De una musa a un mito y una historia de amor por los animales; Pablo Gorlero, el director teatral más prolífico de la cartelera porteña

Luego de trabajar casi 35 años como periodista de Espectáculos (24 de ellos en LA NACION), Pablo Gorlero decidió dar un cambio de timón en su vida profesional y dedicarse en cuerpo y alma a su otra vocación: la de director teatral. A solo un año de semejante decisión cuenta con tres obras en cartel (una de ellas, precisamente, se estrenó esta semana), otra programada para fin de mes y dos más para lo que resta del año. Aunque no se lo haya propuesto, asegura, es hoy el director más prolífico de la cartelera teatral porteña.

Si bien había codirigido con Ricky Pashkus (su socio en la creación y organización de los Premios Hugo) los ciclos Primeras damas del musical, Sras. y Sres. del musical, Sres. y damas del musical y La selección del musical, y debutado individualmente en la dirección con los infantiles Sr. imaginación y Saltimbanquis, fue recién en 2019 que se probó a lo grande en las nuevas lides al asumir la dirección general del revival del musical Hair en el Centro Cultural Konex, labor por la que obtuvo el reconocimiento unánime de la crítica especializada. A partir de ahí (y siempre en paralelo a su trabajo en la gráfica) dirigió Musiquitas, Identidad testimonial, Canciones con gracia, Mi don imaginario, De eso no se canta, Al bárbaro le doy paz y Eternidades, té póstumo en hall de cine, todos espectáculos de índole musical, algunos destinados exclusivamente al público adulto y otros para toda la familia. También se hizo cargo de la puesta en escena del mega concierto UBA200, realizado en las escalinatas de la Facultad de Derecho el 4 de diciembre de 2021 para celebrar el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires (que contó con la participación de Abel Pintos, Pedro Aznar, Jairo, Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Victor Heredia, Elena Roger, Conociendo Rusia y Mora Godoy, entre otros artistas). Y al año siguiente, de la del recital de fin de año de Abel Pintos en el Estado Único de La Plata.

Pablo Gorlero, director de cuatro obras en cartel, es ademas periodista y escritor Hernan Zenteno - La Nacion

“Siempre me encantó el periodismo de Espectáculos, y de hecho hoy lo sigo ejerciendo un poco a través de mi programa radial Parece que viene bien (que va los sábados de 18 a 20 por La Once Diez, Radio Ciudad, AM 1110), pero llegó un momento que no pude conciliar más la dirección teatral con el horario firme y la demanda del trabajo en una redacción. Me estresaba muchísimo y así no disfrutaba nada”. Así explica Gorlero el turning point que lo llevó el año pasado a decirle adiós a LA NACION y abrazar con todo la pasión nacida de tantos años como espectador de teatro. “De jovencito había estudiado muchos años actuación, canto y hasta zapateo americano, pero nunca tuve el deseo de subirme a un escenario. Hasta que sin querer queriendo, ya de grande, me di cuenta que lo mío era el detrás de escena y que la dirección me calzaba justo. Entonces me jugué y hoy estoy muy contento con mi decisión. Es muy duro auto gestionar cada uno de los proyectos, como nos suele pasar a los directores de teatro independiente, pero estoy feliz con los resultados de cada uno de mis espectáculos y con lo que se avecina” , agrega. ¿Con qué está feliz hoy, específicamente? Con Alma Mahler, sinfonía de vida, arte y seducción; Gayola en París y Minoica, un absurdo musical mitológico, los tres espectáculos –bien diferentes entre sí– que conviven en la cartelera porteña.

Alma Mahler va los jueves a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543). Se trata de un unipersonal dramático sobre la vida de la (silenciada) compositora y mujer y musa de Gustav Mahler, escrito por Victor Hugo Morales e interpretado por la actriz Raquel Ameri (a quien acompaña en piano Juan Ignacio López). “ Hace unos años Victor fue a ver una obra mía, habló muy bien de ella en su programa de radio y luego dijo que tenía en la cabeza una historia y que si algún día se decidía a llevarla llevaba a cabo le gustaría que la dirigiera yo. Como pasó un buen tiempo y nunca me llamó, me contacté con su productor y le recordé aquel comentario al aire. Fue entonces que Víctor finalmente se puso a escribir la obra y me la mandó sin ningún tipo de reparos para que la dirigiera, cumpliendo así su promesa”, comenta Gorlero sobre la génesis del proyecto.

Raquel Ameri en Alma Mahler, un unipersonal dramático sobre la vida de la compositora, mujer y musa de Gustav Mahler Alen García

Gayola en París realiza funciones los viernes a las 20.30 en Patio de Actores (Lerma 568). Es un unipersonal musical de Pamela Jordan que devuelve a los escenarios después de 20 años al actor y cantante Patricio Coutoune (que supo liderar una banda de rock y protagonizar en 1998 David, el rey, de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler). Aquí da vida a un exboxeador que tiene un sueño recurrente: el del regreso de la gloria y las conquistas pasadas . Pero cuando se despierta se encuentra solo y atrapado entre cuatro paredes que le indican que aquel pasado de triunfos y loas al campeón no volverá. “Con Gayola en París quise poner el texto de Pamela a flor de piel. Es decir, que el espectador se divierta y disfrute, pero también que se conmueva con lo intrigante de la trama. La herramienta para eso fue Patricio, un actor tremendamente versátil que juega con el texto y no se queda quieto en ningún momento. Hay un trabajo físico exigido y, además, canta (tangos) desde las tripas”, explica Gorlero.

Patricio Coutoune en una escena de Gayola en París, que se presenta en el Patio de Actores Aylén González

Minoica debutó esta semana en el Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524) y proseguirá todos los miércoles a las 20:30. Es una reinterpretación en formato musical y paródica del mito de Teseo y el Minotauro. Además de dirigirlo, Gorlero es el autor del libro y las letras de las canciones , siendo la música original de Martín Bianchedi y la labor coreográfica de Verónica Pécollo. En el elenco se encuentran varios de los intérpretes que han trabajado con Gorlero en sus sucesivos espectáculos: Agustín Iannone, Santiago Leguizamo, Rocío Caldés, Patricia Browne, Damián Iglesias, Matías Asenjo, Pedro Raimondi, Bárbara Tallon, Joaquín Caso y Natalia Mouras. ”Este espectáculo, del que también soy autor, nació después de conversar bastante sobre mitología griega con el actor Agustín Iannone. Pensamos sobre el entrecruzamiento que existe entre héroes y dioses, y el hecho de que todos tenían sexo entre ellos. Eso nos pareció muy gracioso, después apareció lo del mito de Teseo y el Minotauro y me vino a la memoria el cuento La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, donde hace una reinterpretación de ese mito. A la vez recordé un poema dramático que Julio Cortázar había escrito sobre el mismo tema: Los reyes. Con todo eso en mente me puse a armar un espectáculo con el mito al revés. ¿Quién es verdaderamente el monstruo y quién es el héroe? La idea es cuestionar el mito, a lo mejor el monstruo no es quien nos hacen creer que lo es, a lo sumo es un diferente al que encierran por serlo. Según la lectura que se haga puede tener directa relación con la realidad actual argentina”, entiende Gorlero.

Pablo Gorlero anticipó a LA NACION una obra para toda la familia que sumará a su prolífico listado de propuestas, El zorro, el labrador y el buen hombre, una historia sobre la empatía y el amor por los animales Hernan Zenteno - La Nacion

Más allá de estos tres espectáculos que ya son una realidad, el fructífero director tiene un cuarto espectáculo a punto de estrenar: El zorro, el labrador y el buen hombre, del que también es autor. Desde el 22 de junio este “infantil para toda la familia” ofrecerá funciones todos los sábados y domingos a las 17 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636), e irá de martes a domingo durante las vacaciones de invierno. Se anticipa como “una historia sobre la empatía, el amor incondicional, la amistad y los lazos que trascienden el plano de las almas”, con actores y títeres a escala humana (a cargo de un grupo de titiriteros comandados por Daniela Fiorentino). “Está inspirado en una historia real –asegura Gorlero–, que extraje de unos videos anónimos que aparecieron en las redes hace un tiempo. No se sabe en qué país sucedió, pero un hombre salía a pasear habitualmente por un sendero con su perro labrador hasta que un día se topó con un cachorro de zorro huérfano. Se lo llevó a su casa, lo crió junto con el perro y todos se hicieron amigos. Todo eso está documentado en fotos y videos. Pero un día el zorro se mete en el monte y desaparece, luego vuelve y se va, como si tuviera necesidad cada tanto de regresar a su estado salvaje original. Otra vez regresa con una zorrita y así van pasando los años, hasta que en uno de los videos se lo ve al perro ya muy viejito y al dueño que le construye un carrito para seguir paseándolo, ahora con los zorros atrás de ellos. Toda la historia culmina cuando el zorro vuelve tras otra de sus partidas y se encuentra con el carrito vacío… Como amo a los animales, esta historia me impactó mucho y me propuse compartirla. Yo creo que también va a sensibilizar al público de todas las edades”, confía el factótum de tan singular proyecto.

Como si todo esto fuera poco, Gorlero anticipa que para lo que resta del año piensa reponer la comedia dramática Yo lo sabía, que se estrenó el año pasado en Andamio 90, luego hizo temporada en Villa Carlos Paz (donde fue merecedora de varias nominaciones a los premios Carlos y se alzó con el de Mejor Comedia Dramática) y más tarde regresó a Andamio 90. También proyecta reestrenar en agosto y en el circuito independiente el musical Al bárbaro le doy paz (que en su momento tuvo varias nominaciones y premios por parte de los jurados de los premios ACE y Hugo), con temas de María Elena Walsh. Y traer a Buenos Aires el musical infantil folklórico que estrenó en abril en Entre Ríos, Huellitas, un homenaje a Zulema Alcayaga y Waldo Belloso (los recordados autores de Margarito Tereré). Luego, se dedicará a reactualizar los tres tomos de su obra Historia del Teatro Musical en Buenos Aires y el de Historia del Teatro Musical en Broadway, publicados hace ya varios años, y a terminar su primer libro sobre Teoría del Teatro Musical. Por último, promete para noviembre ponerse al frente de la segunda edición del FETEMU (Festival de Teatro Musical), que esta vez tendrá como sedes al Teatro Regina y la UADE.