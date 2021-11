Marilú Marini ganó el premio Konex de Brillante

El Gran Jurado de los Premios Konex 2021, presidido por Ricardo Darín, dio a conocer a los ganadores del Konex de Platino y el Konex de Brillante del Espectáculo Argentino de la década 2011-2020. Marilú Marini, figura indiscutible de la escena, la gran dama de la actuación que, a lo largo de su vida, merecidamente ya ha sido reconocida en diversas oportunidades, se llevó el premio mayor, que será entregado el 7 de diciembre.

Nacida en Mar del Plata, Marini comenzó su carrera en Buenos Aires en el icónico Instituto Di Tella. En 1975, se trasladó a París. Allí trabajó con Alfredo Arias, Arianne Mnouchkine, Hugo Santiago y, recientemente, con el maestro Peter Brook. Cuando en Francia hizo La mujer sentada, adaptación de la historieta de Copi, obtuvo el premio a la mejor actriz otorgado por el sindicato de críticos franceses. Por su trabajo en Mortadela ganó el Molière. Por su labor en Los días felices, recibió el ACE. Esa misma entidad, en 2014, le entregó el ACE de Oro por su trabajo en 33 variaciones. Gracias a su protagónico en Todas las canciones de amor, se llevó también el Florencio Sánchez. Y por su labor en la película Las sonámbulas, sumó a su vitrina el Cóndor de Plata: Su ya repleta vitrina acumula además las condecoraciones que le otorgó el gobierno francés, la Orden de las Artes y las Letras y la Orden de Mérito. Su Konex de Brillante ya fue entregado en décadas previas a Luisa Vehil y Alfredo Alcón, en 1981; a María Rosa Gallo, en 1991; a Norma Aleandro, en 2001, y a Ricardo Darín, en 2011.

Nancy Dupláa, Eleonora Wexler y Luis Brandoni, los ganadores del Konex Platino por sus trabajos en TV

La misma Marilú Marini en diálogo con LA NACION daba cuenta de su andar, de su búsqueda permanente por terrenos expresivos diversos. “Una de las cosas constitutivas que tengo es ser curiosa. Me interesa siempre lo distinto, lo nuevo. Hacer lo que uno sabe es aburridísimo”, confesaba y agregaba siempre apelando a su fina ironía: “Soy consciente de todo el bagaje de lo transitado, pero siempre me excita y me gusta andar por otros caminos con mi pasado transitado y que, por suerte, pude hacerlo. Me atrae siempre poder estar presente en lo que está activo. Aún como espectadora me gusta ver cosas que me enfrenten también a un problema. Y es porque también soy, como diríamos por ahí, un culo inquieto”.

Quiénes son los ganadores de los premios Konex

A fines del mes pasado se anunciaron a los 100 seleccionados para el diploma al mérito de entre más de mil nominados por su desempeño en veinte disciplinas artísticas. El jurado presidido por Darín, que contó además con Graciela Borges como secretaria general y con Norma Aleandro como invitada especial, dio a conocer hoy el listado completo de los gandores de los Konex de Platino.

En la categoría mejor actriz de teatro, la elegida fue Marilú Marini, lo que le permitió integrar el listado que aspiraba al premio principal de brillante. En el mismo rubro, como mejor actor, fue distinguido Mario Alarcón. Como director teatral, el ganador fue Claudio Tolcachir. Como intérpretes por sus trabajos en cine, lo premiados fueron Mercedes Morán y Leonardo Sbaraglia y, como director, Damián Szifron. En lo que hace a la producción televisiva, los que se llevan el Konex de Platino como mejores intérpretes son Nancy Dupláa, Eleonora Wexler y Luis Brandoni. Y como directores en televisión, los elegidos por el jurado fueron Luis Ortega y Bruno Stagnaro.

Imagen grupal de todos los nominados cuando se les entregaron sus respectivos diplomas el mes pasado Santiago Filipuzzi

Por sus trabajos en el terreno del teatro musical, los distinguidos fueron Karina K, Alejandra Radano y Roberto Peloni, mientras que Mauricio Dayub, el actor de El equilibrista, fue el destacado en la categoría de unipersonales. La titiritera, directora y dramaturga Ana Alvarado fue reconocida en el rubro de obras infantiles y juveniles.

En la categoría documental, el director seleccionado por los Konex fue Andrés Di Tella y en guion, el también cineasta Santiago Mitre. Como conductor televisivo, fue premiado Iván de Pineda, mientras que por sus diseños escenográficos, de vestuario e iluminación, las seleccionadas fueron, respectivamente, Mercedes Alfonsín, Renata Schussheim y Eli Sirlin. Y en producción, el lauro fue para Matías Mosteirín.

En la entrega, que tendrá lugar la primera semana del mes próximo, se distinguirá con el Konex de Honor a dos figuras fundamentales de la cultura argentina: el maestro de actores y director Agustín Alezzo, fallecido en julio del año pasado; y el gran director y músico Leonardo Favio, quien murió en 2012. Héctor Alterio y Pepe Soriano, dos actores de inquietantes y variados trabajos tanto en cine como en teatro y televisión, recibirán menciones especiales por sus respectivas trayectorias.

Por su parte, la banda de creadoras de Piel de Lava, que integran Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes y el Grupo La Cochera, que dirige el cordobés Paco Giménez, recibirán sendas menciones especiales. La mismo sucederá con dos organismos públicos: el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, en manos de Adelaida Mangani; y el Teatro Nacional Cervantes, la sala que este temporada celebra su centenario.