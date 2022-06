Taquilla teatral: Números puestos, gran arranque del Politeama y el curioso fenómeno de Peter Lanzani

El último registro de audiencias porteño que todas las semanas da a conocer Aadet, la cámara que congrega a dueños de salas y productores de la escena comercial, da cuenta de una marcada preferencia en lo que hace a los tres espectáculos con mayor cantidad de público. Inmaduros, la comedia que protagonizan Adrián Suar, Diego Peretti y Patricia Echegoyen, sigue liderando el ranking. Estrenado a principios de año, la propuesta que dirige Mauricio Dayub es, por otra parte, la que también lidera el ranking por el porcentaje de ocupación de sala. La semana pasada como la anterior, las mil butacas del El Nacional Sancor Seguros estuvieron ocupadas en un 99 por ciento. El cartel de “no hay más localidades” suele colgar en las boleterías de la sala.

Detrás de este éxito suelen alternarse dos obras: El método Moldavsky, que se presenta en el Apolo; y Kinky Boots, que va en el Astral. El primero, a cargo de “el top, top, del humor”, según se promociona al espectáculo que encabeza Roberto Moldavsky, retornó a la cartelera porteña luego del éxito que obtuvo en Mar del Plata durante la temporada de verano. Mientras tanto, Kinky Boots, el musical que protagonizan Martín Bossi, Fer Dente y Laura Fernández y que cuenta con dirección de Ricky Pashkus retomó la temporada después de su accidentando estreno en enero de 2020. Más allá de su pasado, a juzgar por las estadísticas de estas dos últimas semanas este musical de Harvey Fierstein y Cyndi Lauper que pone el foco en temas de identidad claramente es otra de las preferidas por parte del público de Buenos Aires. Es muy común ver los fines de semana largas colas en la puerta del Astral que esperaran para presenciar esta gran producción.

Curiosidad 1: La verdad, con Agustín Sierra y Candela Vetrano, aunque afrontó el desafío de abrir un teatro nuevo, el Politeama, figura como uno de los espectáculos con mayor cantidad de público según las estadísticas de la semana pasada

Los tres montajes mencionados están realizando entre cinco y siete funciones semanales. En ese aspecto, no hay marcadas diferencias entre los que suelen subirse al podio entre los espectáculos favoritos del circuito comercial. Pero en lo que hace al valor de las entradas el panorama es más variopinto: los tickets más económicos para ver tanto Inmaduros como Kinky Boots oscilan entre 1750 y 2000 pesos, respectivamente; mientras que para el show que protagoniza Moldavsky los entradas más económicas son de 3000 pesos. La comedia musical con las drag queens en escena como el show del “top, top del humor” son los que tienen el precio promedio de entrada más elevado de la cartelera actual.

Los cinco primeros puestos entre los espectáculos con mayor cantidad de espectadores se completan con Los bonobos, la comedia que protagonizan Campi, Peto Menahem, Osqui Guzmán y Lizy Tagliani, que se presenta en el Lola Membrives y La verdad, la comedia con Agustín Sierra, Candela Vetrano, María del Cerro y Tomás Fonzi que se estrenó hace pocas semanas en el nuevo teatro Politeama, el emprendimiento de Juan José Campanella y sus socios de 100 Bares. Instalar un espectáculo en el mapa de las preferencias de público siempre es un desafío. Hacerlo en un teatro nuevo, todo indica que es un doble desafío. Sin embargo –los números así lo demuestran– en muy poco tiempo tanto la sala como esta nueva versión de esta probada comedia se ganaron un lugar en las competitivas aguas del teatro comercial.

Curiosidad 2: aunque Las cosas maravillosas, con Peter Lanzani, se presente los lunes y martes, es una de las propuestas que está logrando mejor porcentaje de ocupación de sala que, en este caso, es el mismo escenario Ricardo Pristupluk - La Nacion

De reparar en lo que hace al porcentaje de ocupación de salas surge otra curiosidad. El listado que encabeza Inmaduros es seguido tres propuestas por fuera del formato de las comedias o los musicales: Las chicas de la culpa, con Malena Guinzburg; Mellera Lauriente, el stand up de Luciano Mellera y Lucas Lauriente; y Las lindas también leen, otro espectáculo de similares características con Charo López y Noelia Custodio. Pero este otro top five se cierra con Las cosas maravillosas, la obra de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe que interpreta Peter Lanzani, que decididamente circula por fuera de cierto manual de estilo de la escena de la avenida Corrientes. Por lo pronto, se presenta los lunes y martes, algo así como la banda negativa de la cartelera teatral. La maravillosa ceremonia a cargo de este clown de las emociones tiene lugar en el escenario del Multiteatro Comafi. Por lo cual entran menos espectadores de lo que se pueden ubicar en la sala con una puesta convencional. Y aunque se trate de un tipo de producción que no reproduce ciertos modelos de la escena comercial, la semana pasada Las cosas maravillosas tuvo un 95 por ciento de su platea ocupada. Algo huele bien en Buenos Aires.