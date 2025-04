Teatro sin presiones: las cuatro propuestas “de ensayo y error para los artistas” que toman el Museo Moderno

“Las artes visuales desde el borde de sí mismo leen el teatro; el teatro desde el borde de sí mismo lee las artes visuales. Desde la propia mismidad, desde los propios límites se percibe un otro territorio, se ensaya, se experimenta, se prueba ese otro territorio”, afirma el Manifiesto de esta nueva edición del ciclo “El borde en sí mismo”, plataforma que cuenta con curaduría del director, dramaturgo y actor Alejandro Tantanian, que desde el viernes 11 de abril volverá a ocupar una de las salas del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (o el Moderno, a secas).

“Poder continuar con ‘El borde de sí mismo’ ya de por sí es un motivo de alegría por la permanencia de un ciclo cuyo objetivo es conservar un espacio de ensayo y error para los artistas, algo que cada vez se extraña y necesita más. El ciclo en sí es un espacio de investigación de ideas que, quizás, no funcionen. Claramente lo que se genera en este ámbito está por fuera de las presiones del público, de la crítica, del teatro o del mismo creador; es un espacio de libertad en términos de poder probar cosas a las que no te arriesgarías si estuvieras en otro contexto. Ya solamente el observar un espectáculo más performativo en un museo genera otro tipo de mirada en el espectador. De alguna manera, el público pide otras cosas que se ponen en juego cuando va a un teatro. Eso repercute en la posibilidad de ensayo y error de los mismos artistas convocados”, señala a LA NACION el creador de esta inquietante propuesta.

Dos años atrás, quien abrió la última edición del ciclo de Alejandro Tantanian fue el director y dramaturgo José Guerrero con Un grano de polvo suspendido en un rayo Gentileza Nahuel Vargas

Inicialmente, la idea del ciclo “El borde de sí mismo” era que tuviera una frecuencia anual. Pero entre que Tantanian asumió la dirección del Teatro Nacional Cervantes y, luego, vino la famoso pandemia lo planificado no prosperó. De hecho, la última fue hace dos años que comenzó con una atractiva propuesta de José Guerrero que tomaba el inmenso salón y que el espectador escucha gracias a unos auriculares.

A lo largo de las tres anteriores ediciones pasaron creadores de las artes escénicas y de las artes visuales como Ariel Farace, Rubén Szuchmacher, Analía Couceyro, Santiago Loza, Diana Szeinblum, Liliana Porter, Santiago Loza, Diana Szeinblum, Mariano Tenconi Blanco, Nancy Rojas o el mismo José Guerrero. En esta oportunidad los convocados por quien en estos días está presentando en la trasnoche del Teatro El Picadero el cabaret político Como nunca..., otra vez y, en el Teatro Solís de Montevideo, está ofreciendo su versión de Dulce pájaro de juventud reparó en esta oportunidad en el director, dramaturgo y actor Martín Flores Cárdenas; en la artista visual Valeria Conte Mac Donell; en la escritora y director teatral Agostina Luz López, y en el dramaturgo y director Ignacio Bartolone. Todos ellos de una larga trayectoria y artistas cuyas producciones están por fuera las formas más tradicionales.

“Del ciclo forman esta vez forman parte tres artistas que vienen de las artes teatrales y, otra, del campo de las visuales. Lo interesante de las cuatro propuestas es que tienen algo en común vinculado con la dramaturgia del yo sea en la manera que abordan o rechazan esa idea que está presente en esta edición por cierto protagonismo de elementos autobiográficos o distractivos de lo autobiográfico. Cada uno de estos creadores vienen desplegando un lenguaje muy singular y muy propio. Y como dice el mismo nombre del ciclo, tienen la voluntad de asomarse el borde de la disciplina propia para mirar la ajena”, apunta quien viene de montar en el Teatro San Martín su versión El trágico reinado de Eduardo II..., de Christopher Marlowe.

"Lo que se genera en este ámbito está por fuera de las presiones del público, de la crítica, del teatro o del mismo creador", señala Tantanian, el creador de esta plataforma Mariana Roveda

Hasta el 4 de mayo, de viernes a domingos, cada fin de semana estará destinado a la performance de cada uno de los artistas invitados que desplegarán lo suyo en la amplia sala del segundo subsuelo del Moderno, pleno corazón de San Telmo. Quien abre el juego es Martín Flores Cárdenas, el director, actor, dramaturgo y gestor de la sala Casa Teatro/Estudio, en donde suele presentar sus experiencias. En un alto de un ensayo comparte algunas pistas sobre esta propuesta que se estrena el viernes en la que trabaja el actor Pablo Ragoni, quien suele trabajar con la creadora Lucía Seles.

Ensayo de la primera obra del ciclo El borde en sí mismo, que mixtura las artes escénicas con las artes plásticas, en el Museo de Arte de Moderno. Martín Flores Cárdenas, diretor y dramaturgo junto al actor Pablo Ragoni que serán los encargados de presentar Capítulo I, la propuesta que abre el ciclo. Fabián Marelli - LA NACION

“Capítulo I es un trabajo sobre el comienzo, sobre el principio de creación de una obra. O, para ser más justo, una especie de esbozo, un bosquejo que no se me ocurriría mostrárselo a nadie si no fuera en el marco de este ciclo que propone compartir la construcción de una obra que habla, a la vez, sobre orígenes, despertares, debuts. En cierto sentido, es como hablar de un proceso íntimo, de algo sumamente personal. Al mismo tiempo, será el primer capítulo de una nueva etapa que está en línea con mis últimas obras: Love me, No hay banda y La fuerza de gravedad. A lo sumo lo nuevo es tratar de mantener esa forma de producción particular propia que, ahora, se presentará en un lugar institucional".

Con la vuelta del ciclo “El borde de sí mismo”, la prueba y el error en el mapa de la experimentación artística vuelve a recuperar su caja de resonancia.

Para agendar

El borde de sí mismo, ciclo curado por Alejandro Tantanian. Funciones: viernes, a las 20; y los sábados y domingos, a las 16 y 18. Entrada: $6000. En el Museo de Arte Moderno (San Juan 350).

