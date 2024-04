Taquilla teatral: la comedia recientemente estrenada que llegó para destronar a los tanques de calle Corrientes

Escuchar

El fenómeno, de algún modo habrá que llamarlo, de Mejor no decirlo se venía venir; pero las últimas estadísticas de movimiento de público de la cámara que congrega a dueños de teatros y productores del circuito comercial de Buenos Aires lo confirman esta vez con una solidez más que contundente. La obra que protagonizan Mercedes Morán e Imanol Arias, con dirección de Claudio Tolcachir, lidera tres de las cuatro ratings que semanalmente da a conocer Aadet: el que hace referencia a la recaudación, al de cantidad de espectadores y el referido a valor promedio de las entradas. Solamente aparece en segundo puesto en el que da cuenta del porcentaje de ocupación de sala pero, vale aclarar, solo aparece superado por un espectáculo de stand up, el de Homero Pettinato, que realizó una única función semanal y no las 7 que realizó la semana pasada Mejor no decirlo. De paso, fue la obra que hizo mayor cantidad de funciones entre las 10 más vistas.

Antes semejante demanda en tiempos en el que el circuito comercial de teatro este año perdió 24 por ciento de sus espectadores en comparación al primer trimestre de la temporada pasada, la producción de Paseo La Plaza junto al elenco están analizando extender la temporada más allá de las 10 semanas inicialmente previstas. En lo que hacer cantidad de espectadores, la comedia de la francesa Salomé Lelouch supera a otros tanques como Tootsie, la comedia que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo que lleva más de 220 mil espectadores en dos temporadas; a Bossi Live Comedy, el espectáculo de Martín Bossi que se mudó del Astral al Metropolitan y viene de cerrar su ciclo en Mar del Plata liderando la taquilla; y a Legalmente rubia, la comedia musical que encabeza Laurita Fernández junto a Costa, Mario Pasik, Federico Salles y Santiago Ramundo, que es otro de los platos fuertes de la actualidad.

Imanol Arias y Mercedes Morán en Mejor no decirlo smwpress

Los tres montajes mencionados ocupan, en orden, el listado de las obras con mayor cantidad de público la semana pasada. Sin embargo, la obra en cuestión lidera la tabla, aunque se presente en una sala como la Pablo Neruda, del Complejo La Plaza, que tiene 520 localidades frente a los 1.100 del Lola Membrives -en donde va Tootsie- y las 900 butacas del Metropolitan, copada por Bossi. Desde el Paseo La Plaza lanzaron las Plateas Premium VIP, entradas para las mejores ubicaciones del teatro y que incluyen el acceso bonificado a la sala VIP a un costo de 35 mil pesos, mientras que mantendrán 50 butacas por función a 17.000 pesos, el precio más económico del espectáculo con el promedio de valor de entradas más elevado (como referencia, los tickets para Tootsie van de 15.000 a 26.000; o los de Legalmente rubia, de 10.000 a 25.000).

El estreno de En otras palabras, con Andrés Gil y Gime Accardi, se ubicó como uno de espectáculos que mejor convocatoria de público

En el registro de la semana pasada, el top ten se completa con En otras palabras, la obra que se acaba de estrenar que protagonizan Gimena Accardi y Andrés Gil, con dirección de Nicolás Vázquez; Lo que el río hace, la obra escrita y dirigida por Paula Marull y María Marull que, desde su estreno en septiembre de 2022 en la sala Cunill del Teatro San Martín, no para de sumar nuevos públicos; Escape Room, con Benjamín Rojas, Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez; Los mosqueteros del rey, con Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal que hizo una excelente temporada en Carlos Paz; Reverso, la obra que protagonizan Carla Peterson y Marco Antonio Caponi que es una apuesta por fuera de cierto manual de estilo de la escena comercial; y cierra Sean de Termos y Mabeles, con Ariel Tarico y David Rotemberg.

En el circuito alternativo, la obra Muerde -con Luciano Cáceres, dirigido por Francisco Lumerman- es otra de las figuras difíciles al momento de conseguir entradas PRENSA Y DIFUSIÓN Carolina Alfonso

Por fuera del circuito comercial, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, la obra Medida por medida (la culpa es tuya), la propuesta de Gabriel Chamé Buendía, viene poniendo el cartelito de entradas agotadas en el Teatro Sarmiento; y Cyrano de Bergerac, con Gabriel Goity y un numeroso elenco, ronda el 90 por ciento de ocupación de la sala Martín Coronado, del Teatro San Martín. Y como botón de muestra del circuito alternativo, Muerde, ese potente texto escrito y dirigido por Francisco Lumerman y protagonizado por Luciano Cáceres, también suele agotar las localidades en el Moscú Teatro, de Villa Crespo (que, claro, no tiene la cantidad de butacas de las salas comerciales). La convocatoria de público de la obra que protagoniza quien al mismo tiempo forma parte de El beso, la comedia más vista en Mar del Plata en la que comparte escenario con Luciano Castro, Mercedes Funes y Mónica Antonópulos, hará que desde mayo pase a Timbre 4, la sala de Claudio Tolcachir.