Premios María Guerrero: los galardones que otorga la Asociación de Amigos del Teatro Cervantes dio a conocer a sus ganadores

escuchar

En una animada ceremonia que se realizó este miércoles por la tarde en la sala mayor del Teatro Nacional Cervantes, la Asociación Amigos del histórico recinto entregó los Premios María Guerrero a lo mejor de la actividad escénica, concedidos desde 1985 en honor a la destacada actriz española que inspiró la construcción del teatro ubicado en Libertad y Av. Córdoba. Cabe recordar que dichos lauros habían dejado de entregarse en 2018 debido a razones sanitarias y a cambios en la comisión directiva de la asociación; por ese motivo, l a reanudación de la ceremonia anual fue vivida como un verdadero acontecimiento por la comunidad teatral que colmó tanto la platea como los palcos del recinto y acompañó con aplausos y algarabía cada instancia del evento.

El nuevo jurado encargado de seleccionar a los ganadores está compuesto por quince miembros, entre los que se encuentran varios representantes de la Comisión Directiva de ATNC, uno de la Dirección General del TNC, y diversos críticos e investigadores especializados de reconocida trayectoria en el campo teatral de Buenos Aires. La estatuilla del Premio María Guerrero fue diseñada en esta ocasión por la arquitecta y escultora Natalia Abot.

Este año fueron más de 120 los artistas que estuvieron nominados en 19 categorías, entre ellas las de Dirección, Dramaturgia, Actuación protagónica y co-protagónica, Actuación de reparto, Actuación Revelación, Actuación Unipersonal, Adaptación, Traducción, Escenografía y Diseño espacial, Iluminación, Vestuario, Realización audiovisual/multimedial, Fotografía, Instituciones, Teatro de Títeres y objetos, Teatro para las Infancias y Adolescencias, Danza y Artes del movimiento, Música y Espectáculo internacional. En algunos casos los rubros llegaron a tener multinominados (por ejemplo, 7 en Dirección, 11 en Actuación de reparto y en Actuación Unipersonal, y 13 en Actuación Protagónica/co-protagónica) y en 4 de ellos 2 ganadores: en Revelación, Actuación Unipersonal, Actuación de reparto y Actuación Protagónica/co-protagónica.

Pompeyo Audivert se impuso como Actor Protagónico y por la Adaptación de Habitación Hamlet pepe mateos

La ceremonia fue conducida por los actores, dramaturgos y directores Matías Milanese y Federico Lehmann, creadores de Los Pipis, la compañía teatral que se caracteriza por generar propuestas disruptivas y con humor, de gran llegada entre el público joven. Empezaron bailando sobre el escenario (mientras los invitados se ubicaban en sus butacas), luego fueron enumerando a algunos de los nominados y premiados y terminaron socializando con el público desde distintos sectores de la sala. La apuesta de los organizadores en contratar a la dupla (que vino acompañada del elenco de su último espectáculo, Las jóvenes promesas, y sumó así algunos momentos de entretenimiento puro) contrastó –para bien– con el peso de la historia del recinto, en un diálogo entre el pasado y el presente de las artes escénicas muy interesante .

A lo largo de la hora y cuarenta minutos que duró la entrega se suscitaron algunos momentos dignos de destacar, como cuando la coreógrafa Diana Szeinblum (ganadora en el rubro Danza y Artes del Movimiento) señaló que su espectáculo, ofrecido oportunamente en esa misma sala, había sido el primero de su especie en los 100 años del Teatro Nacional Cervantes. “Sería fantástico que de ahora en más esto se repitiera y, es más, que hubiera un cupo anual para producciones de danza en este recinto”, señaló. En concordancia, cuando Emiliano Dionisi le tocó ofrecer su discurso (luego de alzarse con el trofeo en el rubro Teatro para las Infancias y Adolescencias, por un espectáculo ofrecido en otra sala oficial, la del Teatro San Martín) sostuvo: “ Estaría bueno que el teatro para las familias no esté restringido a las dos semanas de las vacaciones de invierno y que, en cambio, ocupe un lugar importante en las carteleras todo el año ”. A su turno, las hermanas María y Paula Marull (grandes ganadoras de la noche por Lo que el río hace, junto al otro gran vencedor, Pompeyo Audivert por Habitación Macbeth) protagonizaron el momento más desopilante de la velada cuando primero agradecieron a la comunidad teatral presente (“porque son nuestra verdadera familia”, dijeron) y luego tuvieron que desdecirse ante los reproches provenientes del fondo de la sala de sus familiares.

Mauricio Kartun, ganador del premio a la trayectoria Soledad Aznarez - La Naci—n

Luego de la entrega de tres reconocimientos especiales (a Espacio Callejón y al Grupo de Teatro Catalinas Sur, por sus 30 y 40 años de vida respectivamente, y a los empresarios Carlos y Tomás Rottemberg por mantener en pie la sala privada más antigua de Latinoamérica, el Teatro Liceo), la ceremonia concluyó con la entrega del merecidísimo premio a la Trayectoria. El galardón fue para Mauricio Kartun, dramaturgo, director y maestro de autores de excelencia, que a lo largo de 50 años de trayectoria ha escrito 25 obras (entre originales y adaptaciones), entre ellas El niño argentino, El partener, La Madonnita, Ala de criados, Terrenal, La vis cómica y Salvajada, que hoy se viene representando a sala llena en el Cervantes.

A continuación, todos los premiados, rubro por rubro:

DIRECCIÓN

Claudio Martínez Bel, por Olvídate del matadero

DRAMATURGIA

María Marull y Paula Marull, por Lo que el río hace

ACTUACIÓN PROTAGÓNICA/CO-PROTAGÓNICA

Pompeyo Audivert, por Habitación Macbeth

Lorena Vega, por Las cautivas

ACTUACIÓN DE REPARTO

Lucía Adúriz, por Luntai y Pampa escarlata

Mariano Saborido, por Lo que el río hace

ACTUACIÓN REVELACIÓN

Gabi Parigi, por Consagrada

Julián Ponce Campos, por Los finales felices son para otros

ACTUACIÓN UNIPERSONAL

Pablo Finamore, por Olvídate del matadero

Miriam Odorico, por Una

ADAPTACIÓN

Pompeyo Audivert, por Habitación Macbeth

TRADUCCIÓN

Giampaolo Samá, por Una

ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO ESPACIAL

Micaela Sleigh, por Los finales felices son para otros, La Gran Renuncia, Las manos sucias,

Conurbano cotidiano y La vida sin ficción

ILUMINACIÓN

Horacio Chino Novelle, por Habitación Macbeth

VESTUARIO

Magda Banach, por Las cautivas y Vassa

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL/ MULTIMEDIA

Lucio Bazzalo, por La Era del Cuero, Fuck Me, La última Bonaparte y Pablo Rotemberg: Lecture on Nothing

FOTOGRAFÍA

Carlos Furman, por Vassa, El rayo verde y Lo que el río hace

TEATRO DE TÍTERES y OBJETOS

Luciano Mansur (actuación titiritera), por Proyecto Frankenstein

TEATRO PARA LAS INFANCIAS y ADOLESCENCIAS

Emiliano Dionisi (autoría y dirección), por Sueño y Recuerdos a la hora de la siesta

DANZAS Y ARTES del MOVIMIENTO

Diana Szeinblum (coreografía, dramaturgia y dirección), por Obra del Demonio -

Invocación XI Bausch

MÚSICA

Claudio Peña (música original e interpretación), por Habitación Macbeth

TRAYECTORIA

Mauricio Kartun

ESPECTÁCULO INTERNACIONAL

La batalla de los ausentes, La Zaranda

PREMIOS ESPECIALES

Espacio Callejón (30 años)

Grupo de Teatro Catalinas Sur (40 años de teatro comunitario 1983-2023)

Carlos y Tomás Rottemberg por el Teatro Liceo, la sala privada en actividad más antigua de Latinoamérica

INSTITUCIONES

Teatro Rodolfo Funke de Tornquist (100 años)

Temas Teatro Cervantes