FIBA, la ciudad como escenario: del Cementerio de Chacarita a pleno centro de la avenida Corrientes

En la última década, las obras de recorrido urbano fueron ganando presencia en el mapa de la cartelera porteña como en lo que hace a la programación del Festival Internacional de Buenos Aires. De hecho, cuando el FIBA mutó a festival de verano anual, el Abasto fue epicentro de Bombón vecinal, una apuesta que incluyó varias situaciones performáticas que tuvieron lugar en las calles, casas, un taller mecánico y un estudio fotográfico de esa zona de Buenos Aires.

En lo que hace al festival que culmina el domingo se programaron tres experiencias que coparon extremos opuestos (en términos geográficos y simbólicos) de la avenida Corrientes. Justo en donde termina Corrientes hace dos viernes, a las 15, se realizó la primera función del de la edición 2022 del FIBA que culmina el domingo. Fue un trabajo dirigido por la talentosa Analía Couceyro llamado Nada de carne sobre nosotras. El punto de partida fue la puerta central de entrada a imponente Cementerio de Chacarita. A la hora indicada, los performers y la directora, actriz y dramaturga dieron la bienvenida al público de esa ceremonia teatral que tendría lugar mientras otros personas despiden a un ser querido. En función de esas dos realidades, es que Couceyro solicita extremar los cuidados para que la acción teatral en ningún momento interfiera con aquellos que se cruzan en el camino. El silencio, la cautela, el respeto dominan la caminata.

A partir de ese momento, el reducido grupo de espectadores, conducidos por el elenco, atraviesa la zona de las bóvedas de esta otra gran ciudad hasta llegar a esa monumentalista ciudad ubicada bajo el nivel del piso. En 2019, el director Juan Coulasso junto a la compañía La mujer mutante, había presentado en ese mismo ámbito Una obra más real que la del mundo. Entre tantas capas de ese maravilloso trabajo, la compañía rendía homenaje a la arquitecta Ítala Fulvia Villa (1913-1991) que fue quien diseñó y construyó en la década del 50 ese impactante panteón dominado por el cemento, las grandes escaleras, los jardines internos en pulmón del cementerio. Durante décadas, su nombre quedó invisibilizado por cuestiones vinculadas con el discurso machista imperante. En esa impactante ciudad tan digna como testigo del paso del tiempo y de la falta de mantenimiento del lugar los textos de Mariana Enríquez despliegan sus formas, sus resonancias, sus estremecedores pliegues.

“El vínculo entre literatura, actuación y espacio forman la tríada primordial de este dispositivo. Las actrices y actores guías sirven como médiums para las voces de los relatos de Mariana Enríquez, referente del género de terror, en los que lo siniestro se filtra en situaciones cotidianas”, se presenta esta obra en la página del FIBA. Una vez en esos sótanos, cada uno de los cinco intérpretes irá narrando en primera persona historias diversas de una casa tomada, de unos huesos que se asoman por ahí o de un chico muerto en una calle de Constitución. En lo que hace a la articulación entre el lugar elegido, el texto y la interpretación, ese delicado equilibrio entre las partes y el todo, los momentos a cargo de Susana Pampín y Lisandro Outeda logran momentos verdaderamente mágicos para esas historias inquietantes que se despliegan en el lugar mientras se escucha el ruido de una gotera en medio del silencio, mientras unas palomas usurpan naturalmente el espacio de la ficción que, con maestría, cada uno de los intérpretes (el elenco se completa con Rocío Domínguez, Ariel Farace y la misma Couceyro). Todo sucede como en una especie de ceremonia en que estas historias se expanden entre los nichos, la monumentalidad del espacio, el silencio y la delicada convivencia entres los seres vivos, los muertos y los perturbadores seres de la ficción que resultan tan cercanos.

Imagen de Susana Pampín de cuando Nada de carne sobre nosotras se presentó como un trabajo en proceso en el marco del FIBA; luego de un año, este proyecto inauguró la edición actual del festival internacional Valeria Sestúa

De ir por la avenida Corrientes en dirección al Bajo, durante las tardes del festival las calles del barrio del Once fueron el marco escenográfico de Soy teatro, propuesta de Gaby Blanco, un intervención urbana guiada esta vez por un performer/delivery que recorría las calles y los locales del barrio en donde se sucedían escenas breves. Justamente en el barrio del Once, en el Centro Cultural Rojas, termina Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared), del performer jujeño Tiziano Cruz, que realiza funciones hasta mañana, domingo. Claro que su punto de partida es a unas cuadras de ahí: en la puerta del Teatro San Martín, en ese sector de la avenida en los cuales están varios de los teatros comerciales más significativos de la ciudad.

Soliloquio, propuesta de Tiziano Cruz, lleva la música y el baile andino a pleno centro de la avenida Corrientes como forma de denuncia Tiziano Cruz