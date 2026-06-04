Por qué se levantó la temporada de La revista del Cervantes: versiones cruzadas

El sorpresivo final de temporada del espectáculo La revista del Cervantes, el tanque producido con gran éxito de público y crítica del Teatro Nacional Cervantes, hizo que aquel montaje dominado por plumas, dorados, números musicales y monólogos políticos pasara a una fase dominada por nubarrones, rumores y descontentos.

Como consignó LA NACION hace tres semanas, el domingo 19 de abril el teatro que depende del gobierno nacional informó que las funciones quedaban suspendidas. La explicación oficial fue que la maquinaria del disco giratorio central de 12 metros de la sala que se usaba para este gran montaje necesitaba tareas de mantenimiento. En esa misma información oficial se sostenía que el espectáculo volvería a escena a partir del 10 de mayo. Pero durante la misma semana que debía reponerse hasta su gran despedida prevista para mayo, todo cambió rotundamente: “Debido a tareas de mantenimiento en el escenario principal del Teatro todas las restantes funciones quedan canceladas”, se informó por las redes sociales. Para el numeroso elenco compuesto por unos 50 actores, músicos y bailarines de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea fue un duro golpe toparse con una despedida de este tipo de cara a un espectáculo que tenía todas sus entradas vendidas.

Con el correr de las horas, por lo bajo, comenzaron a circular otro tipo de rumores vinculados con supuestos actos de censura por comentarios de actualidad que habrían agregado Marco Antonio Caponi, en su papel de Tato Bores, o Sebastián Suñé, como Enrique Pinti, en sus respectivos monólogos. Al parecer, las autoridades del Cervantes le habrían solicitado al elenco que no incorporara frases referidas al contexto social y político.

Este lunes, la Asociación Argentina de Actores y Actrices envió una carta al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y al director y subdirector del Cervantes, Gonzalo Demaría y Cristian Scotton, respectivamente. En dicha misiva solicitan explicaciones oficiales de las razones que motivaron el levantamiento de la temporada de La revista del Cervantes. “Es nuestra gran preocupación que esta medida haya sido generada en un marco de censura, al advertir que el contenido de algunos monólogos de la obra conlleva críticas políticas que, por otra parte, son características del género y esenciales en el homenaje a la revista porteña, objetivo del proyecto”, añaden.

Ayer, LA NACION solicitó a las autoridades del Cervantes una respuesta frente a lo planteado por Actores. “La decisión de terminar la puesta en escena antes de su final pactado para el 31 de mayo estuvo motivada por razones estrictamente técnicas vinculadas al mantenimiento de la infraestructura escénica del Teatro Nacional Cervantes”, comienza la respuesta oficial que culmina de la siguiente forma: “Resulta incorrecto asociarla a criterios vinculados con el contenido artístico de la obra o con interpretaciones de otra naturaleza”.

Como parte de la explicación repasan que el espectáculo se había estrenado en mayo de 2025 y que tenía previsto inicialmente una temporada hasta agosto. A raíz de la respuesta positiva del público, su permanencia en cartel fue extendida en dos oportunidades. En ese tránsito es que se detectaron problemas técnicos en el disco giratorio.

En riguroso off, algunos exintegrantes del espectáculo consignan que ya venían percibiendo situaciones extrañas por fuera de lo artístico antes del abrupto final de la temporada. Una noche estaban en la previa a una función cuando leyeron en la cuenta de Instagram de Cefielli que La revista del Cervantes iba a ser parte de la temporada de verano en Mar del Plata con un “nuevo y renovado gran elenco”. El anuncio venía acompañado con imágenes del, ahora, viejo elenco. La noticia no cayó de la mejor manera. De todos modos, hicieron la función.

Ante el pedido de mayor información, habrían tenido una reunión con las autoridades del Cervantes. Al parecer, las decisiones sobre la nueva etapa del montaje no se habían tomado en el histórico edificio de Córdoba y Libertad, sino que todo se definía en el despacho de Cifelli. En paralelo, el funcionario a cargo de Cultura ya había salido a la búsqueda de salas en la ciudad balnearia teniendo en cuenta los requisitos escenotécnicos hasta que pactó la mudanza para fin de diciembre en el Roxy de Mar del Plata.

La semana que debería haberse retomado las funciones, Cifelli volvió a las redes sociales. “Hoy cerramos una etapa con orgullo, pero abrimos otra todavía más emocionante: La revista del Cervantes, ¡se va a la temporada de verano de Mar del Plata!", señaló. Y señalaba: “El Cervantes vuelve a hacer historia. Y esta historia recién empieza”. Al mismo tiempo a los integrantes del elenco les llegaba un correo electrónico de las autoridades de la sala anunciando la cancelación definitiva del espectáculo.

“Merecía” otro final

Algunos integrantes del elenco sospechan que el problema con el disco no fue el detonante de la decisión de levantar la temporada. Al parecer, y más ante momentos clave de la agenda política, hubo expresiones referidas a la coyuntura que habrían despertado la alarma de algunos funcionarios. Ya con la interrupción de la temporada confirmada, Mónica Antonópulos, que en el montaje hacía de un ángel, se expresó en una historia de Instagram: “Al público hermoso que me escribe que compró su entrada para la revista, comparto su enojo y aclaro que todo el elenco artístico también fuimos informados de la misma manera”, apuntó.

En otro posteo, la actriz se refirió a la versión de que la obra llegará a Mar del Plata que, al parecer, no contará con la misma cantidad de artistas en escena. “A los que preguntan por la temporada 2027, ninguno fue convocado y estará en la temporada 2027, que informaron por redes. Nada tenemos que ver con ese anuncio. Lamentamos tanto como ustedes no darle el fin que merecía tan hermoso proyecto”, señaló.

Mónica Antonópulos en una de las tantas escenas de La revista del Cervantes Gustavo Gorrini

Así fue que la misma semana que debían reponer el espectáculo que fue motivo de orgullo para la administración de Cefelli como de las autoridades del Cervantes, el numeroso elenco de La revista... tuvo que ir a camarines a retirar sus pertenencias. Fue el cierre menos pensado para un espectáculo dominado por el brillo, por las plumas, por lo glamoroso.

Al cierre de esta nota, las autoridades del Cervantes no respondieron a LA NACION si el disco giratorio había sido arreglado; tampoco aportaron novedades sobre las presentaciones del espectáculo de Nacha Guevara y Alberto Favero que fueron suspendidas a pocos días del debut mientras La revista del Cervantes todavía estaba en cartel.