Anabel Sánchez es una de las revelaciones del Bailando 2023. La joven modelo irrumpió en las redes sociales y pronto se hizo un nombre propio, que la llevó hasta la competencia de baile más importante de la televisión argentina. Pero luego de tres galas muy tranquilas, la cuarta presentación de Anabel incluyó varias polémicas y la participante no dudó en salir al cruce de varias acusaciones que la encontraron en el ojo de la tormenta.

Cuando bajó las escalares de la pista, la modelo se mostró muy decidida y sin dudar un instante, le dijo a Marcelo Tinelli que quería desmentir a Lali González, quien había asegurado que ella coqueteaba con él. El conductor se mostró entre sorprendido y tentado por esa versión, ya que jamás la había escuchado, pero ella aseguró: “Estamos en época de Halloween y nace cada fantasma, una de ellas es Lali González. Ella tiro la piedra, escondió la mano, dijo que nosotros estábamos coqueteando y por eso el jurado me había puesto diez (...). El amor no me interesa tanto, Marce, yo estoy enfocada en mi trabajo” .

Luego de eso, Anabel siguió su descargo, pero nadie comprendió con claridad qué quería decir, cuando la modelo contó que alguien de seguridad había echado a su compañero Tito Díaz del camarín. Moria Casán en ese momento la interrumpió para decirle que no se entendía bien el relato y explicó que en algún momento, distintas versiones aseguraban que Anabel estaba detrás de “faltantes que hubo en los camarines”. En ese punto, Sánchez retrucó: “Me habían acusado de eso. A mí también me faltaron cosas, pero no me quejé. No voy a salir a acusar sin saber quién fue. Yo me quedo con la gente que me brinda amor, yo vengo acá a disfrutar del show, pero siempre hacen lo mismo con los que vienen de abajo, y la gente espera que me equivoque en algo. A mí nadie me regaló nada, yo estoy ensayando todos los días”. Y dicho eso, finalmente la participante comenzó su número de baile.

En la devolución, Ángel de Brito aseguró: “Anabel, te veo más dubitativa en las últimas galas, hay partes que no sé si te desconectás o si te falta ensayo y como bailás muy bien, tenés que ser muy precisa y muy exacta” (7). Luego Carolina “Pampta” Ardohain consideró: “Para mí tenías una calentura antes de empezar y a veces esa rabia te hace bailar increíble. Sentí eso. Para mi estuvo buena esa energía, el doble giro te salió muy bien, ya están haciendo que esta chica baile como una bailarina de toda la vida” (voto secreto).

Cuando tuvo la palabra, Moria Casán evaluó: “Ojo Anabel con que si bien tenés buenas poses, en algunas se te va la mirada al piso, y se te pierde la cara. Ojo con eso, y hubo una desprolijidad en la bajada del truco, pero salvo eso, lo demás me encantó” (8). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Estuvo lindo chicos, buenas noches” (6).

El ascenso de Anabel

Anabel Sánchez. modelo

Anabel Sánchez tiene 18 años y vive en San Francisco Solano, en el conurbano bonaerense. Impulsada por su sueño de ser modelo, grabó un video de TikTok en donde se la ve desfilando con total naturalidad para postularse a un casting de Vogue. El resultado fue mucho más de lo que imaginó cuando decidió publicar las imágenes: el material se volvió viral, recibió el apoyo de grandes figuras como Valeria Mazza, Zaira Nara y María Becerra, firmó contrato con la reconocida agencia Multitalent, sus redes se comenzaron a poblar de grandes producciones y logró un lugar como figura en el inminente “Bailando 2023″. Hoy, sentada en el living de Intrusos en el Espectáculo, compartió algunos detalles de ese camino, habló de su pasado y compartió su mayor sueño.

Valeria Mazza desfiló junto a Anabel Sánchez Instagram: valeriamazzaok / anabelsancchez

En el piso de Intrusos, y consultada sobre cómo surgió hacer el video para Vogue, Anabel recordó que vio la convocatoria por TikTok y que su primera reacción fue dejarlo pasar. “Dije ´no lo voy a hacer ni de onda, no tengo un lugar seguro, no tengo ropa´, y además venía con muchos no”, contó sobre la cantidad de veces que le cerraron las puertas. Sin embargo, luego decidió que se iba a divertir y que lo iba a hacer para divertir a su público. “´Total, no lo va a ver nadie, dije´, y bueno, pasaron un montón de cosas”, contó entre risas.

En menos de tres días, el video se viralizó. “Primero llegó a un millón, pero no me sorprendí porque ya tenía varios videos que habían llegado a un millón, dos millones, por las fotos que hacía y el detrás de escena”, explicó y habló de su “pequeño gran público”, su comunidad en el mundo virtual. Sin embargo, cuando llegó a los cinco millones de visualizaciones el panorama cambió. “Lo vio María Becerra y dije ´ya está´”, reconoció, pero faltaba más: el apoyo de la supermodelo Valeria Mazza y el llamado de Multitalent, su primera agencia. “Siempre soñé con eso”, compartió. Y ese fue el primer paso para una carrera que aún se encuentra en pleno ascenso.

