¿Qué pasa con la productora de Marcelo Tinelli? Proyectos sin fecha y rumores de un desembarco en la TV Pública

Desde hace varios días arrecian rumores sobre la continuidad de la productora de Marcelo Tinelli, La Flia Contenidos. Es que en las últimas semanas se fueron conociendo algunos proyectos de esa productora para la segunda parte del año en la pantalla de América TV, que pronto se pusieron en pausa. Entre ellos se destacan un ciclo de cocina con Narda Lepes, un late night show con Cris Vanadia y el certamen Cantando por un sueño, que aún no tiene conductor, ya que José María Listorti, quien lo iba a conducir, finalmente optó por conducir 100 argentinos dicen (estará desde el próximo lunes 10 en las tardes de El trece).

Finalmente, ninguno de ellos saldrá al aire con el sello de La Flia. La productora, aunque no desaparecerá, decidió no producir TV en 2024 y se pondrá en un compás de espera hasta tiempos mejores como la que otrora fue su gran rival en términos de volumen producido –Polka de Adrián Suar– y achicará su plantilla esperando mejores condiciones de producción para el futuro. Los proyectos mencionados verán la luz a través de una alianza con otras casas “amigas” y el canal del que Marcelo Tinelli es gerente artístico, América.

LA NACIÓN habló con diferentes fuentes de la productora en actividad ininterrumpida desde 2018 para conocer las razones del parate, y el famoso “No hay plata” fue el común denominador a la hora de las respuestas . “El costo es muy alto y no se puede así. Hoy, con los costos como están, no conviene producir”, aseguró una fuente muy cercana a Tinelli y agregó: “Se prevé un achique. Haremos cosas con gente amiga conocida y gente del canal. La Flia no va a producir nada, así que vamos a sacar gente. Son muchos para no hacer nada” Tanto el ciclo culinario, como el nocturno y el reality de canto siguen en pie, pero sin el sello distintivo de la productora. Ninguno de los tres programas tiene fecha de salida al aire.

Denise Dumas, ex modelo y conductora de tv. Hernan Zenteno - La Nacion

Por otro lado, hace unas semanas se hablaba de que Marcelo Tinelli desembarcaría no solo como conductor sino también como productor en la TV Pública. Esa versión fue desmentida desde el entorno del propio Tinelli, y también desde la intervención del canal estatal, a cargo de Diego Chaher.

La TV Pública estrenará a mitad de año un magazine que se verá por las tardes (seguramente conducido por Denise Dumas). Está la intención de debutar con el envío el lunes 24 de julio. La producción del programa, encabezado por una figura muy identificada con los ciclos producidos por Marcelo Tinelli –Dumas condujo Éste es el show, Sábado Show, Hay que ver y el debate del “Bailando” en América– será de Liberarte S.A., una empresa “conocida” de LaFlia, con la que mantienen “relaciones comerciales”. Fuentes de La Flia confirman que recomendaron a Liberarte ante las autoridades de la TV Pública a la hora de proponer un formato para la grilla de la emisora, ante la imposibilidad de ofrecer ciclos propios (y la incompatibilidad configurada por el hecho de que su titular es el gerente artístico de un canal que es competencia).

Igualmente, no se descarta que integrantes de la productora de Tinelli terminen sumándose a la producción del magazine que conducirá Dumas, aún sin título, a “préstamo”.