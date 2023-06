Los hinchas y el teatro. La pasión por la historia de Huracán y el fútbol en una ceremonia cargada de teatralidad

escuchar

“Si juega Huracán, no hay función”, advierte la gacetilla de prensa de ¿Quién dijo que la H es muda?, pieza teatral escrita por Antonio Célico y Fernando Álvarez de neto corte futbolero … por si hiciera falta aclararlo.

El “loco Álvarez” recorre las calles de Buenos Aires sin disimular la alegría de ser hincha de Huracán, y entre otros parlamentos, pone en cuestión la sonoridad de la letra H. Afirma que la hache no es muda. A partir de este disparador inicial, “El loco” desarrolla todo su argumento con total convicción, una ceremonia cargada de teatralidad que puede inscribirse dentro del grotesco contemporáneo, y más allá de los colores de la camiseta, busca trascender el mundo futbolero.

Todo empezó en enero de 2022, cuando el autor e intérprete Fernando Álvarez tuvo la idea de hacer una obra sobre su entrañable equipo de fútbol, y desde el primer momento tuvo claro que el director debía ser también de Huracán . Fue entonces cuando contactó a Antonio Célico, director de El baldío teatro, de Palomar, que se entusiasmó con la idea y enseguida pusieron manos a la obra.

“En principio no había ningún texto, entonces nos pusimos a buscar bibliografía, a ver videos, a compartir historias de vida y, de a poco, la fuimos llevamos adelante. Si bien es un espectáculo que habla de un hincha de fútbol, puntualmente de Huracán, la obra no sólo habla de fútbol, sino también de historia, de vínculos, de la herencia de pertenecer a un club, de la familia. A través del fútbol recorre la historia del país y los momentos socio políticos más importantes que van más allá del deporte, para convertirlo en un hecho teatral”, sostiene Álvarez, que como actor trabajó en varias películas argentinas como El arreglo, No habrá más penas ni olvido, Darse cuenta y Caballos salvajes, entre otras.

Fernando Álvarez, en ¿Quién dijo que la h es muda? gentileza

A lo largo del espectáculo de 60 minutos de duración, el “loco Álvarez” y Miguelito, los dos personajes que suben a escena interpretados por el mismo actor, desgranan distintos aspectos de sus vidas, flexionan sobre la vejez, repasan diferentes momentos del país y del barrio . Pasan lista a aquellos equipos legendarios de Huracán, se regodean con aquellas formaciones gloriosas de todos los tiempos –como las de 1973, 1976, 2009 o 2014– y también homenajean a diferentes figuras vinculadas al club de Parque Patricios, como Miguel Ángel Brindisi, Ringo Bonavena o Ángel Cappa. Por supuesto, también se proyectan videos con imágenes de goles memorables.

“Podríamos decir que el personaje y su conflictividad ronda alrededor de sus altas y bajas emocionales, consecuencia, en muchos casos, de los resultados futbolísticos. También está presente el clásico con San Lorenzo y se menciona a otros equipos, pero siempre desde un lugar de rivalidad que promueve la no violencia en el fútbol”, subraya Álvarez sobre este unipersonal que, desde un principio, supo que iba interpretar él mismo.

“ Una característica que planteamos desde el inicio, es que ‘si juega Huracán, no hay función’. Esto tiene que ver con que el hincha va a la cancha y se para el mundo . Esto es algo que siempre me llamó mucho la atención, incluso parecería anti teatral, pero es el rasgo particular de un espectáculo cien por ciento teatral y cien por ciento futbolero, que transmite cómo viven el fútbol los propios hinchas”, sigue Álvarez que, como curiosidad, trabajó también en el film Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman, nada menos . Y sabe de qué habla. No es casualidad que algunos espectadores asistan a la función enfundados en la camiseta de su club, o incluso acompañen las canciones de cancha que los personajes cantan en algunos pasajes de las obras.

Se sabe, el teatro tiene incontables antecedentes cuando se trata de llevar a escena la pasión futbolera. Lo hace con diversas estéticas o, tal vez, a través de personajes secundarios donde aflora la pasión por el deporte. Tal el caso de la pieza racinguista El Caso RC, de Rodrigo Cárdenas, autor y director de otras obras vinculadas a la temático del fútbol, como Chelincha, de Roberto Fontanarrosa, Hijos nuestros, Futbolitis, El día de los dedos y Monogoleando. Otros ejemplos son El relato, Es un sentimiento y Pezones mariposa, de Bernardo Cappa o Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina, dirigida por Fabián Díaz; y Fútbol Mundo Estrella, de Andrés Binetti, con dramaturgia de Tomas Culter, Mariana Cumbi Bustinza y Gabriel Gávila .

Hasta El equilibrista, la obra de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub, protagonizada por el propio Dayub, se mete con el fútbol, y narra la historia de un árbitro digno de los cuentos de Fontanarrosa que no puede pitar con autoridad porque está enamorado de la jueza de línea.

Todo eso y mucho más encontrará el espectador en esta pieza teatral de pura cepa futbolera, que repasa momentos memorables de la historia la pasión quemera entre otras postales de la sociedad argentina. Un homenaje a la historia del club, a su gente y su barrio, pero también, a toda la patria futbolera.

PARA AGENDAR

¿Quién dijo que la H es muda? De Antonio Célico y Fernando Álvarez. Dirección general: Antonio Célico. Actúa: Fernando Álvarez. Domingos, a las 17, en el Teatro Azul, Corrientes 5965 (Villa Crespo). Entradas: 2.500 pesos (alternativateatral.com).