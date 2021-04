Llega la décima edición del Festival Shakespeare de Buenos Aires

Pocos nombres propios en el mundo pueden decirse en todos lados y en todos los tiempos y ser comprendidos. De la cultura, ese número se reduce a un puñado y si se pretende referir al teatro en especial quedan solo unos pocos. Uno de ellos, sino el más importante, es Shakespeare, del que nos separan quinientos años y, sin embargo, sigue interpelando, dialogando con el presente, subiendo a escena historias y personajes que encuentran eco en la humanidad entera. Sí, William Shakespeare es el ícono de lo clásico, con obras como Hamlet o Romeo y Julieta.

Y si bien el año pasado tuvo que suspenderse, este 2021 traerá una edición nueva, la décima, del Festival Shakespeare de Buenos Aires, con todas las actividades online y gratuitas desde el 10 hasta el 25 de abril a través de la página www.festivalshakespeare.com.ar.

Y entonces el día del nacimiento que podría coincidir con el de su muerte, un 23 de abril –existen dudas sobre el día exacto que nació el Bardo–, será en pleno festejo festivalero. Esa noche, a las 20, se podrá disfrutar de un encuentro entre la poesía de Shakespeare y de Lorca; con idea y dirección de Patricio Orozco, director y productor de este festival y estudioso shakesperiano como pocos. La lectura estará a cargo de nada más y nada menos que las actrices Norma Aleandro y Mercedes Morán.

Estudioso de Shakespeare y de Beckett (es autor, además, de la única biografía que se editó aquí de Beckett), Orozco dice con sonrisa que con este último tiene los silencios y con Shakespeare las palabras. “Lo de Lorca surgió ahora, hace relativamente poco. Como hizo mucha gente, por el tema de la pandemia me fui corriendo hacia lo audiovisual –cuenta Orozco, radicado en Inglaterra desde hace más de dos años–. Entonces empecé a hacer documentales sobre Shakespeare, entrevistas; y teníamos un proyecto muy lindo de hacer que era Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, que quedó suspendido también. Fruto de ese exhaustivo trabajo encontré poemas inéditos de Lorca, y muchos de ellos tenían una atmósfera shakesperiana e incluso lo nombraban directamente”.

Patricio Orozco, creador del Festival Shakespeare de la Argentina, con Norma Aleandro Tadeo Jones - La Usina del Arte

Ya habían pasado unos años de aquel encuentro ficcional entre Borges y Shakespeare que Orozco concibió en el Centro Cultural Kirchner, con Norma Aleandro y Jorge Marrale. Con aquel proyecto como rector, comenzó entonces el cruce entre Lorca y Shakespeare. “Fue así como apareció la idea de que esos poemas puedan ser dichos por los propios personajes de Hamlet en determinadas circunstancias. Sin ofender a Shakespeare, se me ocurrió agregarle algunas partes de poemas a los soliloquios. Y me mandé. Hice como una especie de intervención de Hamlet con una veintena de poemas de Lorca. Se lo propuse a Norma, que para mí es una eminencia. Y le encantó. Laburar con Norma es tener el ancho de espadas. Ya tenía la mitad de la batalla ganada. Decidimos convocar a Mercedes Morán. El teatro clásico es bravo para algunos actores, no lo sienten en sus cuerpos, la música es complicada. Mercedes lo hace muy bien. Y lo grabamos en unos días. Me hubiera gustado hacerlo en vivo, pero con semejante despliegue técnico no podemos correr el riesgo de que se corte”.

Esa será una de las actividades del festival que tiene tantas que es inabarcable. Desde académicas, entrevistas, documentales, clases, obras leídas, música que el propio Piazzolla compuso para la versión que hizo Lavelli de Sueño de una noche de verano, hace ya unas décadas.

Condecorado por la propia corona inglesa por ser un gran difusor de la escritura shakesperiana en el mundo, Orozco hace mucho tiempo que viene estudiando su poesía. Luego de pasar por las clases de Agustín Alezzo, juntó ahorros y se fue directamente a la Royal Shakespeare Company, en Stratford Upon Avon, Inglaterra, a estudiar. Durante la mañana, teoría; a la tarde, veía ensayos. Desde 2006 que se dedica a hacer festivales y este es el 35°. “Nunca suspendí ninguno hasta el año pasado. Es un homenaje a los autores. Muchas veces no me conviene hacerlo pero estamos al servicio de los autores. Tuvimos todo el año pasado viendo cómo se adaptaba la gente, viendo qué formatos funcionaban, si se enganchaba el público con lo virtual. Y como en este año también está complicado el tema de viajar, decidimos hacerlo así, virtual, online y gratuito, y esperemos al año que viene para la presencialidad”.

Patricio Orozco, ahora radicado en Inglaterra, fue condecorado por la propia corona inglesa por ser un gran difusor de la escritura shakesperiana en el mundo La Usina del Arte

Si la dificultad de la distancia y de los costos de los pasajes y de los hospedajes es un impedimento para traer a todos los especialistas juntos a participar del festival, este año no fue ese el problema. “Esta edición tiene la ventaja de que toda la gente que normalmente te dice que no puede venir porque es lejos, o por la fecha, pudo sumarse. Ahora tenemos a todos. A algunos todavía no los puedo anunciar porque no están confirmados pero es impresionante la cantidad de gente que se suma con el correr de los días. Eso nos permite la virtualidad, tener los mejores académicos ingleses y norteamericanos”, como los profesores James Schapiro, Clare McManus, James Marino, Lucy Munro, Vanessa Harding, Stephen Greenblatt que en diferentes encuentros virtuales echarán luz sobre aspectos particulares del teatro isabelino; desde el rol de la mujer en su teatro, el impacto de Shakespeare en Latinoamérica, en la política hasta las cuestiones relativas a la relación de la producción del Bardo y las pestes.

El catálogo que reúne las actividades previstas para esta edición es extensísimo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del único festival en su nombre y que no es oficial ni recibe ninguna ayuda por parte del estado. “Fue oficial y dejó de serlo porque cambió el Gobierno. Nunca encontramos de nuevo una persona que ni siquiera nos escuche para otorgarnos un subsidio. En aquel momento, cuando se hizo el festival como parte de las propuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hizo con el 1% del presupuesto del Festival Internacional de Buenos Aires. Es decir, con un FIBA tenías 100 años de festivales de Shakespeare. De todas formas, si hay algo que me enseña Shakespeare es a tener paciencia”, cuenta Orozco.

Elena Roger será la protagonista de La violación de Lucrecia Gerardo Viercovich

Además de las clases académicas internacionales, habrá encuentros con artistas y especialistas locales como Mauricio Kartun, Jorge Dubatti, Gabriel Chamé Buendía, y una extensa y cuidada lista de académicos e investigadores locales (de la Facultad de Filosofía y Letras, del Conicet) como también de América Latina.

Además, como en las otras ediciones, estará la sección “Shakespeare en la escuela”. En estos encuentros han participado más de 400 escuelas públicas y privadas. Son talleres que aportan herramientas para la enseñanza de Shakespeare en sus instituciones.

La dramaturga y directora Gabriela Blanco presenta una adaptación de la obra en formato audio, en la que los participantes realizan un recorrido a pie (con la entrega de un mapa previo) y, escaneando códigos QR con sus celulares, accederán a las escenas de este clásico universal. Y dos joyas audiovisuales como la última entrevista que dio Harold Bloom, el crítico y teórico literario norteamericano que escribió Shakespeare, la invención de lo humano. Y el documental Volver a Hamlet siempre. “Un grupo de actores independientes en la década del 90 se metieron en el Teatro Argentino de La Plata cuando estaba abandonado y grabaron Hamlet, lo filmaron todo en VHS. La producción es increíble, no se puede creer, así que recuperamos ese material”, cuenta Orozco entusiasmado.

Leonor Benedetto es parte del elenco de La violación de Lucrecia, que se proyectará el 17 de abril, a las 20 La Usina del Arte

A la producción realizada por el festival antes mencionada, Shakespeare, García Lorca y Hamlet, con Norma Aleandro y Mercedes Morán, se suma La violación de Lucrecia, el 17 de abril, a las 20, con Elena Roger, Alberto Ajaka, Ana María Picchio y Leonor Benedetto. “Este año me pareció que había que retomar esa lucha que empezaron las mujeres, que empezó con el ‘Ni una menos’ y que después derivó en ‘aborto sí, aborto no’, eso llegó a un fin y lo anterior, el origen de todo, siento que quedó muy lejos. Todo el mundo se abocó al tema del aborto, sentí que se abandonaba un poco lo otro y las mujeres seguían muriendo. Entiendo que hay que elegir las batallas, lógicamente. Entonces me pareció que ponerlo en el festival, trabajar con ese texto y hacer un panel, era ponerlo otra vez arriba de la mesa. Nos podría ayudar a reflexionar desde el arte, desde Shakespeare. La violación de Lucrecia aborda muchos aspectos de los sentimientos y emociones que tiene Lucrecia al ser ultrajada. La estamos filmando en el Maipo y vamos a hacer el panel en vivo. Quiero que quede bien grabado, va a estar en YouTube por los siglos y los siglos”, concluye Orozco.

Para agendar: del 10 al 25 de abril todas las actividades se pueden ver a través de la página del Festival.