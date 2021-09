Exploración teatral sobre el ascenso, apogeo y derrumbe de un ídolo de la cumbia

El sueño de Milton siempre había sido cantar, pero cuando el éxito parecía estar al alcance de sus manos, debió enfrentarse a todas sus contradicciones, sus propios excesos, sus vicios, el desenfreno personal, sus amores apasionados, las relaciones conflictivas y su desbordante creatividad musical en escena. A partir de este planteo, el domingo 19 de septiembre, la actriz Mariana Cumbi Bustinza sube a escena con su último trabajo, La Meca, unipersonal escrito e interpretado por ella, que también dirige junto a Huilen Medina Senn, donde indaga en los conflictos de este ídolo cumbiero.

Se trata de un recorrido por aquellos lugares incómodos de prejuicios y discriminación, de censuras y olvidos, de exclusión y desesperanza , pero siempre al ritmo de la cumbia, con todo el sentimiento y la pasión que acompañan a este personaje que sueña con un futuro mejor, quiere luchar y compartir con sus seres queridos.

Mariana Cumbi Bustinza, en el desafío de encarnar a un ídolo de la cumbia Gentileza Ornella Fazio - La Nación

“La idea surgió en la carrera de dramaturgia de la Emad, en 2017. Había que escribir una obra de un solo personaje y escribí La Meca, que luego fui reescribiendo hasta el año pasado, cuando la empecé a ensayar con un actor. Lo que me interpelaba era algo que tiene que ver con el concepto del éxito y de cómo eso hace mella en muchas personas, cómo a veces el personaje se come a la persona, y ponerlo en este mundo de la cumbia que he frecuentado mucho, ya sea yendo a ver grupos o en las bailantas”, cuenta Bustinza, que se presenta en escena acompañada por el músico Facundo Salas.

Como autora y directora, ya hace un tiempo que la talentosa actriz, autora y directora viene trabajando sobre temáticas que indagan en la marginalidad, lo olvidado, lo incomprendido y prejuzgado. Su trilogía teatral Menea para mí, el amor en un barrio bajo; Gorila y Lo que quieren las guachas (esta última actualmente en cartel), fueron merecedoras de varios premios, reconocimientos y nominaciones. Allí vuelca en escena su interés por aquello que incomoda, que genera preguntas en el espectador y cuestiona cánones éticos.

“La construcción de Milton la busqué desde aquellas cosas qué se asemejan a mí. Cosas que yo pude haber vivido y que me permitieron trazar un paralelismo con esas sensaciones y sentimientos. Luego hubo que masculinizarlo –porque es un personaje varón–, encontrarle la voz, sus movimientos y otros aspectos que hacen al personaje. Siempre fui muy fanática de muchos cumbieros, o sea que volví a recordar y rescatar aquellos momentos cuando iba a ver cantantes de cumbia. También vi entrevistas de cumbieros, sus Instagram, sus vivos. A mí la cumbia me inspira”, concluye Bustinza, que por estos días también se presenta junto a Tomás Cutler y Gabriel Gávila en Fucking impro, por el grupo Improvisa2.

PARA AGENDAR

La Meca. Ascenso, apogeo y derrumbe de un ídolo cumbiero. Unipersonal de Mariana Cumbi Bustinza. Músico en vivo: Facundo Salas. Estreno: domingo 19 de septiembre, a las 20.30. Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada por alternativa teatral, 800 pesos.

Lo que quieren las guachas. Sábados, a las 20.30. Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3380.

Fucking impro del grupo Improvisa2. Sábados, a las 22.30, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419.