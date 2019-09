Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

17 de septiembre de 2019 • 01:50

Después de la sentencia de la semana pasada, en la que Nicolás Occhiato se mostró incómodo cuando Marcelo Tinelli lo invitó a bailar un lento con Sofía Pachano, estallaron las redes y los programas de espectáculos en contra del participante por su actitud. Si bien el conductor de Tenemos Wifi se amparó en su timidez, hasta el propio Anibal Pachano destacó la falta de respeto para con su hija, y fue lapidario con él ante cada micrófono que le pusieron delante.

Por eso, era tan importante el derecho a réplica de Nicolás, que decidió no hablar mucho del tema hasta tener una nueva oportunidad en la pista del Bailando 2019. Ante el pie que le dio Ángel de Brito antes de la devolución, Occhiato aclaró con humildad: "Soy sincero, después lo vi y estuve muy mal. El año pasado cuando veníamos con Flor [Vigna] me pasaba lo mismo. Por ahí es muy difícil para alguien que trabaja en los medios decir que es tímido pero soy así. Quiero pedir disculpas públicamente, a ella ya se las pedí en privado, pero la hice pasar un mal momento y no era mi intención".

Los ánimos estaban calmados, especialmente porque la previa del participante fue monopolizada por su abuela, que no solo repartió pasta frola entre el jurado y el BAR, sino que hasta se animó a bailar una tarantela con su marido, cantada por el papá de Nicolás; o como él mismo lo llamó: "el Justin Bieber de la tercera edad".

Así que, a la hora del puntaje, el incidente fue olvidado y el jurado se dedicó a valorar su performance y la de su bailarina, Florencia Jazmín Peña. El voto secreto de Ángel de Brito promete: "Lo que bailás Flor es increíble, me hacés acordar a Laurita Fernández morocha. Se nota Nico la evolución, que estás ensayando mucho. Los felicito por el trabajo". Pampita y Florencia Peña acompañaron los elogios y pusieron un 9 cada una. De todos modos, para Marcelo Polino el trabajo quedó a mitad de camino, al igual que la nota: un 4.

Desde la otra vereda, el BAR les dio tres puntos más, en una suma de elogios sintetizada en las palabras de Laura Fidalgo: "Flor, transmitís pasión y eso se siente. Y Nico, tuviste un avance total". Así, Nicolás y Florencia cerraron la noche con 25 puntos, y el pasaporte asegurado a la próxima ronda.