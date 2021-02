Génesis o los secretos de una convivencia irritada

A partir del vínculo de dos hermanos totalmente opuestos, Génesis, como se llama esta pieza teatral escrita y dirigida por Ezequiel Sagasti, pone en escena temáticas contemporáneas como teorías conspirativas, el determinismo zodiacal, las frases hechas, cábalas o libros de autoayuda, “un cóctel paródico que plantea como sería vivir afectado por ese rejunte malinterpretado”.

Luego de estrenarse en la sala 5 Sentidos de Mar del Plata a principio de este año, la obra obtuvo dos nominaciones a los Premios Estrella de Mar como mejor comedia dramática y como mejor autor nacional. Y luego de su despedida de la Costa Atlántica, tendrá continuidad en la cartelera porteña a partir del sábado 6 de marzo, en el teatro Nün, de Buenos Aires.

“La idea es bastante autobiográfica. En realidad, creo que todo lo que se crea, lo que se escribe, sale de algún lugarcito de la cabeza del autor. Y yo tuve una época en la que deposité mucha expectativa en la fe, una época muy espiritual. Después, cuando me metí a estudiar filosofía empecé a cuestionarme todo ese rejunte que me había hecho, a reírme mucho de todo eso que me había auto creído, la cantidad de pavadas que había comprado. Me empezó a dar tanta gracia que me dije ‘tengo que hacer algo con esto’. Yo era un poquito Rubén y ahora soy un poquito Pocha, digamos. Pero no es una obra que se burla de los que creen, en algún sentido siempre que escribo me termino cuestionando a mí”, reflexiona Sagasti sobre el germen de esta comedia disparatada que interpretan Tupac Larriera, Florencia Cappiello, Gastón Ares, con música original de Simón Bosio.

Rubén es un fanático buscador de coincidencias y Pocha es una estudiante descreída de todo. Una mañana, un imprevisto los obliga a contactar a un tercero para que los saque de un apuro, un tercero que en última instancia no hará más que poner sobre la mesa sus distintas miradas del mundo.

Tupac Larriera, Gastón Ares y Florencia Cappiello, en Génesis

“Creo que nadie tiene certeza de nada. Y justamente, el problema de hoy es creer que sabemos. La astrología, las frases hechas, el determinismo zodiacal o el libro de Los cuatro acuerdos; los cristales o que si estás en el presente vas a estar feliz, en algún sentido son todos lenguajes que traen dogmas. Cada uno elige el que mejor le cabe, pero no hay una certeza. Por eso, lo que busca prevalecer en la obra es el vínculo, el estar, pero sin buenos ni malos. No hay que moralizar el arte, menos en estos tiempos”, sostiene Sagasti, que además es docente de teatro y fundador de Teatro Consciente donde trabaja “el dominio de la verdad desde la deconstrucción de las estructuras creadas entre el pensamiento y el sentir”.

Y concluye: “Estamos muy contentos con las nominaciones y sabemos que va a ser un año complicado. El teatro Nün siempre nos ha contenido muy bien y transitamos una etapa en la que estamos apostando a sostenernos de pie. Hay que animarse a estar para que la gente se anime, y quedarse con el sabor heroico de estar haciendo en el nombre del teatro”.

Gastón Ares y Florencia Cappiello

Para agendar

Génesis. De Ezequiel Sagasti.

Este viernes, sábado y domingo, a las 21.30, en el teatro 5 Sentidos, Av. Luro 2237, Mar del Plata. Entrada: a la gorra.

Reestreno, sábado 6 de marzo, a las 22.30 horas, en el teatro Nün (Juan Ramírez de Velazco 419. Entrada, 600 pesos por alternativa teatral. Promociones por el Instagram: @genesislaobra

