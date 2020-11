Whisky gatos azul jazz, una obra pensada y producida íntegramente por Zoom

El poder de adaptación es la pieza clave en la pirámide evolutiva. Los individuos y las comunidades que estos conforman indefectiblemente de la especie que sean, siempre han progresado gracias al adaptarse al contexto y el momento que habitan. Hubo un tiempo durante el transcurso de este año para la sorpresa inicial de un hecho histórico nunca experimentado por las generaciones contemporáneas, y otro que ya ha comenzado y nos convoca a pensar qué sucederá después.

Y así como todo se abre camino hacia su caudal natural, el arte y sus expresiones también encuentran la forma de reencauzar su camino. El rubro de los trabajadores de la cultura pasó de una pausa indiscutible en un ya lejano marzo, a una reactivación paulatina de cara a lo que será su próxima etapa de existencia. Ya nadie pone cara de asombro al hablar de home office, y lo mismo sucede con los conciertos por streaming que empiezan a musicalizar la cotidianidad. Las clases virtuales ya se incorporaron a las agendas del pueblo, y las obras teatrales iluminan una cartelera digital. El futuro sí que llegó hace rato.

Lourdes Invierno lo entendió rápido. Se puso a investigar distintas plataformas y creó Whisky gatos azul jazz, una obra pensada y producida íntegramente por Zoom. "Suelo tomarme los obstáculos como posibilidades para ver cómo superarlos. Rápidamente comencé a investigar y pasé a la virtualidad. No es teatro, ni cine, ni televisión y eso es lo más importante de comprender para no forzar el hecho creativo -expresó-. Podría utilizar el término hipermedia, ya que es un procedimiento que involucra diferentes soportes como video, audio, texto, imagen y además permite la posibilidad de interactuar con otro. Es a través de un dispositivo, eso es cierto, pero puedo asegurar que se genera un vínculo".

La autora del guión y actriz "multiorquesta" siempre se interesó por el concepto que tenemos sobre la soledad. Su obra afirma que esa sensación no es lo peor que te podría pasar, y en estas circunstancias lo pareció acertado abordar el tema desde otra perspectiva. "Me ha pasado de sentir que sin la compañía de determinada persona no podía respirar hasta que logré transformarlo. Tocar fondo y asumir que hay que convivir con esa angustia y que eso no es tan tremendo -confió- también por eso decidí escribir una comedia".

La historia tiene como eje narrativo a Ámbar, que vive sola en un monoambiente. Ya pasaron más de noventa días de encierro y no puede más con esa situación. No logra diferenciar los días de la semana, ni las horas, ni los minutos. La picada y el whisky están servidos, la serie lista para empezar, su espíritu para disfrutar, pero los fantasmas empiezan a aparecer. Comienza una búsqueda hilarante y frenética por Zoom. Su padre, su hermana, un ex amante y el psicólogo van a formar parte de un sábado diferente.

El elenco está compuesto también por Lucrecia Gelardi, Daniel Toppino y Santiago Fondevilla, todos ellos dirigidos por Santiago Legón. Un dato a destacar es que en más de un caso, nunca se han visto en persona en sus vidas. El casting se definió de manera virtual, e incluso los ensayos se resolvieron con esa dinámica, sin embargo, la química grupal que alcanzan traspasa el espejo negro.

El proyecto se nutre del potencial actoral del elenco y en igual medida del trabajo integral de producción que hay detrás de cada detalle. No son cuatro rostros en primer plano, es el desplazamiento certero de los individuos por cada uno de los sets y los planos elegidos, la iluminación utilizada, la utilería dispuesta con precisión cada jornada en una sumatoria que se corona con la posibilidad de abrirle el micrófono al público al finalizar la función para que aplauda y dé una devolución. Esta experiencia es parte de SPI: Salas PanInmersivas, busca reformular los límites de la experiencia teatral en tiempos digitales. Expande la concepción del espacio escénico en términos físico y propone una mirada panóptica y multisectorial, sin perder la experiencia del vivo.

"Cada función es un desafío, sos tu propio camarógrafo, iluminador, y actúas. Teníamos ensayos solo técnicos, y casi sin darte cuenta estás haciendo todo junto al mismo tiempo. El director fue el que decidió todos los planos y luces, y nosotros tuvimos que aprender. Fran Cantó está a cargo de todo el concepto corporal, y Timo Castagna es nuestro asistente técnico", finalizó Lourdes, a sabiendas de que el Invierno siempre se convierte en primavera.

Whisky gatos azul jazz

Sábados, a las 21, por Alternativateatral.com

