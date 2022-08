Estrenos de teatro. Una película sin Julie es una obra original sobre el abuso, la sanación y La novicia rebelde

Libro y música: Fernando Albinarrate. Director: Julio Panno. Intérprete: Lucila Gandolfo. Escenografía y Vestuario: Miguel Ale Granado y Julio Panno. Luces: Julio Panno. Coreografía: Verónica Pecollo. Teatro: Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444, Sala Redonda. Funciones: viernes y sábados, a las 21. Duración: 80 minutos. Entradas: por Alternativa Teatral.

Este es sin dudas el año de los unipersonales. Hay muchos y de los buenos. Algunos, además, son sumamente originales; como el caso de Una película sin Julie, que se acaba de estrenar en la Sala Redonda del Centro Cultural 25 de Mayo, el complejo teatral de Villa Urquiza. Protagonizado por Lucila Gandolfo, abreva en los temas icónicos de Julie Andrews (fundamentalmente en los del film La novicia rebelde) para desandar una historia que comienza siendo pura alegría y regocijo y luego se interna en zonas áridas y complejas, donde el abuso sexual y el impacto que puede tener para el futuro de una persona –temas tan actuales si los hay– ganan protagonismo.

El musical para un solo intérprete de Fernando Albinarrate –autor de meritorios créditos como Ni con perros ni con chicos, Siempre quise ser Bette Davis y El puente azul– resulta sorprendente por el fluido desarrollo del doble registro –el de la comedia y el drama– y por la delicada frontalidad con la que expone los temas más conflictivos de la historia; mérito compartido, obviamente, con el director Julio Panno que, fiel a su estilo, no dejó detalle sin pulir y con sólo cuatro sillas, un bolso y un paraguas armó una puesta de un esteticismo notable. Una película sin Julie cuenta la vida de Catalina, la niña que a los seis años queda obnubilada por la imagen gigante que le devuelve la pantalla de cine de su barrio de Julie Andrews. Cree, desde entonces, que todo será girar y girar –con música de fondo– en la cima de una montaña de los Alpes austríacos. Más tarde –hecho traumático mediante– se convertirá en una estricta profesora de inglés, Miss Catalina Loneley, con una existencia tan rígida como estéril. En la madurez encontrará la revancha, la compensación a una existencia tan amarga y solitaria, ayudando a desentrañar –y a concluir– la violencia familiar que sufre un alumno. Todo esto, créase o no, entre tema y tema de Julie Andrews.