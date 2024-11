Con un acto sin precedentes, de gran puesta en escena, el Teatro Colón presentó a sus nuevas autoridades

Tras la presentación de la Camerata Bariloche –que interpretó “Adiós Nonino”, de Piazzolla–, la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, ocupó este mediodía el escenario principal del Teatro Colón para dar inicio a esta nueva etapa de la sala. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se hizo presente en el acto a una sala llena, repleta como si fuera a comenzar una función de la temporada, desde la platea hasta los palcos, en las que se ubicaron artistas, invitados, funcionarios y periodistas.

“Es un honor presentar a este maravilloso equipo de dirección que tendrá las riendas del teatro”, comenzó Ricardes.

La ministra de Cultura y el jefe de gobierno porteños, Gabriela Ricardes y Jorge Macri, llegan al Colón para la presentación Fabián Marelli - LA NACION

Como había anticipado la ministra, el nuevo director general del primer coliseo es el uruguayo Gerardo Grieco, a quien le cedió la palabra a continuación.

“Disculpen los nervios, es impresionante estar acá. Es un cambio de modelo de gestión y no un simple cambio de personas en la dirección de un teatro. Trataremos de rescatar la esencia, los fundadores, que hace casi cien años crearon los cuerpos estables con la vocación de darle continuidad a la excelencia y desarrollar el talento local, y competir de igual a igual con las capitales del mundo –afirmó el nuevo director general–. Esos líderes que hicieron este teatro entendían que era una inversión estratégica para estar a la altura del desafío del siglo XX. En este siglo, las reformas edilicias le devolvieron el esplendor al teatro. El mejor del mundo. Venimos sobre hombros de gigantes: aquí adentro está todo el know how de las artes escénicas. El tesoro es la gente y agradecemos que nos recibieron con ganas de trabajar”, cerró.

Con una trayectoria de más de 30 años en la gestión cultural, entre 2004 y 2012 Grieco llevó adelante la dirección del Teatro Solís, la sala pública histórica de Montevideo. En la misma temporada de 2012 pasó a dirigir el Auditorio Nacional del Sodre, donde diseñó un modelo de gestión que contó con la inmediata respuesta de nuevos públicos. Su gran aliado durante ese período fue Julio Bocca, figura clave en la danza de nuestro país. Bocca dirigió al Ballet del Sodre. En esta nueva etapa de este lado del Río de la Plata, el binomio vuelve a trabajar en conjunto, ya que el exquisito bailarín dirigirá al Ballet Estable del Colón, la institución en donde se formó.

Hubo un larguísimo aplauso cuando Grieco anunció a Bocca, explicando que no necesitaba presentación en ningún lugar del mundo, y “menos acá”. El flamante director del Ballet comenzó diciendo: “Lo mío no es hablar”, y agradeció al equipo –que incluye en la asistencia del ballet, a la española África Guzmán, presente en el escenario– la posibilidad de este proyecto. “Le dije a Gerardo, ¿estás seguro? Tengo mucho que devolver al teatro y el teatro tiene mucho que devolverme. Es un privilegio y agradezco la confianza. Saben de mi locura y de mis exigencias. Con libertad, a buena onda, a pasarla bien, a divertirnos”, arengó Bocca.

La presentación de las nuevas autoridades comenzó con una pieza de Piazzolla por la Camerata Bariloche Fabián Marelli - LA NACION

En este nuevo organigrama, el director de ópera es el chileno Andrés Rodríguez, quien entre 1981 y 2015 se desempeñó como director artístico y general del Teatro Municipal de Santiago de Chile. “Tengo el honor inmenso de contar con una autoridad, el que más sabe de ópera”, presentó Grieco. Rodríguez, en su alocución, brindó un reconocimiento y agradecimiento formal a la trayectoria del Colón y a los artistas que pasaron en su escenario, y mencionó el hecho de que en 2025 los cuerpos estables cumplirán cien años (no así la Filarmónica, que cumplirá 80 en 2026).

El jefe de gobierno, tras la presentación del equipo, afirmó en el escenario: “Estoy muy emocionado. Acostumbrado a los actos públicos, pero estos son días que cuando haga un balance quedará marcado en mi vida. Haber recuperado a Julio es para mí un orgullo infinito. Su historia no terminó como debería haber terminado. Tenés tanto para dar y este teatro tiene tanto para desafiarte”, le dijo Macri al bailarín y coreógrafo. “Esto es un desafío de equipo, cada uno es una parte de un éxito general. Contar con ustedes hace que pueda poner la cabeza en la almohada mucho más tranquilo. Esta ciudad no tiene litio, ni soja, ni energía renovable: tenemos gente y el desafío de ser una cantera de talentos. Volver a reconquistar el mundo con artistas que salieron de nuestra escuela”.

Julio Bocca agradece la ovación de toda la sala cuando fue presentado como director del Ballet Estable, junto al resto de las nuevas autoridades Fabián Marelli

Por su parte, el músico y compositor Gustavo Mozzi, exdirector del CCK y de la Usina del Arte y un estrecho colaborador de la ministra Ricardes, se hará cargo de la dirección de Música del Colón. En lo que se refiere a Filarmónica de Buenos Aires, su directora principal será la griega Zoe Zeniodi, quien trabajó en LA Lyric Opera de Chicago, en la Ópera de Nueva Zelanda y en la Orquesta de París, entre otras grandes instituciones. Este año, tuvo la batuta en la apertura de la temporada de la Filarmónica y compartió en sus redes sociales la emoción de debutar en el Colón, pero estuvo ausente de la presentación por compromisos en Europa. En relación con la Orquesta Estable, será la directora invitada residente la italiana Beatrice Venezi, también presente en el escenario.

En el nuevo organigrama, se producirá la vuelta del músico, compositor y gestor cultural Martín Bauer a la dirección del Centro de Experimentación del Teatro Colón, CETC (cogestionó ese espacio entre 2002 y 2007); mientras que seguirá a cargo del programa contemporáneo de la sala. En tren de continuidad en relación con la antigua gestión, tanto Miguel Martínez como Marcelo Birman seguirán a cargo de la dirección del Coro del Teatro Colón y del Instituto Superior de Arte, respectivamente.

La ministra Ricardes y el nuevo director general, el uruguayo Gerardo Grieco Fabián Marelli - LA NACION

En una conferencia de prensa posterior a la presentación, Rodríguez afirmó que habrá audiciones para jóvenes cantantes en diciembre. “Hay que llenar la temporada de talentos locales”, confirmando que habrá dobles y triples elencos para los títulos de 2025 del teatro. El primero de ellos será Aída, reveló, aunque habrá que esperar al 10 de diciembre para el anuncio de la temporada completa.

Bocca, a su lado, anunció que el 1° de febrero se realizarán audiciones para contratos en el Ballet, revelando que antes de salir al escenario con su equipo le habló primero a la compañía, y explicó sus líneas de trabajo para su nuevo rol: “El objetivo es la excelencia, el respeto a lo que hacemos, el hecho de que los que están en la compañía puedan sentirse valorados y a los nuevos enseñarles todo eso, jugar en equipo”.

Ricardes, por su parte, afirmó que este cambio a propósito de los cien años no era casual: “Implica un trabajo muy de fondo. La mejor manera de celebrar estos cien años está en los próximos cien años”. En respuesta a otra pregunta sobre el estado de las finanzas del Colón, señaló: “No hay un problema presupuestario, sino de orden”.

Noticia en desarrollo