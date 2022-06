Estrenos de teatro. Vuelve Saltimbanquis, un adorado hit de la escena infantil

La fábula de los animales que buscan juntos un destino de libertad vuelve a escena. El burro, el perro, la gallina y la gata, los protagonistas de Saltimbanquis (con producción de Horacio Acosta), retoman el camino que los aleja de los amos que amenazan con desecharlos sin piedad, después de haberlos explotado en su provecho. La comedia musical basada en el cuento Los músicos de Bremen de los Hermanos Grimm inicia este fin de semana en el Teatro Apolo su quinta temporada, una permanencia poco común en el teatro infantil actual.

La continuidad de la puesta en escena de Pablo Gorlero tiene, a la vez, su vertiente de renovación, con cambios en el elenco que involucran lógicamente a la troupe de chicos que forman el alegre coro del musical, ya que van saliendo de su papel a medida que crecen, pero también a los protagonistas adultos.

Sólo Julián Rubino, el perro, se mantiene en su papel del cuarteto original. “Es planta permanente“, dice riendo Diego Hodara, que interpreta en esta nueva reposición al burro, con la particularidad de prestarle al personaje su tonada cordobesa.

Desde su estreno, en 2016, Julián Rubino continúa encarnando al simpático perro de Saltimbanquis Alejandro Palacios

¿Qué le cambia a un actor que lleva incorporado un personaje encontrarse con gran parte del elenco renovado? “Creo que esta vez el perro no está tan desesperado por agradarle al burro, no te puede caer mal un burro cordobés, no hay chance, y este vino re buena onda“, dice Rubino, resaltando la comunión que se establece entre estos dos animales que inician el pacto para formar una banda musical que buscará el éxito en la ciudad.

Para Hodara, que lleva un largo recorrido por escenarios de la infancia, desde Chiquititas hasta Hugo Midón, la convocatoria a asumir el papel del burro lo remite a su primer contacto con la comedia musical, como niño espectador: “Yo vi Saltimbanquis en los 80, a los 12 años, en la versión dirigida por Roberto Palandri que vino a Córdoba de gira junto a El diluvio que viene.“

Ver esos musicales lo llevó a Hodara a pasar tiempo después de la formación operística que había iniciado en su ciudad natal a la del teatro musical en Buenos Aires. “Cuando por las vueltas de la vida Gorlero me ofreció asumir el papel del personaje que me había enamorado en la infancia dije sí sin dudarlo“.

Diego Hodara, Julieta Rapetta y Julián Rubino Alejandro Palacios

A burro y perro se suma en la marcha de los animales la gallina, interpretada ahora por Julieta Rapetta. “Después de años de tenerla encerrada en el gallinero para que ponga huevos todos los días, están a punto de hacerla puchero, ella se une a la dupla inicial con el sueño de ser estrella en la ciudad“, cuenta la actriz de Lo quiero ya, que resalta la mirada crítica sobre la explotación animal que tiene cada vez más adeptos.

“Es un discurso que cada vez tiene más potencia y más fuerza“, coincide con ella Sheila Saslavsky, que actúa en el papel de la gata, la última en incorporarse al cuarteto animal en su itinerario hacia una vida más libre. La actriz integraba el elenco desde los comienzos de la puesta, en un papel secundario y como reemplazo ocasional de la gata.

“Pero salir ahora como titular de ese personaje se siente distinto. Le doy mi impronta, una búsqueda muy personal. Quise que la gata fuese más mujer, con diferentes calidades, dulce, traviesa, caprichosa... Y con otro cuarteto protagónico también se da otra comunión, aunque siempre respetando la identidad de la obra, sus valores.“

Joaquín Catarineu, Antonella Misenti, Nicolás Leguizamón y Mariel Rueda encarnan a los amos de los animales fugitivos Alejandro Palacios

Saltimbanquis fue adaptada a partir del relato de los Hermanos Grimm primero como cuento musical en Italia en los años 70 por Sergio Bardotti con partitura del argentino Luis Bacalov. Y después fue convertida en comedia muscial por Chico Buarque, en una versión que fue muy popular en Brasil , con su tono de alegoría contra la opresión en tiempos de gobierno popular. La puesta en escena de Pablo Gorlero fue estrenada en el teatro Regio, en 2016, y pasó por la sala Casacuberta del Teatro San Martín, por la Ciudad Cultural Konex y la sala Muiño del Cultural San Martín. La dirección musical es de Martín Bianchedi, la dirección coreográfica de Verónica Pecollo y los arreglos vocales son de Matías Ibarra.

“Siempre sigue estando la cuestión de oprimidos y opresores, en cualquier lado, en cualquier instancia, en todas las profesiones y todos los ámbitos“, explica Saslavsky la vigencia de Saltimbanquis a través de los tiempos.

“ El mensaje de que la unión hace la fuerza, que todos juntos somos fuertes, como dice la canción del musical, nunca queda viejo “, acota Rubino. “Si vamos solitos está medio complicado, pero si tiramos todos para el mismo lado, es más fácil. Ese mensaje está grabado a fuego en la historia y la convirtió en un clásico.“

Para Hodara se suma a ello que se trate de un material “muy honesto“. “Es muy simple, pero es importante escuchar cosas simples y contundentes y que cobren poder a partir de su modestia, porque hemos perdido la capacidad de asombro ante lo que es pequeño“. Y se refiere tanto a la historia, como al concepto de la puesta, “cada temporada más minimalista“ para facilitar el desplazamiento dinámico del elenco, según complementa Rubino.

El veterano del elenco reinvindica la renovación: “Todos los años las reposiciones de Saltimbanquis fueron una experiencia distinta, aunque nunca me había tocado hacer tanto cambio en el elenco. Y está buenísimo que se renueve, sobre todo porque no deja que se convierta en una rutina, en algo que ya se ha visto.“

Julieta Rapetta, ahora es la gallina fugitiva de Saltimbanquis Alejandro Palacios

La especie de road-theatre de la itinerancia de los animales, que se resalta con el origen de una ciudad distante del burro, la mirada sobre el bienestar animal y sobre la identidad de género de los personajes, son todos aspectos que parecen sumarse a la renovación de elenco. A los protagonistas se suma un grupo de ocho niños actores, además de Mariel Rueda, Nicolás Leguizamón, Joaquín Catarineu y Antonela Misenti, que encarnan a los amos.

Los cambios dentro de la permanencia parecen justificar y explicar también la recurrencia de público que ve una y otra vez la obra. Desde padres que la vieron de chicos Saltimbanquis y ahora vuelven con sus hijos , hasta los cinco nuevos niños actores del elenco, que ahora la ven y protagonizan desde el escenario, pero que también la habían visto antes como espectadores, tal como –con mayor intervalo temporal– le ocurrió a Hodara en Córdoba .

Para agendar

Saltimbanquis

De Sergio Bardotti y Luis Bacalov. Traducción original: Roberto Palandri. Adaptación y dirección: Pablo Gorlero

Teatro Apolo, Corrientes 1372

Sábados y domingos, a las 17. En vacaciones de invierno, de martes a domingos, a las 17.

Entradas en boletería o por Plateanet