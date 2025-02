José María Muscari sobre su homenaje a Mirtha Legrand: “Lo más transgresor es hacerlo”

En marzo próximo, y con el nombre de Mirtha, el mito , José María Muscari estrenará en el Palacio Libertad una suerte de obra-celebración de la vida artística de la gran diva del espectáculo argentino, Mirtha Legrand.

“Básicamente, fue una invitación por parte de Valeria Ambrosio, la directora del Palacio, a pensar en la posibilidad de hacer este homenaje. Me contó que tenía la idea de rendirle homenaje a Mirtha y que yo era el director que podía abordar la tarea, que había pensado en mí para esto”, comentó el productor teatral a LA NACION sobre cómo nació el proyecto. “Enseguida, obviamente, me interesó, me entusiasmó la propuesta. Luego dejé que la idea madurara un poco en mí. Días después retomamos la charla y me di cuenta de que era algo muy bueno, porque no es común que se hagan homenajes, celebraciones o espectáculos en torno a alguien que está vivo”.

José María Muscari, siempre inquieto y dispuesto a explorar nuevas propuestas

“Casi siempre es algo que sucede cuando la persona ya no está. Por eso me pareció espectacular que esto suceda mientras la existencia de Mirtha sigue dando tela para cortar, mientras ella sigue teniendo una existencia plena, lúcida, activa, trabajadora. Me parece buenísimo que esto salga de la norma de homenajear a la gente cuando ya no está, y que sea un homenaje en vida”, añadió.

Funciones

Mirtha, el mito tendrá cinco únicas presentaciones, los días 1°, 2, 3, 4 y 5 de marzo, y repetirá el 1° de abril como función final que tendrá la presencia de la “diva de los almuerzos”, a las 20. La dirección estará a cargo del propio Muscari, la coreografía será de Georgina Tirotta y el show tendrá música original de Alberto Favero.

“Mi primer encuentro con Mirtha fue cuando me invitó a uno de sus almuerzos, hace ya como 20 años”, recordó el productor, hoy de 48 años. “En ese momento yo estaba haciendo un espectáculo muy exitoso, que se llamaba En la cama, y me sorprendió muchísimo el nivel de rigurosidad de la información que ella manejaba. Tuve la sensación de que estaba sentado frente a una presencia extracotidiana. Creo que Mirtha es extracotidiana, si bien es una diva muy terrenal, tiene algo mágico, algo inabarcable, indefinible; un aura de magia que pocas personas tienen”, concluyó.

El año pasado, en el mismo ámbito (aunque por entonces todavía se lo conocía como CCK), se llevó a cabo Planeta Gasalla, una celebración plena del legado de Antonio Gasalla, que incluyó durante todo un fin de semana un espectáculo musical, una muestra de artes visuales y la proyección al aire libre de sus películas.

Una escena de Planeta Gasalla, el homenaje que en 2024 se le realizó a Antonio Gasalla, en el Palacio Libertad Manuel Pose Varela

A pesar de que no se repetirá esta dinámica, Muscari afirmó que se utilizará material audiovisual durante el homenaje. “El espectáculo convive con todo un trabajo audiovisual que está haciendo el Palacio Libertad y que me parece que esta buenísimo porque Mirtha es imagen, entonces independientemente de las 15 interpretes que cantan, bailan y actúan, mas la música de Alberto Favero, más la coreografía de Georgina Tirotta, indefectiblemente si o si el universo de lo audiovisual es un lenguaje que hay que transitar para hablar de la vida de Mirtha”, remarcó el productor .

El mundo de Mirtha, según Muscari

Con respecto a la estética del homenaje, el creador de Sex comentó que a pesar de que es consciente de la visión del público de sus obras como “transgresoras y rupturistas”, esa no es una definición que se aplica a todos sus proyectos. En las versiones de La casa de Bernarda Alba y Madre coraje, con las actuaciones de Norma Pons y Claudia Lapacó respectivamente, Muscari demostró que sus obras no siempre se tratan de puestas con mirada vanguardista, sino también incursiones en lo más clásico. Lo mismo ocurrirá con el nuevo homenaje, en el cual el rupturismo y la transgresión no serán de la partida.

Toda una diva; Mirtha Legrand, desde uno de sus tantos veranos en Mar del Plata StoryLab

“ Yo no asocio la transgresión con Mirtha, así que no tengo que acudir, por decirlo de alguna manera, a incluirlo en mi estética. Creo que lo más transgresor de este proyecto es que se haga , que se realice un homenaje, celebración, o performance alrededor de la existencia de Mirtha es desde ya una transgresión, es poco habitual porque despierta mucho interés y tiene algo de estelaridad, algo efímero y de único con hacer las cinco funciones. A mí me encanta que sea así”, remarcó.

Sin embargo, Muscari aseguró que su impronta estará plasmada en el espectáculo. “Por supuesto que mi sello característico va a aparecer en la propuesta. La puesta en escena será poco convencional, bastante distópica, por decirlo de alguna manera... Es una puesta en escena metafórica”.

El foco del espectáculo se centra en el “Universo de Mirtha”, donde se repasarán momentos emblemáticos como los almuerzos, su participación en películas durante la llamada época de oro del cine, su estilo y elegancia característica, todos capítulos de lo que Muscari llamó, “un mundo icónico”. El elenco incluye las participaciones de Vanesa Butera, Julia Calvo, Victoria Carreras, Vera Frod, Andrea Ghidone, Natalia Lobo, Tiki Lovera, Anita Pauls, Belén Pasqualini, María Rojí, Dedé Romano y Heidy Viciedo.

Sin imitaciones

“En el casting elegí actrices que no se parecen a Mirtha, específicamente, porque no quiero que nadie la imite, ni que la reproduzca, simplemente poner en juego el alma quimérica, por decirlo de alguna manera que hay entre Mirtha y las actrices que van a interpretar este espectáculo y yo”, explicó el dramaturgo sobre la elección de las actrices para el espectáculo.

A pesar de que faltan dos semanas para el estreno, Muscari expresó que las expectativas sobre el recibimiento del público al homenaje “ son muy altas, pero creo que la gente que va a ir a ver esto es por que la quieren, respetan... Porque les seduce el universo de Mirtha”.

Por otro lado, comentó acerca de la posibilidad de que la Chiqui esté presente en una función. “No solo tengo las mejores expectativas de que Mirtha asista, sino que hay una función especial preparada para ella, que va a ser el 1° de abril”, expresó. “Ojalá que se emocione, que las situaciones que se van a proyectar la hagan emocionarse, que los momentos de su existencia le den las mismas alegrías y emoción que nos produjo a nosotros al hacer el homenaje”.

"Si me sumé al proyecto es porque la quiero, la admiro", reconoce José María Muscari sobre Mirtha Legrand Mauro V. Rizzi

“Si me sumé al proyecto es porque la quiero, la admiro, la respeto, porque se sale de la norma, porque es una mujer extraordinaria, en el mejor sentido de la palabra, fuera de lo ordinario y porque como creador me saca de mi lugar común. Nunca hice un espectáculo que recorra la existencia de una persona real, viva, existente y además tener que ser cuidadoso, riguroso e inclusive amoroso con esa mirada, porque no deja de ser una celebración”, afirmó sobre su motivación con el proyecto.

“Creo que Mirtha, si bien es una mujer que siempre genera noticia e incluso generó polémica y que mueve mucho el avispero de los medios, tanto ella como su entrono siempre supieron que no es mi intención mover el avispero con este homenaje, sino que simplemente es hacerle un homenaje en vida a una de las máximas exponentes de la cultura popular de la argentina, del mundo del entretenimiento y como una de las tres divas más emblemáticas del país”, concluyó Muscari.

El espectáculo estará abierto al público con entrada libre y gratuita (hasta colmar la capacidad de la sala). Más información: https://palaciolibertad.gob.ar

