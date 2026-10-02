Para más de 500 espectadores. Así es la primera sala de teatro que tendrá Nordelta

En sintonía con la creciente oferta de los teatros comerciales, cada vez son más las propuestas que buscan alimentar al circuito, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en sus alrededores.

En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Nordelta sorprendió con la apertura de una sala para más de 500 espectadores que busca encender la curiosidad artística de los vecinos. El Teatro SL Nordelta celebrará su inauguración los días 10 y 11 de octubre mediante dos funciones de la multipremiada obra Empieza con D siete letras, dirigida por Juan José Campanella.

El Teatro SL es la primera sala que llega a Nordelta

“Soñamos con este teatro para que quienes viven o pasan los fines de semana en Nordelta disfrutando un entorno natural de alta calidad tengan un espacio de cultura y entretenimiento, con obras de primer nivel sin tener que desplazarse al centro de Tigre o a la ciudad de Buenos Aires, lo que constituye un trastorno para quienes viajan diariamente a la Capital o eligieron desconectarse el fin de semana”, señalaron desde FARO Producciones, los responsables del proyecto.

Los días 10 y 11 de octubre se inaugurará el teatro mediante las dos únicas funciones de Empieza con D siete letras

El Teatro SL Nordelta cuenta con una sala de 536 localidades, 435 m² y un escenario de 184 m² y está ubicado en la entrada del barrio El Golf de esta ciudad-pueblo. El espacio promete convertirse en un nuevo punto de encuentro en el que los vecinos de la localidad puedan desarrollar su vida artística.

“Queremos que Teatro SL Nordelta se consolide como un punto de encuentro cultural donde el público disfrute de grandes espectáculos cerca de su casa y los artistas encuentren una sala preparada para recibir producciones de primer nivel, este es el espíritu que impulsa el proyecto”, agregaron desde FARO Producciones.

Teatro SL Nordelta

El espacio, diseñado especialmente para actividades culturales y artísticas, se destaca por sus altos estándares de diseño acústico y equipamiento técnico. Según pudo saber LA NACION, la programación incluirá obras de teatro, espectáculos musicales, convenciones y diferentes tipos de encuentros que convertirán al teatro en un espacio activo dentro de la comunidad durante todo el año.

Una sala para más de 500 personas

¿De qué se trata Empieza con D, siete letras ?

La gran inauguración de la sala está programada para el fin de semana del 10 y 11 de octubre de la mano de Empieza con D, siete letras. La pieza, cuya autoría comparten Cecilia Monti y Juan José Campanella, retrata la vida de Luis (Eduardo Blanco) un reconocido cardiólogo jubilado que ha quedado devastado por la muerte de su esposa, situación que le resulta muy difícil de superar. Miranda (Fernanda Metilli) es una joven treintañera, profesora de yoga, atractiva, desenfadada, que se ha separado de su marido y trata de encontrar en una aplicación de citas a un nuevo compañero.

Ambos se conocen en la sala de espera de un consultorio odontológico. Y lo que en un comienzo parecería resultar una situación muy normal, poco a poco se va convirtiendo en una inesperada historia de amor.

Para agendar

Las entradas para ver Empieza con D, siete letras en el Teatro SL Nordelta pueden adquirirse a través de Plateanet.

Funciones: La obra se presentará el sábado a las 21,30 y el domingo, a las 19.

Sala: Teatro SL Nordelta (Av. Agustín M. García 5960, predio de St. Luke’s College, Nordelta).

Autores: Cecilia Monti, Juan José Campanella. Dirección: Juan José Campanella. Intérpretes: Eduardo Blanco, Victoria Almeida, Gastón Cocchiarale, Maru Zapata. Vestuario y escenografía: Cecilia Monti. Iluminación y video: Matías Canony. Música: Emilio Kauderer