Faltan más de seis meses. Sin embargo, el próximo lunes comenzarán a rotar en radio los spots que anunciarán el estreno de la versión teatral de Casados con hijos, acontecimiento que sucederá en el mes de junio de 2020 en el Gran Rex. Como corresponde a un proyecto de esta envergadura, la producción trabaja con la suficiente antelación para que nada quede librado al azar.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato y Darío Lopilato ya dieron el sí para volver a darle vida a esa familia de vínculos singulares, hoy bautizados como "disfuncionales". Marcelo de Bellis también confirmó su presencia para interpretar a Dardo, ese vecino víctima de los Argento y de su mujer, la desquiciada y temible María Elena Fuseneco, interpretada magistralmente por Érica Rivas. Sin embargo, Rivas es la única integrante del elenco original que aún no confirmó su presencia en escena. "Tengo que terminar de pensarlo bien", explicó la actriz a LA NACION, debatiéndose en la dualidad del deseo y la firmeza de sus convicciones.

-No puede no estar María Elena Fuseneco...

-Lo sé, pero me cuesta mucho ver qué se va a hacer. Es algo que me preocupa. No sólo por mi personaje, sino por toda la serie.

-Pasaron muchos años de la grabación del programa, aunque, con notable rating, se sigue repitiendo hoy. En todo este tiempo, la sociedad cambió y la mirada de y sobre la mujer, también. Como militante feminista, ¿eso condiciona tu presencia en la versión teatral del próximo año? ¿Sentís que determinados parámetros de humor hoy no te identifican?

-¿De qué nos reímos? Estábamos amparados por un paradigma, ahora que eso cambió es raro. Hay que ver qué es lo que se va a decir. Eso me preocupa.

-¿Ya está escrito el libro del espectáculo?

-No, aún no. Por eso estoy viendo cómo lo vamos a hacer. Pero creo que sí.

-Un alivio para los fans...

-Tengo ganas. Sobre todo porque estoy muy agradecida con el público. La gente fue muy hermosa con todo lo que pasó en este tiempo.

El productor Gustavo Yankelevich afirmó hoy, en una entrevista para Confrontados, el programa de El Nueve conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte, que el elenco original estaba confirmado y que los guionistas Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón están trabajando sobre los textos de la versión teatral. Según comentó Lussich, la idea es que el guion esté listo para el mes de marzo, mes en que se iniciarían los ensayos de la obra que se presentará en la sala de estilo racionalista con 3.262 localidades. Sin dudas, la popularidad del proyecto, y la envergadura de la sala, convertirán a esta versión, en vivo, de Casados con hijos en un suceso de taquilla. Un éxito que espejará lo que sucede cada vez que Telefe pone en el aire cada uno de los 215 episodios que conformaron las dos temporadas grabadas y estrenadas entre abril de 2005 y diciembre de 2006.

-Érica, Arturo Puig ha confesado que, en alguna medida, su personaje de Grande, pa! se convirtió, una vez concluido el programa, en un estigma, porque al medio le costaba verlo en otro papel. ¿Te sucedió algo igual, luego de interpretar a María Elena Fuseneco?

-No, jamás odié a María Elena. En general, no soy una actriz de propuestas comerciales, pero este programa me hizo muy conocida, y, además, haciendo reír. Eso lo agradezco muchísimo. No tuve otra oportunidad así. Quizás con Relatos Salvajes, pero no mucho más.

-¿Por qué no te convocan para títulos comerciales?

-A mí no me gustan, en general, las propuestas de ese tipo. Pero soy muy agradecida, me parece que Casados con hijos fue un proyecto muy generoso conmigo.