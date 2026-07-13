Murió Pedro Ignacio Calderón, histórico director de las orquestas Filarmónica de Buenos Aires y Sinfónica Nacional

El histórico director de orquesta Pedro Ignacio Calderón murió a los 92 años. La noticia fue comunicada por Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación.

“Hoy recibimos la noticia de la lamentable partida de Pedro Ignacio Calderón. Su talento, su rigor artístico y su compromiso con la excelencia dejaron una huella imborrable en generaciones de músicos y en las principales instituciones sinfónicas del país. Al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la que fue nombrado Director Emérito, contribuyó de manera decisiva al desarrollo y la proyección de la música académica argentina, formando intérpretes y acercando el repertorio sinfónico a públicos de todo el país. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación acompañamos a su familia y a toda la comunidad musical en este momento de dolor", escribió Cifelli en su cuenta de X.

Hoy recibimos la noticia de la lamentable partida de Pedro Ignacio Calderón.



Su talento, su rigor artístico y su compromiso con la excelencia dejaron una huella imborrable en generaciones de músicos y en las principales instituciones sinfónicas del país. Al frente de la Orquesta… pic.twitter.com/igpPHq91rX — Leonardo Cifelli (@leocifelli) July 13, 2026

Pedro Ignacio Calderón nació en Paraná, Entre Ríos, el 31 de diciembre de 1933. Allí en Paraná estudió música y luego continuó sus estudios en Buenos Aires primero y en Roma después. Vincenzo Scaramuzza, Alberto Ginastera, Hermann Scherchen y Fernando Previtali fueron sus maestros.

“Mi formación ha sido totalmente autodidacta. Aprendía yendo a ver los ensayos. En una época en Buenos Aires pude ver a grandes directores. Yo me colaba en todos los ensayos que ellos hacían con la Orquesta Sinfónica Nacional. Iba a escucharlos. Recuerdo haber visto ensayos y conciertos de personalidades como Wilhelm Furtwängler y Herbert Von Karajan”, contó Calderón en septiembre de 2023 en una entrevista con EL DIARIO de su Paraná natal.

Su debut como director de orquesta se produjo a los 15 años. A los 20, en tanto, dirigió por primera vez en Buenos Aires. Cinco años más tarde fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán y, en 1963, gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, continuó sus estudios en Italia.

En 1963, junto con Claudio Abbado y Zdenek Kosler, Calderón ganó el primer premio del Concurso Internacional para Directores de Orquesta Dimitri Mitropoulos, organizado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, lo que le permitió trabajar durante un año como director asistente de Leonard Bernstein.

Al regresar a la Argentina fue designado para director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, cargo que desempeñó por más de veinticinco años.

En 1966, creó el Ensamble Musical de Buenos Aires. En Europa dirigió las orquestas de Pasdeloup de París, Toulouse y Lille de France; la Sinfónica de Radio Televisión Española y Nacional de España; Tonkunstler de Viena, la Filarmónica de Leningrado y Radiotelevisión de Moscú. Entre 1992 y 1993 se desempeñó como Director de la Orquesta Estable del Teatro Colón, del cual también fue director general y artístico en varias ocasiones.

Entre 1994 y 2015, Calderón estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional. En su despedida del organismo fue nombrado Director Emérito. “Hoy empieza un nuevo camino, pero sé que voy a estar siempre cerca de la orquesta y alguna vez volveremos a hacer un poco de ruido musical organizado”, destacó con humor el director en aquella oportunidad.

En su último concierto al frente de la Sinfónica Nacional, realizado en 2015 en La Ballena Azul del ex CCK, actual Palacio Libertad, la Orquesta Sinfónica Nacional ejecutó La Pasión según San Juan. El concertino Luis Roggero se dirigió a Calderón en nombre del cuerpo de músicos y señaló: “Directores hay muchos, pero maestros hay pocos. Cada uno de nosotros, en estos más de veinte años, ha recibido una enseñanza de su parte. Por eso, maestro, nuestra enorme gratitud”.

“Todas las obras que me interesaron tuve la oportunidad de hacerlas. Me siento al día con lo que hubiera querido hacer como director. No puedo pedir nada más y soy feliz así como estoy”, señaló el histórico director en aquella entrevista con EL DIARIO de Paraná.