escuchar

Ya en la lejana temporada de 2004, Javier Daulte estrenó en el Teatro Sarmiento, que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires, el espectáculo Nunca estuviste tan adorable, con la gran María Onetto, Guillermo Arengo, Mirta Busnelli y Luciano Cáceres, entre otros. En perspectiva, quizás haya sido el primero montaje de este tipo en mudarse a la escena comercial. A partir de ese mojón, fueron muchas las obras alternativas que se pasaron a las grandes marquesinas de la avenida Corrientes. Más cerca en el tiempo, están los casos de Tarascones, de Ciro Zorzoli y de Petróleo, del grupo Piel de Lava. O, en la actualidad, es el caso de El brote, de Emiliano Dionisi, que luego de agotar localidades en el Teatro del Pueblo se presenta en el Maipo.

Pero hay una obra que marca un hito en la cartelera porteña en este traspaso de un circuito a otro. Se trata de Lo que el río hace, la obra escrita y dirigida por Paula Marull y María Marull interpretada por ellas mismas junto a William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli. Atravesada por la pandemia, que trastocó lo planificado, recién se pudo estrenar en la sala Cunill Cabanellas del San Martín, en septiembre de 2022. Allí hicieron temporada hasta abril, siempre agotando localidades. En función de las excelentes críticas, de los comentarios de amigos, de la trayectoria de las dos creadoras y, seguramente, del maravilloso viaje poético que propone esta historia que transcurre en el pueblo de Esquina, Corrientes, varios productores intentaron tentar a las hermanas Marull para que fueran a sus salas. Ellas apostaron por el teatro Astros. En definitiva, una sala que, como el Metropolitan, el Maipo o el Picadero, suele programar espectáculos gestados bajo la lógica de la escena alternativa.

Lo sorprendente de todo esto es que, según datos estadísticos de Aadet, la obra de las hermanas Marull ya está en el segundo lugar entre los títulos con mayor cantidad de espectadores de la semana pasada. De este modo, desplazaron del podio a obras nacidas en el circuito de la avenida Corrientes.

Paula y María Marull el lunes, en la entrega de los diplomas de los Premios ACE, de donde se fueron con 12 diplomas por Lo que el río hace, la obra que parte como favorita entre los ternados Gerardo Viercovich

Como es costumbre desde su estreno, Tootsie, la obra de Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, que se despide el domingo, lidera el ranking de los espectáculos más vistos. Pero por primera vez, apareció en el segundo lugar esta trama de una mujer (interpretada por las hermanas Marull, quienes se turnan para narrar y actuar) que vuelve desde Buenos Aires a Corrientes para intentar arreglar unos papeles de la herencia de su padre. Una mujer que confiesa que lo que pasa en su vida no le importa a nadie, la misma mujer que se emociona con la música de Antonio Tarragó Ros y a la que otro entrañable personaje le dice a esta señora que si “no se soporta no le eche la culpa al río”. La obra se presenta de miércoles a viernes, y los sábados hacen dos funciones. No es fácil conseguir entradas para una sala de 500 localidades (más del doble de cuando se presentaba en la Cunill Cabanellas). Ya la vieron más de 35.000 espectadores. Seguramente, serán muchos más.

En este tiempo han sucedido cosas extrañas para un montaje de este tipo. Se acercan a ver la obra muchos correntinos conocedores de cada una de las referencias de la obra, que se sientan junto a Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia o José Sacristán, por nombrar espectadores famosos. Pero también políticos, economistas o empresarios como María Eugenia Vidal, Martín Redrado, Alfonso Prat-Gay, Eduardo Eurnekián o Martín Lousteau. Todo este vecindario tan ecléctico de espectadores decidieron ser parte de esta verdadera gema de la cartelera que continuará en el Astros hasta fin de noviembre y que, todo indica, volverá en marzo (por ahora, no concretaron que se presente en un teatro de la provincia de Corrientes aunque, tal vez, esta historia tan ligada al río Paraná termine desembarcando en Mar del Plata).

Desde el momento de su estreno, la obra obtuvo el premio Talía, que otorga la Academia de las Artes Escénicas de España al mejor espectáculo latinoamericano de 2023; también el Trinidad Guevara y doce nominaciones al ACE, lauros que se entregarán a fin de año. El boom de las hermanas Marull tiene sus efecto derrame: en 2015, María Marull estrenó La pilarcita en El Camarín de las Musas. Pasaron ya ocho años de su estreno a sala llena, y continúa presentándose los viernes: lleva más de 600 funciones y 40.000 espectadores. Tampoco es fácil conseguir entradas para verla.

Luego de Tootsie y Lo que el río hace, se ubicaron Piaf, Parque Lezama, Brujas, Los Bonobos, Votemos, Los mosqueteros del rey y el montaje de Fuerza Bruta. En el medio de estos títulos, aparece esta trama que logra una ocupación de sala que ronda el 90 por ciento. Aunque todo se trate de una historia chiquita, pueblerina y de decidido tono biodramático no para de sumar fieles en una sala como el Astros que, en otros tiempos, fue uno de los templos sagrados de los espectáculos de revista como de grandes figuras del rock nacional.

Por la lógica propia de la pandemia, antes de su estreno en el San Martín la obra tuvo su versión audiovisual que se presentó en el ciclo Modo híbrido CTBA

Ante la despedida de Tootsie, ¿será que esta obra tan por fuera de la lógica del circuito comercial liderará la tabla? Todo es posible para Lo que el río hace. Esta historia que transcurre en un pueblo correntino en medio de la Fiesta Nacional del Pacú no para de sumar espectadores.

.