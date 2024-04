Cecilia Roth, Florencia Peña y Dolores Fonzi reavivaron la polémica sobre los dichos de Guillermo Francella: “¿No se da cuenta de lo que está pasando?”

Escuchar

Hace varias semanas, Guillermo Francella desató una ola de críticas por parte de sus colegas luego de dar a conocer su opinión pública sobre la actualidad del país y su apoyo al presidente, Javier Milei en una entrevista radial. Las declaraciones del actor despertaron la reacción de varias figuras del mundo del espectáculo: mientras actrices como Dolores Fonzi y Cecilia Roth criticaron la postura del protagonista de El encargado, Florencia Peña salió a defenderlo.

Todo comenzó durante una charla entre el actor y Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky, en Mitre. “¿Cómo estás viendo el país?”, le preguntaron sobre el final de la nota. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, reflexionó Francella. “Lo que sí sé es que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, agregó contundente. Y para cerrar el tema, compartió su visión positiva en relación con el futuro. “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas ”, concluyó el actor.

Durante el ida y vuelta, Francella no hizo mención a los recortes en el área de cultura, a la desfinanciación del Incaa o a la situación del cine Gaumont, y la omisión mantuvo su nombre en el centro de las miradas de muchos de sus colegas.

Durante el día de ayer, un cronista de LAM le consultó a Florencia Peña sobre los dichos del actor, con quien trabajó junto a ella muchos años en televisión y teatro, y la actriz salió en su defensa: “Qué pesados que son con eso. Se armó porque no pararon de preguntarle a todo el mundo. Yo hablé con Guille y nunca se tiró en contra del Incaa. Todo lo contrario. Si el foco está en nosotros, estamos sacando el foco de lo importante: el Incaa está cerrado en este momento. Después, cada uno puede pensar lo que quiere ”.

Florencia Peña, , se refirió a toda la ola de críticas que se generó luego de que el actor demostrara su apoyo a Javier Milei

En este sentido, la actriz reconoció que las diferencias políticas entre ella y su compañero nunca representaron un malestar en su vínculo: “Guille y yo no pensamos igual. Nos queremos, nos respetamos y la verdad que cuando hablé con él, siento que no es lo que decimos, sino lo que hacen con lo que decimos. Guille dio su opinión. Podés estar de acuerdo o no, pero en ningún momento se tiró en contra del Incaa. De hecho, me aclaró: ‘Mirá lo que pienso del INCAA, buscá lo que pienso, ¿cómo voy a estar a favor de que se cierre? Si yo soy un tipo de cine’”, especificó la actriz.

Dolores Fonzi y Cecilia Roth, críticas

Dolores Fonzi, que este fin de semana estuvo en la XI edición de los Premios Platino, apuntó contra Francella por el apoyo del actor a la gestión de Milei. La actriz, que con frecuencia manifiesta sus opiniones políticas, no sólo se sumó a las críticas vertidas por María Valenzuela, Pablo Echarri, Nancy Duplaá y Esteban Lamothe, entre otros, sino que fue más allá: “No trabajaría con él”, dijo, tajante, ante la consulta de Intrusos en el Espectáculo. Por último al ser consultada sobre la posibilidad de trabajar con el actor, respondió: “ No, no. Voy a trabajar con gente que siento que es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento no sé qué puedo hacer ”, cerró.

El año pasado, la directora y protagonista de Blondi ya se había manifestado en contra de la candidatura de Javier Milei junto a otros artistas- entre actores, técnicos, directores reconocidos del cine nacional- mediante una carta firmada conjuntamente, donde alertaban por las políticas que pretendía llevar a cabo el hoy Presidente.

Cecilia Roth criticó duramente a Guillermo Francella y Javier Milei por el cierre del INCAA CARL DE SOUZA - AFP

En una conferencia de prensa que tuvo lugar en durante los Premios Platino 2024, Cecilia Roth apuntó sobre la difícil situación del presente del cine en la Argentina. “La cultura general está en un punto casi de expulsión para todos los que nos dedicamos a esto, que somos enormes cantidades de familias”, dijo la actriz argentina, de 67 años, durante la conferencia que brindó en el salón Diego I del hotel Xcaret Arte, de la que participó LA NACIÓN.

Y, con respecto al apoyo de Francella ante las medidas del ajuste presupuestario, expresó: “Me extrañó. ¿No se da cuenta de lo que está pasando? Porque uno puede tener la ideología que quiera, pero si pertenecés a un colectivo, que es el de actores y actrices, y hacés cine y no te das cuenta que hay un desmantelamiento de todo lo que nos ayudaba a que nuestro cine tuviera y tenga el crecimiento de los últimos años... Más allá de lo ideológico, ¿no te das cuenta? ”, disparó. “Me pareció muy arriesgado decir una cosa así, con tus compañeros y compañeras. Me pareció como un despegue raro de un colectivo que está sufriendo mucho”, concluyó la actriz.

