Infancias. Las mujeres de la historia argentina, en una propuesta participativa

Historias de mujeres que fueron protagonistas suben al escenario en forma de debate y canción. El historiador Felipe Pigna y la actriz Magalí Sánchez Alleno presentan este sábado en el Teatro Astros un nuevo capítulo de la propuesta iniciada el año pasado con un relato desacartonado sobre las vidas de Manuel Belgrano y José de San Martín . Si en esas primeras incursiones escénicas el público era esencialmente infantil, en Mujeres insolentes de la historia se apela por temática y horario a una convocatoria más amplia, de edades bien diversas.

“Voy contando episodios de mujeres representativas de otras tantas del colectivo de escritoras, médicas, revolucionarias, feministas, y Magalí le pone música alusiva a cada una de ellas, acompañada por la guitarra de Marcelo Dellamea, en algunos casos con canciones que se refieren específicamente a estas mujeres, en otros, con temas que hacen referencia al contexto en que vivieron“, explica Pigna.

El dibujante Costhanzo, ilustrador también de los libros de Pigna, retrata lo hablado y cantado en grandes imágenes que forma una especie de mural de 14 piezas que luego irán sorteo mediante a manos del público.

Para Pigna es una experiencia que amplía la de la escritura y lectura de libros de historia: “Es como una lectura colectiva, a la que le damos el color de la música y la ilustración en vivo“. Se agrega como elemento fundamental de la propuesta la interacción con el público.

Lo que se inicia con un diálogo entre la actriz preguntando y el historiador contando, lleva hacia la apertura de una especie de conferencia de prensa en la que el público también pregunta y comenta. “En las funciones que hicimos sobre Belgrano y San Martín, los chicos interrumpían diciendo cosas que saben, formulando preguntas superinteresantes, acompañaban el relato con sus intervenciones“, cuenta Pigna, quien supone que esto se replicará con el público adulto.

El guitarrista Marcelo Dellamea, Magalí Sánchez Alleno y Felipe Pigna, en el escenario del Astros

Magalí Sánchez Alleno reconoce que antes de la primera función tenía sus dudas sobre la participación de los chicos, dudas que se volatilizaron rápidamente: “Fue impresionante, el teatro estaba lleno y cuando hicimos la pregunta de cuál era el hecho histórico del que estábamos por hablar, fue un grito de respuesta como si invocasen a estrellas de rock: ¡El éxodo jujeño!“.

Pigna da por sentado que el debate se abrirá también en torno a la vida de mujeres como las poetas Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni, las revolucionarias de la gesta independentista Macacha Güemes y María Remedios del Valle, María Elena Walsh, Frida Kahlo, Cecilia Grierson, pionera de las médicas argentinas y feminista…

“Vamos al lado humano de los personajes históricos, que logra la posibilidad de empatía. Acercarlos a que eran seres humanos como somos todos y por lo tanto es posible animarse a pensarlos como más cercanos, no tan de bronce“, explica Pigna el concepto que lo guía. “El lado humano no significa entrar en el chusmerío, sino en su pensamiento, sus miedos, sus dudas, sus convicciones políticas, lo que pensaban de la época… Es un abordaje que permite un acercamiento, no ese respeto reverencial distante a gente que no tenía nada que ver con nosotros, que nos parecía interesante, que la admirábamos quizás, pero desde un lugar lejano“.

La música se presenta, sin dudas, como un rasgo de esa humanización de lo personajes históricos. “La canción que encontramos para María Remedios del Valle, por ejemplo, es una zamba muy hermosa que yo no conocía, que cuenta su vida“, dice Magalí Sánchez Alleno. “Algunas narran la vida de las mujeres y otras cuentan el contexto. Depende la situación que ese esté construyendo elegimos algo que represente a la situación o a la mujer en sí misma. Por ejemplo Dignificada, una canción de Lila Downs, que habla sobre mujeres que reclaman derechos, simplemente eso, que hay problemas cuando las mujeres reclaman por un derecho. Es un repertorio muy hermoso, hay mucho de folclore, pero también hay música más moderna, de compositores más recientes.“

“O Sueñero (de Jorge Fandermole), que elegimos para Macacha por la utopía, el sueño, una belleza de canción que no hace referencia específicamente a nadie, pero habla de lo que son los sueños“, acota Pigna.

Las mujeres insolentes se presentan en duplas por semejanzas o diferencias. “Una dupla muy polémica, muy interesante es la que forman Alicia Moreau y Evita, dos personajes que no se querían, pero que fueron fundamentales para el voto femenino, es tan injusto atribuirle solamente a Evita ese logro como negarle a ella su importancia“, abre Pigna la ventana al debate.

“Es tan fundamental la lucha previa como el rol de Evita en la sanción del voto femenino“, dice el historiador. “La grieta te cuenta mal la historia, te cuenta solamente de Evita o te cuenta solamente de Alicia Moreau. Y creo que es muy importante ese larguísimo camino recorrido para lograr el voto femenino. Son dos vidas tan distintas y por momentos cruzadas, donde había rivalidad política, aunque había un elemento común en la lucha por el voto femenino.“

Mujeres insolentes de la historia se presenta para Pigna como homenaje a la Semana de la Mujer: “Queremos aportar a que no pase desapercibido el recorrido que lleva a la celebración del Día de la Mujer, protagonizado por estas pioneras, estas mujeres que hicieron posible que hoy estemos con una agenda feminista tan potente en la Argentina.“

Para agendar

Mujeres insolentes de la historia, sábado, a las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746, entradas por EntradaUno.