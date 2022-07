Vacaciones de invierno: día por día, los espectáculos imperdibles para descubrir en familia

Las propuestas de estas vacaciones de invierno que retoman un ritmo casi prepandémico son muchas más. Esta selección intenta trazar un abanico que cruce géneros diversos y estéticas variadas, espacios intimistas y de los que ofrecen una programación múltiple, espectáculos validados por temporadas previas y estrenos. Pero en la Usina del Arte, en el Galpón de Catalinas, en los aquí mencionados Tecnópolis y el CCK así como en las salas El Plata y De la Ribera del Complejo Teatral de Buenos Aires, en la red de espacios culturales de San Isidro, en la Casa del Bicentenario y en muchos museos, en salas independientes como los teatros Jufré y Kairós se puede encontrar programaciones atractivas para los chicos.

Gran parte de los espectáculos de esta lista se presentan también en otras fechas, especificadas al pie de cada propuesta. Simplemente se trata de un recorrido posible para sumergirse en un momento de temporalidad cotidiana suspendida, de inmersión en un mundo de fantasías que sin embargo siempre conectarán por algún lado con la vida real, en particular a partir de los puentes que traza el juego infantil, pariente cercano de la trama lúdica de los escenarios, tanto la actoral como la musical.

Vacaciones de invierno es la temporada alta tanto de cine como de tetro infantil Redacción LA NACION

Durante dos temporadas, debido a la pandemia, no solo se cortó la continuidad escénica, sino también en buena medida la del juego compartido de los chicos. Un niño de seis años decía meses atrás: “No me acuerdo cómo era un payaso“. Ahora se da la oportunidad de volver a tomar contacto con las narices rojas y todo lo que se emparenta con ellas.

Flotante, una "instalación sensorial"

Sábado 16: Flotante

La “instalación sensorial“ de Azul Borenstein y Natalia Chami marca un antes y después en el desarrollo de las propuestas para la primera infancia, la de los pequeños deambuladores de hasta dos o tres años. Sobre el espacio delimitado por luces a ras del suelo se elevan globos cual burbujas de colores en medio de seres flotantes, de una fauna marina polimorfa de lento desplazamiento. Los chicos se sumergen uno a uno para navegar también en ese mundo, interactuando con los impulsos que le da la actriz al juego escénico. Juntos conforman una performance colectiva lúdico-teatral, una protodramaturgia de la que participan los pequeños con visible placer. A las 15.30, 16.30 y 17.30 en el Galpón de las Infancias de Tecnópolis. Entrada libre. De miércoles a viernes, a las 16 y 17; los domingos, a las 11 y 12 y el sábado 30, a las16 y 17, en Timbre 4, México 3554. Entradas con reserva online $ 1200, 3 x 3300.

Domingo 17: Mariana Cincunegui y Vivarium Musike

Canciones que surgen de la escucha e inclusión del paisaje sonoro de la naturaleza, para pensar y sentir la música como un territorio tímbrico inserto en la biósfera. “El paisaje sonoro es un ecosistema, un universo que me empezó a llamar la atención, el nomadismo de la escucha en el tiempo y la idea de naturaleza intervenida por la depredación del ser humano en su construcción de idea y mundo“, cuenta Mariana Cincunegui la gestación de este recital a partir de su mudanza en pandemia desde el asfalto hacia un espacio más verde. “Desde ahí pensaba que me encantaría mezclar la música, las canciones con esa idea de paisaje sonoro y es desde ahí que estamos arrancando con un concierto de pinceladas de escucha expandida. Cincunegui y su banda retomarán a la vez algunos temas clásicos de sus álbumes Piojos y piojitos, Los Pandiya y Alasmandalas. A las 18, en el Auditorio del CCK. Entrada gratuita con reserva previa online.

La troupe de payasos retoma un cuento tradicional chino

Lunes 18: Una solución redonda

La troupe de payasos retoma el antiguo cuento chino que inspirara a Brecht su Círculo de tiza caucasiano. Una reina despótica abandona a su hijo ante una situación de peligro, una campesina lo salva y adopta. La reina vuelve tiempo más tarde, porque necesita tener a mano a un heredero. La disputa judicial por el niño revelará quién tiene realmente alma de madre. Las narices rojas, en medio de una historia que atraviesa situaciones de abandono, riesgo de muerte e incertidumbre, recuerdan siempre, al modo brechtiano, que se trata de una representación, que se plantea una parábola para la reflexión. La obra del grupo La Galera Encantada –que narra sin texto, a puro juego gestual-, dirigida y coprotagonizada por Héctor Presa, fue invitada a participar en la última semana de julio del Festival Internacional de Okinawa, un evento que reivindica al teatro como “medicina para la vida“. A las 17, en el Teatro La Galera, Humboldt 1591. $ 800, jubilados $ 700, por Alternativa Teatral.

Recuerdos a la hora de la siesta recobra el mundo de María Elena Walsh Carlos Furman

Martes 19: Recuerdos a la hora de la siesta

No es una nueva versión escénica del siempre bienvenido repertorio de María Elena Walsh, sino una obra que recrea la infancia de la que emergió la gran poeta. La ficción escénica capta el espíritu imaginativo que trastoca convenciones y lugares comunes, traza tanto en su trama como en su estética un retrato fantásticamente resuelto de una infancia y juventud de María Elena que respira creatividad. María Elena Walsh es revisitada por Emiliano Dionisi como autor y director de la puesta en escena, de la mano de un elenco impecable, integrando sin fisuras momentos de fantasía por el Grupo de Titiriteros, la alegría del baile y la música en vivo. Del mismo Dionisi se puede ver en estas vacaciones de invierno Sueño en el Centro Cultural 25 de Mayo, una lúdica versión del Sueño de una noche de verano de Shakespeare. De martes a domingos en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín. Entradas $ 950.

Miércoles 20: Ana y Wiwi

Una niña y una ternera entablan a partir de la pérdida de sus respectivas madres una relación que les permite recuperar la alegría de vivir, de jugar, del afecto compartido. La amistad les permitirá superar nuevos avatares que ponen en riesgo su existencia, surgidos de avaricias imperantes en el mundo adulto. Lorena Romanin, autora y directora de Ana y Wiwi, instala el escenario una historia con los efectivos ingredientes dramáticos de los cuentos clásicos, pero con un lenguaje expresivo, una poética escénica que apela a la infancia contemporánea, a su capacidad de resiliencia. Textos mínimos, apenas algunas exclamaciones y apelaciones, acompañan el desarrollo de una una trama intensa, marcada por el ritmo de la bella música en vivo y sobre una escenografía que sabe alternar la amplitud del paisaje pampeano con la intimidad de escenas emotivas. Martes a jueves, a las 16, en el C.C. 25 de Mayo, Triunvirato 4444. CC 25 de Mayo. Pullman $ 600, platea $ 800, por Alternativa Teatral.

Mariana Baggio recorre su nuevo álbum, Barcos y mariposas

Jueves 21: Mariana Baggio

Manuel y su abuelo ven pasar el tren, juegan juntos: de ahí surge surgen las canciones, sobre los gatos que se escuchan por una ventana, sobre un viaje a la luna. Mariana Baggio y su nueva banda recorren los temas de su ciclo de grabaciones Barcos y mariposas. Poesía cantada por una de las voces más destacadas de la música de los chicos, sobre arreglos instrumentales de infrecuente riqueza expresiva. Juegos musicales y breves historias ligan las canciones que van desde el lirismo puro hasta la aventura marchosa. El público canta, baila, se ríe, se emociona, disfruta. Una amplia programación acompaña los recitales de Mariana Baggio en el remozado Centro Cultural Borges, desde el estreno de Seres imaginarios de Borges, en una puesta de Claudio Gallardou, hasta las canciones de Hugo Midón y Carlos Gianni en Con-ciertos payasos, dirigida por Marcelo Albamonte con el mismísimo Gianni al piano. Los jueves 21 y 28, a las 17, en el Auditorio Astor Piazzolla del C.C. Borges, Viamonte 525. Entrada gratuita, con reserva previa.

Saltimbanquis, un musical basado en Los músicos de Bremen @alepalaciosfoto

Viernes 22: Saltimbanquis

El musical sobre el cuarteto de animales domésticos que se liberan del yugo humano cumple su quinta temporada consecutiva con un elenco renovado y el mismo ímpetu alegre de siempre. Del cuento de Los músicos de Bremen recopilado en Alemania por los hermanos Grimm y la narración musical creada por Sergio Bardotti en Italia con partitura del argentino Luis Bacalov en los 70, a la trasposición a comedia musical que hiciera Chico Buarque en Brasil y la primera adaptación argentina de Roberto Palandri en los tempranos 80, la obra revalidó constantemente su vigencia. Y lo pone nuevamente en evidencia ahora la puesta en escena de Pablo Gorlero, el redescubridor de Saltimbanquis. Imposible no salir tarareando la canción del final triunfal, no disfrutar de las entradas en escena de la troupe de actores infantiles que hacen de coro de la historia, no identificarse con la búsqueda solidaria de libertad de los protagonistas. Todos los días a las 17, en el Teatro Apolo, Corrientes 1372 $ 1.800, por Plateanet.

Lo que la peste nos dejó, una historia de la peste amarilla en Buenos Aires

Sábado 23: Lo que la peste nos dejó

El público entra por grupos, los asistentes de narices rojas les asignan escenas para un supuesto set de filmación, les dan un toque de maquillaje y una propuesta de vestuario. A no asustarse: no son más que fintas de los integrantes del elenco de los Pompapetriyasos, que sin embargo señalizan simbólicamente la inclusión de todos en la experiencia de teatro comunitario. La tribuna de espectadores se convierte en segundo coro de una obra que ya es coral en el despliegue multicolor de los cincuenta actores. Cual cuadro de Breughel, se multiplican los detalles que otorgan significado al conjunto. La historia de la peste de fiebre amarilla que azotó sobre todo el Sur de la ciudad hace 150 años toma nuevo sentido con la pandemia actual. La precisa puesta en escena de Agustina Ruiz Barrea bucea en el pasado desde realidades actuales, apelando al humor como lenguaje tan verdadero como el de los niños. Afuera, en la vereda, espera una parrilla para cerrar una salida en familia. Los sábados, a las 21, en la Sala de los Pompapetriyasos, Brasil 2640, $ 1.000, 2 x $ 1.500, por Alternativa Teatral.

El circo de Adina, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón Juan José Bruzza

Domingo 24: El circo de Adina

Basadas en El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, y la ópera El elixir de amor, de Gaetano Donizzetti, se desarrollan bajo el título común de El circo de Adina dos historias musicales en clave circense en el Centro Experimental del Teatro Colón. La primera, por la mañana, es El sueño del mago Cha-Chán, que se propone para chicos hasta 10 años. La segunda, Nemorino enamorado, que se representa por las tardes, transpone la trama de la obra de Donizetti a la carpa circense, en la que el payaso se enamora de la dueña del circo. Ambas propuestas cuentan con dramaturgia de Mariana Ciolfi y la interpretación de alumnos del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), Tucumán 1171, martes a domingos a las 11.30 (El sueño del mago Cha-Chán) y a las 15.30 (Nemorino enamorado). $ 1.500, niños de 3 a 13 años $ 1.000, online o en boletería.

El popular grupo santafesino Canticuénticos

Lunes 25: Canticuénticos

El popular grupo santafesino trae a Buenos Aires al monstruo de la laguna, el que se acerca a los cien millones de visualizaciones a ritmo de cumbia en YouTube. Canticuénticos cantará también otros de sus hits de ritmo pegadizo como “El mamboretá“ y “Bate con la cucharita“. Pero también moverán pensamientos y emociones con temas como la vidala “Hay secretos“, “Si viene de la tierra“ y otras canciones de su reciente disco A cocochito, nominado a los Premios Gardel como mejor álbum nfantil. Recién llegados de una gira por Colombia y Chile, traen también sus colecciones de libros, a las que se agregan ahora los Canticuénticos en cartón, pensados para la primera infancia. Y viene con ellos un nuevo personaje, muy esperado, para invitar a bailar a chicos y grandes. En los días libres de sus recitales porteños se presentarán también en Zárate, Banfield, Ituzaingó y La Plata. A las 18, en el Auditorio Ballena Azul del CCK. Entrada gratuita, con reserva previa. Además, de jueves a domingos, a las 15 y 17.30, en ND Ateneo, Paraguay 918. $ 1.800 a 3.000, por Plateanet.

Shrek, el musical de Broadway, regresa a la cartelera porteña

Martes 26: Shrek, el musical

El encuentro del ogro más carismático con una princesa sorprendente replantea la lógica de los cuentos de hadas tradicionales. La vitalidad y la diversión radican en reconocer las diferencias que hacen a la identidad de cada uno. Vuelve la versión escénica del film de Dreamworks, traspasada de Broaway a Buenos Aires hace unos años por The Stage Company, esta vez con Pato Witis en el rol protagónico, al que acompañan nuevamente Melania Lenoir en el rol de la princesa Fiona y Roberto Peloni como el pequeño y malvado Lord Farquaad, siempre con dirección de Carla Calabrese. Un musical imperdible, tanto para quienes vieron el film de animación como para quienes no lo conocen, con canciones pegadizas, coreografías que recrean con maestría la dinámica impuesta por la animación y personajes que destilan simpatía, incluso desde su maldad. Todo ello, en clave de humor, con un mensaje a tono con los tiempos que corren. De martes a domingos, a las 16, en el Teatro Maipo, Esmeralda 443. $ 1.500 a 3.500, en boletería y por Plateanet.

Los títeres de El rayo verde Carlos Furman

Miércoles 27: El rayo verde

Segundos antes de la puesta del sol sobre el mar, un rayo de color verde brillante puede atravesar el cielo. Es un fenómeno óptico real, pero que pocos han visto. Se dice que quien haya podido contemplarlo sabrá comprender el misterio del amor. Elena sale en su busca, decidida a adquirir esa sabiduría antes de casarse. Emprende travesías marítimas, recorre playas, disfruta puestas del sol, se cruza con personas inspiradoras y ayuda a quienes enfrentan dificultades. En resumen, realiza un viaje que ya conlleva aventura, sabiduría y… amor. La puesta en escena del Grupo de Titiriteros del San Martín de la narración de Julio Verne, que tuvo una version fílmica de Éric Rohmer, busca “hablarle a la infancia, con humor y complicidad, del valor de la curiosidad, de la investigación, y de la naturaleza“, según la definición de Adelaida Mangani, directora de la obra. La manipulación directa sobre mesa, acompañada por imágenes proyectadas, permite destacar maravillas y misterios, del cielo y de las relaciones humanas. Los martes y miércoles, a las 16; de jueves a domingos, a las 16 y 18, en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Entradas $ 950.

El Dúo Karma KALOIAN

Jueves 28: Dúo Karma

Curiosidad, humor, interacción con el público y poesía… todo ello en clave musical, con guitarra, kalimba, caxixis, ritmos corporales.y las voces de Xóchitl Galán y Rodolfo Hernández, el Dúo Karma. El viaje de ritmo caribeño pasará por los temas de sus discos ¡Vámonos de viaje!, En Guarandinga por toda Cuba y Firmamento, así como por algunas de las creaciones más recientes que formarán parte de un próximo disco. En Ciudad Cultural Konex le ponen el acento tropical a una programación que a lo largo de las vacaciones de invierno reúne recitales de Vuelta Canela, Los Raviolis, Pequeño Pez, Anda Calabaza, Los Rockan, Ni Loccos, Panceta y los Papafritas, Mundo Arlequín, así como shows de Los Cazurros, Les Ivans, Triciclas, Tito y Coloso y Luskri, el ballet Cascanueces y un taller de La Bomba del Tiempo. A las 16 en Sarmiento 3131, $ 1.500, 4 x $ 5.400, por CC Konex.

Vivito y coleando, con Carlos March Alejandra Lopez

Viernes 29: Vivito y coleando

Carlos March sostiene en alto las banderas del humor musical del trío de payasos creado por Hugo Midón, los célebres Vivitos y coleando. Solo que lo hace ahora en singular, él solito sobre el escenario. El unipersonal hilvana escenas rescatadas de la obra original con reflexiones de clown sapiente. “Me miro en el espejo“, “Para ser un buen payaso“ y “Me pongo los zapatos“ son algunas de las canciones que vuelven a escucharse. Con la proyección de escenas de la última puesta del trío plural reaparecen también otros personajes encarnados en su momento por Camar, el clown al que le da vida March. El espectáculo adopta así una cadencia personal que evita el ritmo sin pausa para darle tiempo a momentos de diálogo con el público, en una versión intimista de la tradición midoniana. A las 17 en El Tinglado, Mario Bravo 948. $ 800, por Alternativa Teatral. Lunes 18 y 25, a las 15, en El Alambique, Griveo 2350.

Sábado 30: Ensueños

Es hora de ir a dormir. Es hora de ingresar en un universo de lógicas trastocadas, de significaciones absurdas que se disuelven en estallidos de humor. Son los sueños, que llevan a los personajes a sumergirse en aventuras inesperadas. El trío de clowns artesanales La Pipetuá hilvana en Ensueños escenas oníricas apelando al teatro negro y la proyección de imágenes, a la habilidad acrobática y a la creatividad musical jugando con loops que subrayan la tónica circular de algunos sueños. Una vez más se incorporan a una obra de La Pipetuá elementos tecnológicos que se subordinan a la tónica humorística sin opacar la presencia actoral. La dirección de Diego Reinhold le imprime a la puesta en escena un ritmo por momentos cinematográfico, que fluye con los giros sorpresivos propios del soñar. Todos los días, a las 15, en la Sala Neruda, Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. $ 1.800 y 1.900, por Plateanet.

Gustavo Tarrío y Mariana Chaud escribieron y dirigen la obra generada en tiempos de pandemia

Domingo 31: Familia no tipo y la nube maligna

Una niña pide cuentos para (no) dormir. Su familia (no) tipo le inventa cuentos de terror apelando al Pombero y los extraterrestres. La niña, en lugar de asustarse, se divierte, cada vez más lejana al sueño, cada vez más cerca de fantasías luminosas. Finalmente se revela todo como una narración teatral, hilvanada por la música de dos pianistas en vivo, se descubren algunos de sus efectos y trucos y con ellos los que generan la sensación del miedo. Gustavo Tarrío y Mariana Chaud escribieron y dirigen la obra generada en tiempos de pandemia y que llega a su estreno en las vacaciones de invierno. Prometen humor en la desestructuración de temores y prejuicios, abriendo el escenario de las narraciones a las configuraciones familiares diversas. De jueves 21 a domingo 24 y miércoles 27 a domingo 31, a las 15, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. $ 600, docentes y alumnos de escuelas públicas $ 300, 3 x $ 1.260, 4 x 1.680, en boletería y por Alternativa Teatral.