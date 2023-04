Taquilla teatral: Tootsie sigue a paso firme e Inmaduros se despide en un fin de semana largo con la mayor cantidad de espectadores desde 2017

escuchar

El fin de semana largo dejó algunos datos interesantes en lo que se refiere a movimiento de público en el circuito comercial porteño. En diálogo con LA NACION analiza la situación Sebastián Blutrach, presidente de Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de sala del sector. “En comparación a 2019, que no fue bueno, hubo mayor cantidad de espectadores que aquella temporada prepandémica. La particularidad es que hubo menos funciones que hace cuatro años. Con lo cual se puede llegar a decir que a todos nos fue un poco mejor. En teatro, cuando hay una aumento de espectadores, más allá de la situación económica, tiene que ver con las propuestas. Desde esa perspectiva, hay obras que vienen traccionando muy fuerte como son el caso de Tootsie, la despedida de Adrián Suar con Inmaduros o la obra de Martín Bossi. Y Fuerza Bruta, colectivo que ya le ha ido muy bien en otras temporadas. El movimiento durante Semana Santa confirma a Buenos Aires como un polo cultural teatral muy fuerte en el que juega de manera importante tanto el turismo del interior del país como los espectadores que vienen de Chile y Uruguay”, destaca el dueño de la sala El Picadero. Según el informe de Aadet, durante los días pasados se reportó un promedio de espectadores por función notoriamente más elevado que los años anteriores.

“Por otra parte, lo que me parece importante de destacar es lo rápido que salimos de la época de pandemia y que, a pesar de los problemas económicos actuales, el ir al teatro como salir a cenar son las opciones preferidas en lo que hace al ocio y el entretenimiento. Son dos actividades que van de la mano y la salida al teatro puede ir acompañada con tomar un cerveza o ir a restaurante ABC1, no importa. Para los productores teatrales -apunta- es una alegría que después de lo mal que lo pasamos durante la pandemia se haya generado este movimiento de público actual. No podemos dejar de recordar de dónde venimos”.

En lo que hace al ranking entre los espectáculos de la cartelera comercial más vistos de la semana pasada, siempre según estadísticas elaboradas por la cámara, no hay modificaciones en el podio. Sigue liderando las preferencia del público Tootsie, la comedia que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo. El andar de esta propuesta esta tan exitoso que también lidera el listado del espectáculo con mayor recaudación. Le sigue la última producción del grupo Fuerza Bruta, con AVEN, un lugar sin piso, montaje de Diqui James y música de Gaby Kerpel. Para sumar rarezas en todo esto, esta propuesta se presenta muy por fuera del tradición eje de la avenida Corrientes (tiene lugar en la sede del club GEBA de Palermo). Y completa el trío Inmaduros, la comedia que protagonizaron Adrián Suar y Diego Peretti que se despidió de El Nacional y, próximamente, iniciará su gira por distintas ciudades del país y Punta del Este. Contando la temporada pasada, fue vista por 300.000 espectadores en total. Como broche de despedida, la obra se despidió liderando el ranking de ocupación de sala.

El cuarto lugar del top ten lo ocupó Bossi Live Comedy, el espectáculo de Martín Bossi que realizó una muy buena temporada de verano en Mar del Plata seguido por dos comedias protagonizadas por actores que en varias oportunidades han trabajados juntos: El divorcio, con Luciano Castro, Flor Vigna, Carla Conte y Pablo Rago, que también realizó una excelente temporada en la costa, y Tom, Dick y Harry, con un elenco encabezado por Mariano Martínez en un espectáculo dirigido por Nicolás Cabré. Ambos espectáculos se presentan en el Multiteatro Comafi, una de las tantas salas que pertenecen a Carlos Rottemberg. El resto del top ten es todo de la familia Rottemberg: justamente el Multiteatro Comafi, ex Blanca Podestá, acaba de celebrar sus 22 años de vida. En modo homenaje, el experimentado productor, subió a las redes un video de aquella noche de apertura que, de paso, oficia de verdadero homenaje a figuras fundamentales del teatro porteño que ya no están (Enrique Pinti, Cipe Linconvsly, Bergara Leumann, China Zorrilla y Alejandra Boero, entre otros) que participaron de esa noche de fiesta con corte de cinta, discursos de agradecimientos y aplausos.

Piaf, con la elogiada actuación de Elena Roger, continúa su paso exitosos por la cartelera porteña en el Liceo @alepalaciosfoto

El listado se completa con Piaf, el trabajo más premiado en la exitosa carrera de Elena Roger que, en pocas semanas, se despedirá de esta segunda temporada porteña; Art, la comedia dramática de Yasmina Reza que protagonizan Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena; Soy Rada; revuelto, el espectáculo de humor de Agustín Aristarán que se despidió el domingo para volver a un escenario en pocos meses en el rol de la tiránica directora de escuela de Matilda; y cierra el listado un clásico de clásicos: Brujas, con Thelma Biral, Nora Cárpena, Moria Casán, Graciela Dufau y María Leal en esta comedia que dio sus primeros pasos en la ya lejana temporada de Mar del Plata de hace 32 años (creer o reventar, es así) y que formó parte de la programación de la reapertura del Multiteatro.

Hay un dato llamativo que tiene su explicación: Parque Lezama, la obra con Luis Brandoni y Eduardo Blanco que siempre se las ingenia para estar en este listado, esta vez no figura ya que, por problemas de salud de Brandoni, tuvo que suspender algunas funciones. La buena noticia es que el actor ya está recuperado.