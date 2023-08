Teatro en vacaciones de invierno: récord absoluto de espectadores

escuchar

Si todas las semanas el ranking y los números que AADET -la cámara que nuclea a los empresarios teatrales- publica en su página son esperados con cierto grado de ansiedad para elaborar un análisis de lo sucedido en los escenarios porteños, esta semana sin dudas es especial. Con los números que se acaban de subir queda cerrada la temporada de vacaciones de invierno, momento del año en el que se produce el mayor movimiento de público, y entonces sí es tiempo de mirarlos atentamente y tratar de entender cómo es que el público creció tanto respecto a los años anteriores. Tendencia notable también si de pantalla grande hablamos. Las dos semanas que duró el receso invernal en la Ciudad de Buenos Aires fue el período de mayor afluencia de público a las salas de cine: se vendieron 5.502.849 entradas, según las cifras de la consultora Ultracine, cifra que convierte a estas vacaciones de invierno en las más exitosas de la historia de la taquilla local.

Como era de esperar y suponer, el musical Matilda bajó el telón este domingo pasado batiendo su propio récord semana a semana . Un telón provisorio porque ya están a la venta las entradas de lo que será la temporada de verano que comenzará a mediados de enero en el mismo teatro, el Gran Rex. Y el número de espectadores es elocuente: nada más y nada menos que 139.090 entradas vendidas, exactas, precisa Carlos Rottemberg, uno de los productores y padres de esta producción tan entrañable como exitosa que la mantuvo en el tope de ranking desde su primera semana de estreno. Si la semana pasada la versión local logró la mejor semana en el mundo desde su estreno en el año 2011, superando las marcas de las versiones de Londres y Nueva York, esta que finalizó el domingo le ganó a su propia marca. Es que alcanzó casi los 30 mil espectadores, cifra que logra que Matilda le gane a Matilda.

Matilda Gerardo Viercovich

Si de recaudación se trata -porque AADET categoriza a las diez obras que más recaudaron por un lado, y las diez que más espectadores alcanzó por otro-, el segundo lugar quedó para Tootsie , la comedia musical basada en la película homónima protagonizada por Nicolás Vázquez, quien después de las exitosas El otro lado de la cama y Una semana nada más afianzó un fiel público formado mayoritariamente por jóvenes. Así que con estos dos títulos emerge una primera rareza: obras que no proceden de la televisión, ni de nada ligado a la popularidad de este tiempo, sino a una gran producción y cuidado de las puestas. Junto a Vázquez, Julieta Nair Calvo protagoniza esta pieza y demuestra una vez más su aceptación en la platea.

Las siguientes posiciones van en línea a lo que fue pasando semana tras semana: en tercer lugar quedó AVEN, un lugar sin piso , la producción del grupo Fuerza Bruta que se presenta en la sede del club GEBA, de Palermo . Todos estos datos si de recaudación hablamos, porque si de cantidad de espectadores se habla, la producción de Fuerza Bruta desplazó a Tootsie. En cuarto, quinto y sexto lugar, tanto en recaudación como en cantidad de espectadores, quedaron las mismas obras. En cuarta posición, Heathers , la obra musical que se estrenó hace un mes bajo la dirección de Fernando Dente en el Ópera, basada en la película homónima estrenada en 1988 y que aborda las problemáticas oscuras en una escuela secundaria ; esta obra fue paso a paso logrando escalar posiciones en el ranking de AADET, sin prisa pero sin pausa. El quinto lugar fue para Piaf, el musical exquisito protagonizado por la inmensa Elena Roger que agregó funciones conforme agotaba alocadamente y que, luego de una pausa de unas pocas semanas, reestrenará en el mismo Teatro Liceo el 16 de agosto. Y el sexto para Martín Bossi, con Bossi Live Comedy.

Tootsie RGB Entertainment

Los últimos cuatro puestos quedaron para el espectáculo de Roberto Moldavsky, con Moldavsky, lo mejor de mí, la comedia Los Bonobos con Peto Menahem, Osqui Guzmán, Lizy Tagliani y Campi; Votemos y Un plan perfecto, la comedia con Marcela Kloosterboer, Peter Alfonso y Paula Chaves que llegó para estas semanas invernales.

Si bien es innegable que el aumento del casi 20 por ciento de espectadores respecto a las vacaciones invernales de 2022 es auspicioso y llena de energías a todos los productores, algunos datos son notables . El año anterior hubo muy poca producción de obras infantiles y este año se observan muchas más. Sin embargo, las cifras crecieron porque aumentó la oferta del teatro para adultos más que el infantil. “El infantil todavía no llegó a tener la incidencia que tuvo en la prepandemia, aunque las cifras son mejores que las de 2019 y son iguales que las de 2017. Así que el balance de las vacaciones es bueno y todavía falta un poco más incidencia de lo que es el teatro familiar o infantil para que este crecimiento sea espectacular”, sentencia Sebastián Blutrach, productor, dueño del teatro El Picadero, y presidente de AADET. Y sí, es de observar que en lo que se refiere a propuestas infantiles, el top five lo integran los espectáculos: La granja de Zenón, que se presenta en el Astral; Topa/Es tiempo de jugar, con Diego Topa, en El Nacional; Shrek, el musical, en el Maipo; Peppa Pig, en el Ópera; Pim Pau, en el Metropolitan; y El payaso Plim Plim, por citar algunas de las diez obras infantiles más vistas. Todas propuestas que tienen sus años.

La granja de Zenón Archivo

Esta tendencia de pocos estrenos puede advertirse en todos los ámbitos. Como funcionó la temporada, casi no hay renovación de títulos en el circuito comercial. Los que entran a un teatro ocupan el escenario mucho más tiempo que el promedio habitual de los últimos años. Eso hace que se vaya formando un cuello de botella con proyectos que están detenidos, atrasados. “Los teatros son como las habitaciones de los hoteles. No se puede hacer el check in hasta que no haga el check out el pasajero anterior. La cama no se comparte con gente que no se conoce. En este caso, los escenarios son difíciles de compartir con estrenos cuando no bajó el espectáculo anterior”, agrega en tono de broma Rottemberg pero ateniendo esta dificultad.

Pero hay más: es difícil dilucidar el porqué de semejante aumento de espectadores en un año económicamente en crisis. Para algunos productores y analistas del tema, el auge postcovid tiene su pico de euforia en lo relativo al consumo cultural y a la gastronomía. Una especie de no perder el tiempo ni las posibilidades. Pero para Carlos Rottemberg esto podría haberse tenido en cuenta en los primeros meses posteriores a la pandemia; ahora él cree que se trata de otra cosa. “A algunos nos gusta decir que estamos viviendo dos Argentinas: la Argentina que no puede consumir y que está con necesidades básicas insatisfechas y con índices tanto oficiales como palpables de estar por debajo de la línea de flotación; y otra Argentina que consume. Además apoyada por el turismo, que busca en el valor del dólar un escape excelente para sus días de descanso. Insisto en recordar que un día decidí aprenderme las efemérides uruguayas, de festividades y conmemoraciones, justamente porque sabemos cómo nos visitan en sus fines de semana largos. También vienen de Chile, de Perú, de Bolivia, de México. Salvo Brasil, que por el idioma no es público que encontremos en las salas, hay una gran porción de turismo en la ciudad que una de las cosas que elige es ir a los teatros. Acá creo que hay una mezcla entre el consumo nacional de un sector que puede, ni hablemos del que está dolarizado, y este ingreso de turismo que se nota en las plateas. Todo junto termina dando esta ecuación ”.

Otras de las novedades fueron los youtubers y sus tremendos éxitos para muchos adultos desconocidos. Tal es el caso de Rubén Tuesta y Mati Spano, que llevaron a las salas de la avenida Corrientes sus espectáculos y arrasaron las ventas. Tuesta, en el Multiteatro, agotó todas las entradas que se pusieron a la venta subiendo al escenario los personajes que muestra en sus videos que lo llevaron a cosechar la menuda cifra de 40 millones de seguidores. Mientras que en el Paseo La Plaza, Mati Spano, que tiene 27 millones de seguidores en Tik Tok, abrazó a un público de franja etaria muy pequeña que fueron además de a ver su espectáculo a sacarse fotos con su ídolo máximo.

Y mucho más queda por dilucidar acerca de este receso invernal en el que se dieron cita -aunque no figuran en los listados de AADET- tanto el Cirque du Soleil como Disney on Ice.

