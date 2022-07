Infancias. Cumbi Bustinza estrenó un musical para toda la familia

Actriz, dramaturga, docente y directora, la talentosa Mariana “Cumbi” Bustinza ha desarrollado un valioso recorrido junto a las artes escénicas. Egresada de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), en 2003 fundó la Compañía Improvisa2 junto a Gabriel Gávila y Tomás Cutler –que ya tiene casi dos décadas en los escenarios–, y se afianza con obras de su propia cosecha. Menea para mí, Gorila y Lo que quieren las guachas han cosechado múltiples elogios y varias temporadas en cartel.

En el camino fue mamá y tuvo el deseo de concebir también La magia de todas las cosas, una obra para niños, que se presenta los sábados, en el Método Kairós. La pieza cuenta la historia de Belu, una chica de una familia humilde que sueña con dedicarse a la música. En su búsqueda por concretar su sueño, empieza una aventura llena de decisiones y desafíos a los que va a tener que enfrentarse; para poder seguir su pasión por la música pero sin abandonar sus valores. Dejar su casa, un viaje al campo, amigos nuevos, unos villanos de un sello discográfico, unos cantantes famosos, un amor, son algunas de las notas musicales que Belu deberá tocar con su guitarra.

Una escena de La magia de todas las cosas

“Escribí esta obra pensando en mi hijo, que tiene 4 años. ¿Qué quería que viera, escuchará y sintiera? La temática es algo bastante clásico pero con una mirada actualizada. No es que me animé a escribir esta historia sino que hablo sobre lo que conozco en base a mis experiencias”, cuenta Bustinza a LA NACION.

Con un mensaje esperanzador sobre lo colectivo y popular, la protagonista busca –a través de la cooperación– que quienes la rodean disfruten y gocen de sus derechos sin restricciones. Esa búsqueda traerá el cruce de distintas realidades; donde se mezclan los sentimientos, las diferencias socioculturales y sus idiosincrasias. El viaje “epopéyico musical” que realizará Belu, es de autoconocimiento lleno de toma de decisiones, mientras va descubriendo su propio deseo. “También me parecía importante que la protagonista sea una niña, luego mujer poderosa, que va al frente. Me interesa hacer hincapié en lo que ven las niñas y los niños; y también en lo que piensan. No tiene la magia de magos pero tiene la magia de uno mismo . Está escrita de esa forma teniendo en cuenta ese condimento mágico pero con otra mirada”, describe la autora y directora.

“La protagonista es una niña que luego se hace joven y va atravesando muchos desafíos y decisiones como cualquier niña o joven de esa edad”, resalta Cumbi Bustinza, quien codirigió La magia de las cosas con Martín Golber (Lo quiero ya). El elenco está integrado por Milagros Zabaleta, Tomás Cutler, Camila Ballarini, Chechu Vargas, Juan Martín Zubirí, Barbie Tallon y Daiana Nuñez.

“Estoy feliz de codirigirla con Martin Goldber. Con él encontramos una alta dupla del musical para la familia. Además, es importantísimo en un proceso creativo coincidir y reír. Para armar el elenco nos reunimos varias veces con Martín pensando mucho y decidimos manejarnos con gente con la que trabajamos o con artistas que conocíamos en acción. De ahí pensamos en quién coincidía con cada personaje. Estoy feliz porque es un elenco del amor, con un talento increíble”, agrega.

Cumbi Bustinza con su grupo Improvisa2 Emiliano Lasalvia

Las letras, música, arreglos vocales y dirección musical de la obra es de Facundo Salas, mientras que las coreografías son de Marina Paiz. Con Salas creó una sociedad artística que incluye Menea para mí, Lo que quieren las guachas y La Meca.

Con una carrera artística atravesada desde un comienzo por el humor y la improvisación (“Creo que el humor tiene que ver con la espontaneidad y la sinceridad”), como dramaturga y directora, Cumbi Bustinza incorporó naturalmente la temática social como reflejo de sus propias vivencias. Resulta que el primer novio de Cumbi era del barrio Illia, allí al lado de la villa 1.11.14. Ella tenía un grupo de amigos de esos “barrios bajos”, escuchaba mucha cumbia –de ahí el apodo de Cumbi–, iba a la bailanta, frecuentaba el comedor comunitario y compartía muchas otras experiencias que luego fueron germen e inspiración de sus propias obras.

En esa línea, a fines de 2014 estrenó Menea para mí -pieza que le valió la mención especial en los Premios Teatro XXI, que otorga el Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano con la UBA-, donde reúne historias de vida en las que el alcohol, los abusos sexuales en la infancia, los golpes dentro de la familia y el paco que mata son moneda corriente; una obra que esta misma sección calificó de “excelente”. Dos años después estrenó Gorila, un thriller psicológico también de su autoría, donde refleja la discriminación que se da entre vecinos de una pensión del conurbano bonaerense. Luego, se destacó en un unipersonal destacado que aún está en cartel: La Meca.

Hoy es una de las principales referentes del teatro alternativo, con una impronta propia y destacable.

El elenco de La magia de todas las cosas, espectáculo dirigido por Martín Goldber y Mariana “Cumbi” Bustinza Nacho Lunadei

Para agendar

Funciones: sábados, a las 15, hasta agosto

Desde el 19 al 28 de julio: martes y jueves, a las 15.

Duración: 55 minutos.

En El Método Kairós, El Salvador 4530.

Entradas: $ 1500 por Alternativa Teatral