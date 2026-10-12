Musicalmente tuyos: una experiencia teatral original que recorre la historia de la música

Libro, letras y música original: Fernando Albinarrate. Dirección general: Fernando Albinarrate y María Pascual. Dirección musical: Fernando Albinarrate. Elenco: Iride Mockert, Ivanna Rossi, Max Acaballo y Mariano Mazzei. Coreografía: Verónica Pecollo. Luces: Gonzalo Dozo. Vestuario: Gustavo Calandra y Claudio Hock. Sala: Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857). Funciones: lunes, a las 20. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: Bueno.

No es un concierto ni un recital, ni tampoco una comedia musical o un music hall, y a la vez es un poco todo eso. Pero en cuentagotas, y de a tramos. Musicalmente tuyos, la creación del talentoso Fernando Albinarrate –aquí autor del libro, de las letras y de la música original, y director musical y codirector general-, es una experiencia teatral original, que abreva en todos esos géneros pero que, lamentablemente, no se juega por ninguno. Algunos lo entenderán como un espectáculo heterogéneo, audaz y atípico; mientras que otros –entre los que se encuentra el que subscribe estas líneas-, lo verán como un show bien intencionado y entretenido, pero excesivo y falto de cohesión.

La propuesta está dividida en siete segmentos o partes de un itinerario, ya que se propone como un viaje en avión con varias escalas; algunas netamente musicales, otras humorísticas. “Bienvenidos a nuestro vuelo LA 440 con destino a la Música. El comandante y toda su tripulación aquí presente les damos la bienvenida”, dirá en un comienzo Ivanna Rossi, la gran actriz de musicales devenida azafata para la ocasión. A partir de ahí se producirá un derrotero variopinto por la historia de la música y de las ciudades que la vieron crecer. Al silencio de los albores le seguirá la irrupción de las notas, al principio desordenadas, luego en formato de escalas. Habrá referencia a la Grecia antigua y al filósofo Pitágoras. Y se escuchará, al pasar, un mash up de la obertura de “Los maestros cantores de Nüremberg”, de Wagner, y de “Love of my Life”, de Queen (como si algo tuvieran que ver con esos tiempos). Más tarde habrá una versión sui generis del “Do Re Mi” de La novicia rebelde, y comentarios sobre el nacimiento de los acordes y de las armonías; cerrando la primera parte del espectáculo, sin ton ni son, con unos tangos.

Referentes de la comedia musical en una obra que homenajea a la música @silvyGaldi

La segunda parte transcurre en el estudio principal de radio La corchea, durante la transmisión del programa Partido de música y se escucha algo del Cascanueces de Tchaicovski. El segmento estará dedicado especialmente a comparar los modus operandi de los distintos músicos de una orquesta con el desempeño de los diversos jugadores de un club de fútbol. A eso le seguirá otra ligazón especial (o antojadiza): la de la composición musical con la gastronomía y, como ejemplo, se ofrecerá la receta para “cocinar un vals”. Y así, en ese tono, entre singular y disparatado, transcurrirán todas las otras instancias de Musicalmente tuyos, concluyendo con un mix de “Thank You for the Music”, de ABBA, y “We Can’t Stop the Music”, de Village People. Digamos que el espíritu pedagógico de la propuesta –que es válida, por cierto- se diluye entre el exceso de referencias y extrapolaciones. Llega un punto en que las alusiones y citas abruman y no se encuentra demasiada conexión entre unas y otras.

No obstante, hay momentos muy logrados. Entre ellos, la rendición de “La flor de la canela”, de Chabuca Granda; la narración de la historia antibélica de “Lili Marlene” (homenaje a China Zorrilla incluido) y, en especial, la emotiva lectura de la carta que Bach le deja a su mujer al morir, como testamento complementario al legal, donde abriga “la esperanza de que la música siga abriéndose camino en toda la Tierra”; y donde le pide que trate de llevar a cabo su última voluntad: “que en nuestra casa siga sonando la música, toda la música, la tuya, la mía, la de nuestros hijos, la de nuestros amigos, la de nuestros rivales, la de los que vendrán”.

Todos los intérpretes están bien, pero no muestran una faceta que no hayan desarrollado antes en algún otro espectáculo. Como si hubiesen quedado libres a su propia dirección y hubieran tenido que recurrir a sus recursos más probados. Pero, claro, como son tan buenos individualmente, se destacan igual, aportando histrionismo en algunos casos y destreza vocal, en otros. Ivanna Rossi, Iride Mockert, Mariano Mazzei y Max Accavallo salen airosos del compromiso maratónico y, como siempre, es un gusto volver a verlos.

Otro punto a favor de Musicalmente tuyos es la orquesta de 13 músicos que ocupa todo el escenario del Teatro Picadero, dirigida por Albinarrate. No solo son muy buenos ejecutantes, sino que dejan en claro que los musicales (o los géneros periféricos que los acompañan) son siempre mejores con músicos en vivo. En ese sentido, y si bien por lo descripto le faltaría una revisión que le otorgue síntesis, el show merece ser recomendado. Porque es una rara avis en la cartelera local –donde grandes producciones se contentan con solo tres o cuatro músicos como banda y otras, directamente apelan a pistas grabadas-. Y porque a las propuestas independientes y con altos objetivos artísticos, más allá de los resultados, siempre es bueno apoyarlas.