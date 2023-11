escuchar

Desde que irrumpió en la televisión siendo apenas una adolescente, Soledad Silveyra se convirtió en una estrella. Y, como suele ocurrir con las estrellas, sus vidas privadas despiertan tanto interés como sus hitos laborales. A pesar de estar acostumbrada a hablar con naturalidad y sinceridad sobre su intimidad, este sábado la actriz se mostró algo molesta por la repercusión de su nuevo romance.

Soledad Silveyra y su nuevo amor, José Luis Vázquez, argentino radicado en Brasil

“ ¡Me armaron un flor de lío! Él no es un hombre acostumbrado a esto. Le hicieron una invasión a su vida privada. Y, además, lo hacen pasar por rico y no es rico, no es un hombre de plata”, aclaró la protagonista de Campeones en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. “Él” es José Luis Vázquez, un argentino que desde hace varios años vive en Brasil y al que Silveyra conoció recientemente en un viaje que realizó con un grupo de amigas a aquel país.

Sin embargo, tras el descargo, volvió a abrir su corazón: “Estoy atravesando una muy linda etapa, porque a esta edad ya estoy jubilada y, además, soy abuela. Entonces, hace un tiempo dije: ‘¡No! Ahora mi prioridad son mis nietas, mis nietos’. Pensaba que la vida ahora era otra cosa, y cerré. Y ahí apareció una luz, que vamos a ver si llega al final del túnel”.

Sobre su presente, la actriz reveló: “Había dejado de pensar en que podía ocurrirme algo así. Me pone muy contenta. Después de haber estado sola durante 10 años, estoy con alguien a distancia y, además, puedo también dedicarme a lo mío . Él es un ser humano contenedor, amoroso, la educación hecha hombre. Es muy buena gente y eso es lo más lindo de todo”, aseguró.

Tras 10 años de soltería, Soledad Silveyra volvió a apostar por el amor XAVIER MARTIN/ AFV

La actriz se vio “obligada” a hablar sobre su nueva relación luego que los programas de chimentos dieran la primicia. Fue la periodista Nancy Duré quien reveló la noticia durante la última emisión de Socios del espectáculo. “En octubre, Solita viajó a Buzios, Brasil, invitada por amiga”, comenzó relatando. “Fueron a comer al mejor restaurante del lugar y ahí se encontró con él”, explicó.

Si bien Vázquez es argentino, está radicado en Brasil desde hace 40 años. “Él tuvo matrimonios con personas importantes. Ahora está con Solita”, aseguró la panelista, que también contó cómo fue el comienzo del romance entre ambos: “ Inmediatamente hubo un flechazo ; él se llama José Luis Vázquez y tienen la misma edad”, añadió sobre el nuevo dueño del corazón de la actriz.

Además de dar la noticia, en el programa de eltrece compartieron la primera imagen de la pareja, en donde se los ve muy sonrientes y tomados de la mano, luciendo atuendos veraniegos.

Los amores de Solita

Hace un tiempo, la actriz había asegurado que, si bien extrañaba tener un compañero de vida, no quería volver a enamorarse. “Estoy soltera hace mucho tiempo, después de uno que me dejó dada vuelta, no estoy interesada en conocer a nadie. Aunque no te niego que a veces extraño (…). Hay momentos en que necesito el abrazo de un hombre”, confesó en enero de 2022 durante una entrevista en Es por ahí (América). Allí también reveló qué tiene que tener una persona para seducirla: “ Que me haga reír es fundamental. Que sea inteligente . A mí me gusta mucho la política, todo lo social; he tenido parejas que tenían que ver con eso”, señaló en clara referencia a sus pasadas relaciones con Miguel Ángel Solá, Chacho Álvarez y Hernán Lombardi.

“Cuando me separé de José [Jaramillo], del que estuve casada entre los 18 y los 28, tuve varios romances en Mar del Plata, sí, también algunos reencuentros e hice cosas increíbles.... Siempre con actores”, reveló en una entrevista con LA NACION tiempo atrás. Allí, reveló cómo fue su romance con Solá, a pesar de que reconoció que el actor le prohibió en algún momento que siga nombrándolo. “Una vez, yo estaba caminando por los pasillos de Canal 13 con Antonio Gasalla y de golpe pasó él y me llevó puesta. ¡Me pecheó! Me acuerdo de que Antonio me dijo: ‘¿Pero qué le pasa a este con vos?’ Nosotros ya habíamos salido... Luego tuvimos un encuentro en Buenos Aires y por último, un reencuentro en Mar del Plata. Nos habíamos conocido en Villa Carlos Paz, durante una temporada teatral. Él pasaba remando en kayak y La China [Zorrilla] me decía: ‘Cómo rema este pibe por vos’. Luego, empezó a enviarme poemas a través de ella. Lo nuestro fue una gran pasión; por él me separé de Jaramillo. Duró poco, solo dos años, pero fue sin dudas una gran pasión”, contó.

En aquella nota, la actriz también aseguró que siempre le gustaron los hombres mayores. “Yo tuve hombres muy inteligentes al lado mío, en general siempre más grandes, y hoy... Con todo respeto a los señores mayores, ¿qué tendría que tener yo ahora?, ¿uno de 80 años? Los de 70 están con las de 50, los de 50 están con las de 20... Entonces no me queda demasiado para elegir, no tengo mercado. Un poco más y no están vivos (risas). Por eso dejé de mirar”, aseguró.

