además, había aclarado que si el elenco original aceptaba, ella haría la obra.

Recordemos que la tira protagonizada en el país por la familia Argento tiene su origen en la comedia estadounidense Married with children, aunque es de destacar que en ninguna otra parte del mundo una adaptación tuvo tanto éxito como en Argentina. Sus capítulos, emitidos originalmente entre 2005 y 2006, aún se repiten en la pantalla de Telefe y el rating que consiguen siempre es muy bueno.