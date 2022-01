Eleonora Wexler, rockera y feminista en Teoría King Kong

La discriminación a las mujeres, los prejuicios, la prostitución, la pornografía, la violación y todas las variantes del machismo son los temas predominantes de libro Teoría King Kong que, en 2006, publicó la escritora francesa Virginie Despentes. Se trata de un texto autobiográfico en el cual relataba sus propias experiencias en el mundo patriarcal que se volvió fundacional para el feminismo y que anticipó la lucha que vino después.

Desde hace dos temporadas, el Teatro Nacional Cervantes viene presentando un ciclo de teatro semi montado compuesto por unipersonales que dialogan entre sí cuya versión teatral estuvo a cargo de Alejandro Maci. En 2020, Porno brujas contó con la actuación de Andrea Bonelli y la dirección de Mónica Viñao; Chica King Kong, que interpretó Mercedes Morán, dirigida por Romina Paula; y Durmiendo con el enemigo, lo protagonizó Soledad Silveyra, y lo dirigió Claudio Tolcachir. Los tres trabajos abrieron la temporada antes de la pandemia. Teoría King Kong tuvo otro capítulo el año pasado cuando el Cervantes recuperó la presencialidad del público en la sala. En esa oportunidad, todas las duplas estuvieron a cargo de mujeres: las actrices Muriel Santa Ana, María Onetto, Cecilia Roth y Rita Cortese; y las directoras Mariana Obersztern, Leticia Mazur, Andrea Garrote y Lorena Vega.

El viernes, este texto de extrema actualidad tendrá una nueva versión en la explanada de la Biblioteca Nacional. Esta vez, a cargo también de mujeres y de artistas trans. Eleonora Wexler hará Porno brujas dirigida por Corina Fiorillo y con música en escena de Tomás Pol. La versión teatral de sus textos que se presentan como obras independientes e interdependientes continuará con Chica King Kong, a partir del último viernes de este mes, con la actuación de Susy Shock y la dirección de Barby Guamán, la actriz, bailarina y directora tucumana que se convirtió en la primera trabajadora trans de Instituto Nacional del Teatro. Desde el viernes 18 del mes próximo, será el turno de Durmiendo con el enemigo, protagonizado por Lorena Vega y la dirección de Victoria Roland; y a fin de febrero, esta nueva página de Teoría King Kong se completará con Imposible violar a esta mujer de vicios, en la que Graciela Camino dirigirá a Cristina Banegas.

Ni bien termina una ensayo en el espacio de la Biblioteca Nacional, Eleonora Wexler atendió a LA NACION. “Reconozco que no conocía al texto, aunque había escuchado hablar de él. Había visto a Andrea Bonelli hacer Porno brujas y la sala del Cervantes ardía. Era impresionante la empatía que generaba, lo que se decía. Yo tuve la sensación de que tenía que escucharlo otra vez. Al tiempo, vi la versión que hizo mi amiga María Onetto y me pasó lo mismo que la primera vez. Todo se me hacia mas carne. Me emocionó, me hizo reír, me hizo preguntarme cosas. Es un texto provocador, necesario para la reflexión de todas las mujeres. Y si bien Teoría King Kong es de 2006 y hay cuestiones que caducaron, hay otros aspectos que lamentablemente están peor”.

Aquellas dos versiones de Porno brujas tuvieron lugar en la sala María Guerrero del histórico teatro. En esta oportunidad, será en el escenario al aire libre que se armó en la Biblioteca Nacional. “Corina Fiorillo armó un dispositivo fantástico. Yo creo que esta versión tiene algo de recital, de una conferencia un tanto rockera. Yo hago de una mina común y corriente, muy por fuera de algo formal –apunta la actriz–. Reconozco que yo tenía ganas de hacerlo en la sala del Cervantes, pero lo que Corina armó en ese escenario al aire libre está buenísimo. La intención rockera creo que opera con más fuerza. Vengo de ensayar por primera vez en ese espacio y me sentí más abrazada e interpelada por ese texto en comparación a las veces que ensayamos en una sala del Cervantes”.

Eleonora Wexler y Corina Fiorillo en pleno ensayo de Porno brujas Mauricio Cáceres

Del texto Virginie Despentes hay una afirmación que siempre le queda flotando en su cabeza. Dice así: “A las mujeres, ante todo, se las quiere en peligro” . Las entradas para esta semana ya se agotaron. “Lo único que espero es poder disfrutarlo, que sea una fiesta lo que suceda”, se entusiasma quien tiene varios trabajos en televisión, cine y teatro que se darán a conocer a lo largo de este año y que fue producto de un 2021 que, reconoce, fue “mucho crecimiento y trabajo”.