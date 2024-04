En otras palabras: un mundo desolado que se transforma con la potencia de la música y el afecto

Escuchar

Autor: Matthew Seager. Dirección: Nico Vázquez. Intérpretes: Gime Accardi, Andrés Gil. Vestuario: Vanesa Mascolo. Escenografía: Tato Fernández. Iluminación: Mariano Demaría. Sala: Metropolitan, Corrientes 1343. Funciones: viernes, a las 19, sábados, a las 18.30 y 10.15, domingos a las 19. Duración: 70 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

El dramaturgo y actor ingles Matthew Seager estrenó En otras palabras (In Other Words) en 2017 en The Hope Theatre, de Londres, una producción dirigida entonces por Paul Brotherston, donde el autor asumía el rol masculino de la trama. La obra se repuso en 2023.

El proyecto dramatúrgico fue producto de una residencia destinada a artistas emergentes realizada en el teatro Lyric Hammersmith. El creador había trabajado dictando talleres para personas con demencia y allí descubrió cómo ciertos temas musicales les permitían a los enfermos conectarse con algunos aspectos de sus cuestiones personales.

Si bien la historia que se narra en la pieza es pequeña en su estructura formal, posee dos personajes muy entrañables y una situación general extremadamente conmovedora. Juana y Abel se conocen en una fiesta en la que se celebra el cumpleaños de un amigo común. Mientras bailan, van comenzando a dar cuenta de sus mundos privados. La relación, con el tiempo, se va fortaleciendo y empiezan a vivir juntos.

Construyen una relación matrimonial muy intensa en la que hasta logran sortear los pequeños defectos de cada uno y siempre lo hacen con extrema ternura. En Abel comienzan a manifestarse pequeñas señales de la enfermedad de alzhéimer, las que con el correr de los años se irán agudizando.

Gimena Accardi y Andrés Gil protagonizan En otras palabras, una historia dura acerca de una pareja afectada por la enfermedad

Ese deterioro personal irá modificando no solo la cotidianeidad de la pareja sino que hará que Juana juegue los roles de esposa, amiga piadosa, enfermera, en el marco de una situación que no puede controlar, mientras interiormente va descubriendo que la felicidad que mantuvieron durante muchos años va desapareciendo.

En los momentos más duros, cuando Abel ni siquiera la reconoce, Juana apela a una canción, Fly me to the moon, interpretada por Frank Sinatra , un tema emblema para ambos y cuya letra él aún puede apenas balbucear. Mientras lo hace, su rostro expresa una felicidad notoria.

La dirección de Nico Vázquez es muy minuciosa a la hora de poner en valor cada una de las situaciones por las que van atravesando los personajes. Comienza haciendo crecer la trama en un juego de comedia que poco a poco va desapareciendo e ingresa lentamente en un campo dramático donde ambos intérpretes (Gime Accardi y Andrés Gil) deben ir modificando el perfil de sus personajes que, además, se van volviendo mayores. Y lo hacen exponiendo muy buenos resultados.

Accardi, en el rol de Juana, demuestra con mucha creatividad la difícil realidad que va modificando su día a día. Hay momentos en los que necesita estallar porque no soporta ver el deterioro de su marido, pero su amor por ese hombre es tanto que sabe contenerse en el momento justo y encontrar la salida perfecta para que la relación de ambos se fortalezca, aunque el dolor que siente la desestructure continuamente.

Andrés Gil, por su parte, va exponiendo su desgaste físico de forma muy singular. Trabaja su energía de modo tal que su cuerpo y su voz llegan a transformase notablemente hasta convertirse en un ser desangelado. Su mente ya no recuerda nada de lo que ha sido su vida y no sabe quién es esa mujer que lo acompaña.

En otras palabras es una experiencia sumamente sensible, que atrapa al espectador de inmediato y lo traslada a un mundo muy desolado, que los intérpretes logran convertir en un momento muy amoroso.