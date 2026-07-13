Murió el gran escenógrafo y vestuarista Emilio Basaldúa, exdirector del Teatro Colón

Hoy al mediodía, casi en paralelo a la noticia de la muerte del director de orquesta Pedro Ignacio Calderón, se supo del fallecimiento del gran vestuarista y escenógrafo Emilio Basaldúa, quien a lo largo de su extensa trayectoria estuvo a cargo de la dirección del Teatro Colón. “Despedimos a un artista que supo construir mundos enteros con su mirada. Le agradecemos todo lo que le dio a este Teatro”, postearon desde la cuenta de Instagram del Colón ante la noticia de su muerte a los 84 años.

Nacido el 1° de noviembre de 1942, Basaldúa es un apellido ineludible de la historia del arte argentino. A su padre, Héctor Basaldúa (1895-1976) se lo reconoce especialmente como pintor, pero también como un notable ilustrador y escenógrafo. Inevitablemente, aquella influencia lo marcó. Emilio Basaldúa aprendió desde chico a amar la música y buscar que los espacios respiren al ritmo del sonido, de las historias, de las partituras.

Se graduó de arquitecto en la UBA y empezó a diseñar escenografías y vestuarios para teatro, televisión, cine y ópera. De hecho, pasó de ser director escenotécnico del Teatro Colón a desempeñar el cargo de director general y artístico de la histórica sala entre el 2001 y el 2002, en reemplazo de la gestión de Sergio Renán.

A poco de concluir sus estudios universitarios, viajó a Londres gracias a una beca. Junto a un grupo de colegas realizó trabajos experimentales de diseño y planificación para las futuras ciudades del 2000.

Al regresar al país en 1970, se desempeñó como dibujante en el equipo de escenografía del Colón. Contratado por el Fondo Nacional de las Artes, realizó un audiovisual sobre el pintor Prilidiano Pueyrredón. Y al poco tiempo comenzó su vinculación con el cine: actuó como ayudante de escenografía en Los siete locos, de Leopoldo Torre Nilsson.

Después de continuar con sus estudios en Florencia, volvió a la pantalla grande como escenógrafo de Fernando Ayala en Triángulo de cuatro (1974). A esa película siguieron, entre otras, Los viernes de la eternidad (1980), Plata dulce (1982), No habrá más penas ni olvido (1983) y Una sombra ya pronto serás (1994).

“El cine obliga a armar una panorámica de fotografías de edificios en escala y de decorados con utilería real, que pueden filmarse con el simple retiro de las paredes. Simbólicamente, para mí, de una manera algo casual, la arquitectura ha pasado a un segundo plano para dejar paso a la escenografía”, decía Basaldúa después de tomarle el gusto a su nuevo oficio de la mano de Ayala. También fue el encargado de diseñar la escenografía de La vuelta al hogar, de Harold Pinter y con dirección de Alejandro Maci, y de Incendios, de Wajdi Mouawad con puesta de Sergio Renán, entre otros montajes.

En 1995, realizó la escenografía de La ciudad ausente que contó con puesta de David Amitín ENRICO FANTONI

Para el CETC realizó la escenografía y el vestuario de Il combattimento di Tancredi e Clorinda (1990), Pierrot Lunaire (1990), El milagro secreto, Mozart variazionen (1991) y Noche transfigurada (1994). En el escenario principal del Teatro Colón participó en las puestas de La ciudad ausente (1995), Macbeth (1998), El Cónsul (1999) y Falstaff (2001).

En una charla organizada por la Fundación Proa reflexionó sobre los hitos de su propia formación. “A través de mi padre fui al Colón desde muy chico. El Colón me fascinaba mucho, pero me parecía inalcanzable. Como mi padre quería que tuviera un título, estudié arquitectura, que en los últimos años de facultad me aburrió mucho. Eso de que la arquitectura es ‘una mezcla de lo artístico con la técnica’ es medio mentira. En un punto creo que la escenografía es como una arquitectura construida ultrarrápidamente, algo se levanta en 10 días, y después desaparece”, apuntó.

A lo largo de su trayectoria, por esas piezas construidas en pocos días para desaparecer obtuvo también el Premio Konex (2001), el Cóndor de Plata (1994) y el premio a la mejor dirección de arte del Festival de La Habana (1996).

Noticia en desarrollo