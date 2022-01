En el Día de las Víctimas del Holocausto hoy se estrena La casa de atrás, sobre Ana Frank

Tenían previsto debutar una semana atrás, pero el Covid que no afloja contagió a la mayoría del elenco. “Ya de regreso”, dice el director y autor Gastón Brian Gliksztein y está listo para hablar de su obra La casa de atrás. Prinsengracht 23, que presentó a pedido de la AMIA, en su auditorio de la calle Pasteur, en 2019 –al conmemorarse el cumpleaños 90, de Ana Frank– y ahora reestrena en el Multiescena, de Corrientes y Callao.

Investigador y difusor del teatro judío, con varias piezas estrenadas, Glicksztein propone una mirada documental a la vida de Ana Frank, que murió de tifus en 1945, en el Campo de concentración de Bergen Belsen . En su obra incluye detalles inéditos que refieren a la historia de las familias judías que se escondieron de los nazis y cuyos textos están basados en hechos reales ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. “ No sólo hago referencia a las vivencias que esa niña de 14 años describe en su diario íntimo, resguardado y publicado años después por su padre, Otto Frank, único sobreviviente de esa familia durante el Holocausto. También ubico como narradores a los que fueron los amigos y vecinos de los Frank . En aquella casa de la calle Prinsengracht 23, en la que se escondieron, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer, los que fueron protegidos, entre otros “no judíos”, por Miep Gies, que fuera la protectora del diario de Ana, tras haber sido delatados”. Esto último, de quién fue que los delató, es un tema que se volvió a poner en duda en estos días, a través de la aparición del libro La traición de Ana Frank, de Rosemary Sullivan.

Entre los atractivos que ofrece la propuesta, están las canciones en hebreo y aunque no es un musical, cuenta con la participación en vivo de la clarinetista klezmer, Lali Suárez y la música original es de Matías Linetzki. El equipo de actores y sus personajes, son Camila Giudice (Ana Frank), Eduardo “Pacha” Paglieri (Otto Frank), Marisa Salerno (Edith Frank), Aldana Gribnicow (Margot Frank), Rolo Sosiuk (Hermann Van Pels), Claudia Mazer (Auguste Van Pels), Emmanuel Degracia (Peter Van Pels), Ricardo Bangueses (Fritz Pfeffer) y Lucía Andrada (Miep Gies).

El elenco de Anna Frank, dirigida por Helena Tritek, en 2017, en el Teatro 25 de Mayo, con Ángela Torres, en el papel de la protagonista

Otras versiones teatrales

La primera versión teatral sobre los diarios de Ana, se presentó en Broadway en 1955 , en el Cort Theatre, con el título The diary of Anne Frank, la que fue adaptada y escrita por Frances Goodrich y Albert Hackett y dirigida por Garson Kanin, con Susan Strasberg, en el papel de Ana. Dos años después, Oscar Fessler la dirigió en el teatro IFT (Idisher Folks Teater), la sala de Balvanera, que fue escenario de grandes autores judíos, cuyas obras se representaban en idish. Con esta pieza inauguró su teatro en español, como una forma de apertura e inclusión a la comunidad. La versión del IFT también fue de Goodrich y Hackett, los únicos autorizados por Otto Frank, “que era –agrega el director Gastón Brian Gliksztein– el dueño de los derechos literarios del diario. Es por eso por lo que las otras obras o películas que se han realizado, no tienen ese aval, no pueden mencionar la palabra ‘diario’ en su título y se basan, como la mía, en hechos históricos”.

Entre otras versiones teatrales, la directora Helena Tritek, fue la que también con libro de los mencionados autores, la presentó en 2008, en el Regina, con Vanesa González y en 2017, con Angela Torres, en el Cultural 25 de Mayo.

En 2019, Ángel Mahler y Marcelo Kotliar presentaron Ana Frank, el musical, en el Centro Ana Frank Argentina, de Superí 2647, un espacio museo que merece visitarse y es una organización miembro de la Casa Anna Frank, de los Países Bajos (www.annefrank.org).

Ana Frank, el musical, de Angel Mahler, acompañado por la protagonista Albertina Ferrucci

La nueva Ana Frank

Camila Giudice que tiene 26 años y hará el papel de Ana, dice que le resulta gracioso que en las dos últimas piezas que trabajó hizo papeles con edades similares. “Acá hago de una niña entre los 13 y los 15 años y el personaje de Crissy, que hice en Hair, dirigida por Pablo Gorlero, tenía entre 16 y 17. Igual me ocurrió en Lápices, un musical con memoria. Esos personajes que hice antes de la pandemia tienen en común una noción sobre su cultura y sus raíces muy importantes –reflexiona la joven actriz–. Eso hace que la realidad las obligue a ser más adultas, pero siguen siendo niñas. Las contradicciones y sutilezas que ponen en juego esas chicas me resultan muy atractivas y me proponen todo un desafío. Siempre pienso que los personajes para los que me convocan me están indicando algo de mi vida personal. Gastón, el director, me llamó porque me vio actuar en Hair y me preguntó si me interesaba el papel de Ana. Las audiciones en época de Covid se dan así, lo mismo tuvimos que suspender el estreno hace una semana por los contagios”.

El ponerse en la piel de Ana, para Giudice ha sido un nuevo desafío. “Es la primera vez que hago una obra documental, que incluye una data muy interesante y es para un público que le atrape la historia. En los actores está la responsabilidad de llevar adelante el ritmo de la pieza. Interpreto una canción muy bella en hebreo, con Aldana Gribnicow que hace el papel de Margot, la hermana de Ana y junto a una chica que toca el clarinete y es muy talentosa, esto le aporta un clima muy conmovedor a la historia. También fue algo nuevo para mí interpretar una persona judía. Porque si bien no soy religiosa, mi familia y yo fuimos criados como católicos. Eso hizo que me entusiasmara en leer sobre la cultura judía”. Para la actriz, cuya interpretación en Hair fue muy elogiada por la crítica, éste le parece un momento muy especial para representar a Ana Frank. “ Venimos de años difíciles. Sin compararlo con el Holocausto, siento que hay algo de esto en el encierro que vivimos . El tener que cuidarse y eso que nos hace tirar para adelante. Estas visiones y sensaciones que comparto con mi Ana y hacer teatro presencial es importante, porque los artistas tenemos que pisar fuerte y hacer respetar nuestro lugar de algún modo”, destaca.

Camila Giúdice (Ana) y el director Gastón Brian Gliksztein, junto al elenco de La casa de atrás

El diálogo con el director continúa, y Gastón Brian Gliksztein agrega que “la propuesta de Cultura de AMIA vino tras varios años de trabajo, en los que me desempeñe como gestor cultural apoyado por el director cultural el Doctor y Rabino Fishel Fernando Szlajen, que me propuso contar historias de la Torá (El Antiguo Testamento) adaptadas a los niños y con ese material hicimos más de 15 espectáculos durante tres años. Si bien el auditorio de AMIA presenta una propuesta cultural adaptada a todo tipo de público y credo, en lo que a mí respecta he decidido encaminar mi carrera como director y dramaturgo enfocado en el teatro judío. Siento un gran apoyo estrenando mis espectáculos en su auditorio”.

La casa de atrás tuvo un previo y convocante recorrido en los últimos años. Antes de llegar a la calle Corrientes, en 2019, se hicieron funciones en el Auditorio AMIA y en el IFT. Gastón Brian Glicksztein es un gran investigador sobre el teatro judío y destaca que “desde hace décadas las obras en Idish tienen un gran respeto a nivel mundial, también por sus tópicos, muchas veces lamentablemente de historias trágicas. Al contrario, tal vez, de otros autores, a mi esos relatos me inspiran y me obligan a contarlos como un legado de mi pueblo. No desde el lado religioso sino desde lo universal”. Desde sus inicios el público fue un gran aliado al querer reencontrarse con esta historia. El director señala que sobre este drama que vivieron esas familias durante la Shoá (El Holocausto), en sus primeras funciones en AMIA, “la respuesta de la gente, me dio la valentía para salir de nuestra casa matriz y estrenarla meses después en el circuito off. Así llegamos al emblemático teatro IFT de la colectividad judía y allí fue todo un suceso, tuvimos que agregar funciones. El público de la colectividad consume mucho material cultural judaico. Pero fui sorprendido por la gente de otros credos que se emocionaron con la historia. El reestrenarla ahora adquiere otro significado. Ver la gente llorando al caer el telón y que él Nunca Más y el We remember (nosotros recordamos) volvía a encenderse en el público cada vez que hacíamos funciones, e intentar dar a conocer la obra a las nuevas generaciones me animó a mí, a Nahuel Mosca y a Fly creativos a dar un gran paso y llegar a la calle Corrientes”.

Respecto del Nunca Más y el We remember, que destaca el director, es bueno recordar que en 1989, con la reapertura del teatro IFT, Alfredo Zemma –como dramaturgo y director– presentó Ana y Haroldo, protagonizada por Carolina Fal, Jorge D’Elía, Dora Baret, Jean Pierre Reguerraz y Ángela Ragno, al frente de un numeroso elenco. En aquella versión, Zemma provocaba un encuentro ficticio entre Ana Frank y Haroldo Conti, desaparecido durante la dictadura militar. En su texto y en la puesta en escena trazaba un paralelo entre los militares argentinos y el ejército nazi. La música era de Luis María Serra.

En Ana y Haroldo, Alfredo Zemma cruzaba las historias de Ana Frank y Haroldo Conti, desaparecido durante la dictadura militar argentina

El teatro judío

Gastón Brian Gliksztein tiene una amplia labor realizada en el teatro judío. “Vengo del teatro musical –destaca el director–. Hice la primera comedia musical para chicos toda en hebreo para colegios Ieladim sakranim (chicos curiosos), con música de Diego Lozano; y el musical ecuménico El hijo pródigo, junto al recordado Santiago Lusardi, con una puesta espectacular en el colegio Marín, de San Isidro, en la que contábamos una parábola desde la mirada judía. De manera que siempre me enfoque en temas bíblicos o historias de personalidades judías, o leyendas de nuestro folclore como el musical El Golem de Praga, que estrenaré luego de este espectáculo y que será la primera ópera klezmer de la Argentina, basada en la leyenda judía que inspiro a Frankenstein. Muchos de los actores que trabajan conmigo son de musicales. Sin embargo esta obra no es musical, sino de texto ya que consideramos que al contar con tanta data histórica y de archivo, no era conveniente ponerle música. Pero como vengo del musical opté por recrear el contexto histórico con música Klezmer, que es la música judía étnica característica de los judíos de Europa. La música es original y pertenece a Matías Linetzky, que integra el reconocido grupo de música klezmer Linetzky Trío. La tristeza del lamento del clarinete típico del pueblo judío está presente en esta obra. Ana en su diario cuenta que celebraron Janucá, nosotros también usamos el famoso ‘Maoz Tzur’, que es una canción folclórica típica de la fiesta de las luminarias ”.

Gliksztein aclara que si bien Ana es la protagonista a través de su diario, lo cierto es que no pone el foco en ella. “Me propuse despegarme para hacer hincapié en el entorno que la acompañó. De hecho no utilizamos sus palabras sino sus ideas. Y si bien ella escribió el diario con seudónimos, en mi libro utilizo los nombres reales. Estoy casi seguro que históricamente la obra está representada tal cual sucedieron los hechos antes, durante y después de ingresar a la casa de atrás, la que estaba detrás de la fábrica de mermelada del padre, Otto Frank –reconoce el director–. Mi intención ha sido conocer la historia desde la mirada de una adolescente y darles la oportunidad a quienes la acompañaron de qué nos cuenten a través de monólogos sus propias historias en primera persona. Así conocemos más de Otto Frank, de su esposa Edith, el matrimonio Van Pels y su hijo Peter; Miep Gies y el dentista Fritz Pfeffer del cual sabíamos poco. De hecho Margot Frank también escribió un diario y eso es algo que se cuenta y desconocíamos”.

Si La casa de atrás. Prinsengracht 23 es una historia a descubrir, también es cierto que el cine y la televisión en numerosas oportunidades contó la historia de Ana Frank y los suyos. Uno de los primeros films para tevé fue Das Tagebuch der Anne Frank (1958), también con libro de Frances Goodrich y Albert Hackett, igual que la película para cine The diary of Anne Frank, que realizó George Stevens, en 1959. Por estos días, en Netflix, se puede ver el documental Descubriendo a Ana Frank: Historias paralelas, en el que Helen Mirren refiere al diario de la protagonista y relata la vida de otras cinco mujeres sobrevivientes del Holocausto.

Descubriendo a Anna Frank. Historias paralelas, en Netflix_

Para agendar

La casa de atrás. Prinsengracht 23

Multiescena, Corrientes 1764

Los jueves, a las 21. Duración: 100 minutos.

Entradas por Plateanet $1200 y $1500.-